Туктамышева против хозяек льда. Прямая трансляция произвольной программы из Японии
Елизавета Туктамышева / Фото: © globallookpress.com
Не пропустите трансляцию из Хиросимы.
- Туктамышева выиграла короткую программу на NHK Trophy. Вот видео ее проката
- За свое выступление чемпионка мира-2015 получила 76,17 балла, у Японки Сатоко Мияхары – 76,08
- В произвольной предпоследней будет выступать Туктамышева, а заключительный стартовый номер у ее ближайшей преследовательницы
- Алена Леонова – 6-я после короткой, Мария Сотскова – 9-я
Подопечная Елены Буяновой Мария Сотскова не избежала ошибок в субботнем прокате. Судьи со всей строгостью оценили россиянку.Открыть видео
Прямая трансляция из Хиросимы:Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа
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