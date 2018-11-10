Туктамышева против хозяек льда. Прямая трансляция произвольной программы из Японии

Не пропустите трансляцию из Хиросимы.

2018-11-10T10:37:49+03:00 Не пропустите трансляцию из Хиросимы.

Туктамышева выиграла короткую программу на NHK Trophy. Вот видео ее проката

ее проката За свое выступление чемпионка мира-2015 получила 76,17 балла, у Японки Сатоко Мияхары – 76,08

В произвольной предпоследней будет выступать Туктамышева, а заключительный стартовый номер у ее ближайшей преследовательницы

Алена Леонова – 6-я после короткой, Мария Сотскова – 9-я

Подопечная Елены Буяновой Мария Сотскова не избежала ошибок в субботнем прокате. Судьи со всей строгостью оценили россиянку.

Прямая трансляция из Хиросимы:

Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа

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