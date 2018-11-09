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Туктамышева зажгла, судьи сохранили интригу. Лучшие прокаты Гран-при Японии

09:57
Туктамышева зажгла, судьи сохранили интригу. Лучшие прокаты Гран-при Японии
Елизавета Туктамышева / Фото: © globallookpress.com
Короткая программа у женщин. Елизавета Туктамышева вновь лучшая.
  • Своим выступлением зрителей порадовали 12 участниц. Среди них – три россиянки: Алена Леонова, Елизавета Туктамышева и Мария Сотскова
  • Туктамышева ранее выиграла этап Гран-при в Канаде, а сейчас захватила лидерство после короткой программы в Хиросиме – 76,17 балла
  • Японка Сатоко Мияхара (76,08) уступает Елизавете менее одного балла. Кажется, судьи немного польстили хозяйке льда
  • Произвольная программа запланирована на 10 ноября, старт – в 10:40 по Москве. Matchtv.ru и телеканал «Матч! Арена» покажут прокаты в прямом эфире

Выступления россиянок и Мияхары:

Алена Леонова

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Елизавета Туктамышева

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Сатоко Мияхара

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Мария Сотскова

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Короткая программа у женщин полностью:

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Гран-при Японии. NHK Trophy. Хиросима

Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 76,17

2. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08

3. Маи Михара (Япония) – 70,38

4. Лим Ын Су (Южная Корея) – 69,78

5. Рика Кихира (Япония) – 69,59

6. Алена Леонова (Россия) – 68,22

7. Мэрайя Белл (США) – 62,97

8. Анжела Ван (США) – 60,82

9. Мария Сотскова (Россия) – 60,75

10. Кортни Хикс (США) – 59,19

11. Кайлани Крейн (Австралия) – 58,21

12. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 50,49

А вы знали?

Екатерина Боброва и Максим Ковтун прокомментируют японский этап Гран-при на «Матч ТВ»

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