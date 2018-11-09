Туктамышева зажгла, судьи сохранили интригу. Лучшие прокаты Гран-при Японии
Елизавета Туктамышева / Фото: © globallookpress.com
Короткая программа у женщин. Елизавета Туктамышева вновь лучшая.
- Своим выступлением зрителей порадовали 12 участниц. Среди них – три россиянки: Алена Леонова, Елизавета Туктамышева и Мария Сотскова
- Туктамышева ранее выиграла этап Гран-при в Канаде, а сейчас захватила лидерство после короткой программы в Хиросиме – 76,17 балла
- Японка Сатоко Мияхара (76,08) уступает Елизавете менее одного балла. Кажется, судьи немного польстили хозяйке льда
- Произвольная программа запланирована на 10 ноября, старт – в 10:40 по Москве. Matchtv.ru и телеканал «Матч! Арена» покажут прокаты в прямом эфире
Выступления россиянок и Мияхары:
Алена ЛеоноваОткрыть видео
Елизавета ТуктамышеваОткрыть видео
Сатоко МияхараОткрыть видео
Мария СотсковаОткрыть видео
Короткая программа у женщин полностью:Открыть видео
Гран-при Японии. NHK Trophy. Хиросима
Женщины
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 76,17
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08
3. Маи Михара (Япония) – 70,38
4. Лим Ын Су (Южная Корея) – 69,78
5. Рика Кихира (Япония) – 69,59
6. Алена Леонова (Россия) – 68,22
7. Мэрайя Белл (США) – 62,97
8. Анжела Ван (США) – 60,82
9. Мария Сотскова (Россия) – 60,75
10. Кортни Хикс (США) – 59,19
11. Кайлани Крейн (Австралия) – 58,21
12. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 50,49
А вы знали?
Екатерина Боброва и Максим Ковтун прокомментируют японский этап Гран-при на «Матч ТВ»
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