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Алиев и Воронов стартуют на Гран-при Японии. Live!

13:05
Алиев и Воронов стартуют на Гран-при Японии. Live!
Дмитрий Алиев / Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Короткая программа у мужчин. Прямая трансляция Гран-при Японии.
  • Вслед за парами и женщинами в Японии стартуют мужчины
  • Из 8 участников 2 – из России: Дмитрий Алиев и Сергей Воронов. Они выйдут на лед 10-м и 12-м соответственно
  • На прошлом этапе ГП в Хельсинки с мировым рекордом победил Юзуру Ханю. Он пропускает домашний этап
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А вы знали?

Екатерина Боброва и Максим Ковтун прокомментируют японский этап Гран-при на «Матч ТВ»

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