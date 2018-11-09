Алиев и Воронов стартуют на Гран-при Японии. Live!
Дмитрий Алиев / Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Короткая программа у мужчин. Прямая трансляция Гран-при Японии.
- Вслед за парами и женщинами в Японии стартуют мужчины
- Из 8 участников 2 – из России: Дмитрий Алиев и Сергей Воронов. Они выйдут на лед 10-м и 12-м соответственно
- На прошлом этапе ГП в Хельсинки с мировым рекордом победил Юзуру Ханю. Он пропускает домашний этап
А вы знали?
Екатерина Боброва и Максим Ковтун прокомментируют японский этап Гран-при на «Матч ТВ»
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