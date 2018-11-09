Забияко и Энберт захватили лидерство в Японии. Видео
Наталья Забияко и Александр Энберт / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Завершились короткие прокаты у пар в рамках Гран-при Японии.
- Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт захватили лидерство после короткой программы. Неделей раньше они выиграли этап в Хельсинки
- Произвольную программу пары представят 10 ноября. Начало прямой трансляции на нашем сайте – в 8:35 (Мск)
- Короткие прокаты у женщин начнутся 9 ноября в 10:10 по Москве, у мужчин – в 13:05. Matchtv.ru и телеканал «Матч! Арена» покажут их в прямом эфире