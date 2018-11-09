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Забияко и Энберт захватили лидерство в Японии. Видео

08:11
Забияко и Энберт захватили лидерство в Японии. Видео
Наталья Забияко и Александр Энберт / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Завершились короткие прокаты у пар в рамках Гран-при Японии.
  • Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт захватили лидерство после короткой программы. Неделей раньше они выиграли этап в Хельсинки
  • Произвольную программу пары представят 10 ноября. Начало прямой трансляции на нашем сайте – в 8:35 (Мск)
  • Короткие прокаты у женщин начнутся 9 ноября в 10:10 по Москве, у мужчин – в 13:05. Matchtv.ru и телеканал «Матч! Арена» покажут их в прямом эфире
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Екатерина Боброва и Максим Ковтун прокомментируют японский этап Гран-при на «Матч ТВ»

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