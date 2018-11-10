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«Не могла себе позволить пропуск тренировки». Екатерина Боброва ответила на вопросы подписчиков «Матч ТВ». Как это было

10:10
«Не могла себе позволить пропуск тренировки». Екатерина Боброва ответила на вопросы подписчиков «Матч ТВ». Как это было
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев / Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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  • В Японии проходит четвертый этап серии Гран-при сезона-2018/19 – NHK Trophy. 
  • Среди комментаторов японского этапа олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва.

— Отдадите своих детей в ФК?

Не буду сопротивляться, если у ребенка будет такое желание. Хочется пожелать всем родителям – не останавливайте порывы своих детей. Спасибо за ваши вопросы, друзья!

— Что было самым сложным в карьере?

— Понимание, что проиграли что-то.

— Пицца или роллы?

— Честно, не люблю суши. Даже в Японии пробовала их, но не понравились. Не мое. Так что пицца.

— Сколько взлетов и падений вы пережили за карьеру? Откуда брать силы?

— Взлетов и падений было много. Проигрывали медали, которые были уже почти в руках. После такого был спад, но это только после проката. А потом берет злость на себя. Как себя мотивировать? У меня было в голове: «Я завтра пропущу тренировку, а потом с новыми силами приду». А утром понимала, что не могу себе такого позволить – соперники будут тренироваться. 

— Ваш прогноз на ОИ в Пекине?

— До ОИ еще 4 года, только начался. Сложно сказать, что будет. Тем более лед скользкий, я всем желаю здоровья, но все-таки спорт такой. Загадывать нельзя.

— Правда, что акклиматизация сильно накрывает? Есть ли страх полетов?

— Каждый человек воспринимает акклиматизацию по-своему. У нас с Димой с этим проблем никогда не было. Они были по возвращении с соревнований, проблемы со сном. Да, мы много летаем, но страха нет. Не знаю, есть л у кого-то из спортсменов страх полетов. Мы же по льду летаем!

10:30 Подключайтесь к трансляции!

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— Какие у вас хобби?

— Очень люблю волейбол, люблю плавать. Сейчас вот занялась коментаторством. Хочу на курсы актерского мастерства. Я очень разносторонний человек.

— Какие эмоции были от олимпийского золота?

— Их особо не было, ведь мы знали, что впереди еще личный турнир.

— Как вам творчество Ольги Бузовой?

— Честно, не слежу за ней. Даже не знаю, в чем заключается ее творчество.

— Как альтернативу выбрали бы женский хоккей?

— Навряд ли.

— Трудно ли быть фигуристкой?

— Это моя профессия. Я в ней с 4 лет. У нее есть и плюсы и минусы. С 11 лет я начала ездить по миру, с 15 – зарабатывать.

— Как дела?

— Пока не родила (смеется)

— В каком возрасте начали заниматься фигурным катанием?

— У меня есть старшая сестра Светлана, ее мама отправила в фигурное катание. Но у нас с ней всегда было соревнование. Начала маму трясти, что тоже хочу в фигурное катание. В 4 года мама отвела меня в секцию.

10:20 Погнали!

10:20 В 10:35 на «Матч ТВ» начнется трансляция произвольной у женщин. Болеем за Елизавету Туктамышеву, не забываем и про Алену Леонову с Марией Сотсковой.

10:15 Начинаем через несколько минут. 

10:10 Вопросы Екатерине можно оставить здесь!

10:00 Только что завершились произвольные прокаты спортивных дуэтов. Уверенная победа у россиян Натальи Забияко и Александра Энберта. Наша пара неделю назад первенствовала в Хельсинки. Ребята представят Россию в финале Гран-при.

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