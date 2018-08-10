У Загитовой появился свой фирменный жест. В Японии от него без ума

Фигуристам жест олимпийской чемпионки тоже понравился.

В конце июля Загитова прилетела в Японию. Там она поучаствовала в ледовом шоу The Ice, где продемонстрировала свою новую произвольную программу, а также стала послом старейшей в мире косметической компании Shiseido. Помимо этого олимпийского чемпионка посетила несколько японских ТВ-шоу. В стране обожают фигурное катание и Алину Загитову. Местные жители считают, что она похожа на японку.

На съемках фигуристка примерила кимоно («Жарко», - сказала Алина, и ведущий тут же спрятал ее под зонтиком), познакомилась с японскими традициями и этикетом, научилась готовить суши. Обязательным пунктом каждой программы была демонстрация позы Масару (Masaru pose).

Масару – кличка собаки Алины породы акиту-ину. В переводе с японского «масару» означает «победа». Именно о собаке такой породы мечтала Загитова. Общество охраны собак акита-ину пообещало подарить чемпионке нового домашнего питомца. Щенка привезли в Москву в конце мая и торжественно вручили. На церемонии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Эта история полюбилась японцам. Про Масару снимают отдельные сюжеты и постоянно спрашивают у Загитовой: «Как поживает питомец?» Например, на съемках телеканала Mezamashi TV Алине предложили угадать: на какой из трех фотографий изображена ее собака. А на пляже Камия сделали песчаную скульптуру Загитовой и Масару.

Период обожания Masaru pose начался с поста в инстаграме бронзового призера Олимпиады Нэтана Чена. Американец выложил «бумеранг» с Алиной Загитовой, где они вместе делают жест Масару.

Жест подхватили другие участники шоу The Ice. Среди них серебряные призеры ОИ-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции и Сема Уно из Японии, первый исполнитель каскада «четверной лутц - тройной тулуп» китаец Боян Цзинь, серебряный призер ЧЕ-2018 Дмитрий Алиев и многие другие.

«В программе использовать Masaru pose буду вряд ли. Но, может быть, стану показывать в каких-то шоу», - сказала Загитова в интервью Mezamashi TV. Алина показала свой фирменный жест на льду во время шоу The Ice под песню Фрэнка Синатры «I love you baby».

Российские фанаты запустили флеш-моб в соцсетях, где делают позу Масару. В Японию рисуют фирменный жест в стиле анимэ.

Фото: instagram.com/azagitova