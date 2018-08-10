У Загитовой появился свой фирменный жест. В Японии от него без ума

В конце июля Загитова прилетела в Японию. Там она поучаствовала в ледовом шоу The Ice, где продемонстрировала свою новую произвольную программу, а также стала послом старейшей в мире косметической компании Shiseido. Помимо этого олимпийского чемпионка посетила несколько японских ТВ-шоу. В стране обожают фигурное катание и Алину Загитову. Местные жители считают, что она похожа на японку.
На съемках фигуристка примерила кимоно («Жарко», - сказала Алина, и ведущий тут же спрятал ее под зонтиком), познакомилась с японскими традициями и этикетом, научилась готовить суши. Обязательным пунктом каждой программы была демонстрация позы Масару (Masaru pose).https://www.instagram.com/p/Bl-Io60FOrT/?hl=ru&tagged=masarupose
Масару – кличка собаки Алины породы акиту-ину. В переводе с японского «масару» означает «победа». Именно о собаке такой породы мечтала Загитова. Общество охраны собак акита-ину пообещало подарить чемпионке нового домашнего питомца. Щенка привезли в Москву в конце мая и торжественно вручили. На церемонии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Эта история полюбилась японцам. Про Масару снимают отдельные сюжеты и постоянно спрашивают у Загитовой: «Как поживает питомец?» Например, на съемках телеканала Mezamashi TV Алине предложили угадать: на какой из трех фотографий изображена ее собака. А на пляже Камия сделали песчаную скульптуру Загитовой и Масару.https://www.instagram.com/p/BmEK5DlgS0A/?taken-by=fujiyama_omikan
Период обожания Masaru pose начался с поста в инстаграме бронзового призера Олимпиады Нэтана Чена. Американец выложил «бумеранг» с Алиной Загитовой, где они вместе делают жест Масару.https://www.instagram.com/p/BluhoMLlxFU/?taken-by=nathanwchen
Жест подхватили другие участники шоу The Ice. Среди них серебряные призеры ОИ-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции и Сема Уно из Японии, первый исполнитель каскада «четверной лутц - тройной тулуп» китаец Боян Цзинь, серебряный призер ЧЕ-2018 Дмитрий Алиев и многие другие.https://www.instagram.com/p/BmHhtZOgd3q/
«В программе использовать Masaru pose буду вряд ли. Но, может быть, стану показывать в каких-то шоу», - сказала Загитова в интервью Mezamashi TV. Алина показала свой фирменный жест на льду во время шоу The Ice под песню Фрэнка Синатры «I love you baby».https://www.instagram.com/p/BmGRM9DH5d5/?hl=ru&tagged=masarupose
Российские фанаты запустили флеш-моб в соцсетях, где делают позу Масару. В Японию рисуют фирменный жест в стиле анимэ.https://www.instagram.com/p/Bl-Hb27jFib/?taken-by=n3ga
Фото: instagram.com/azagitova