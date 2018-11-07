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Почему показательные выступления — лучшее, что есть в фигурном катании. Демонстрируют наши девушки

16:53
Почему показательные выступления — лучшее, что есть в фигурном катании. Демонстрируют наши девушки
Алина Загитова / Фото: © globallookpress.com

Наши фигуристки – в топе всегда и везде. Это касается и показательных номеров. Вот три доказательства.

Елизавета Туктамышева

Skate Canada-2018. Toxic by Britney Spears

https://www.instagram.com/p/BpkgxYbnYGR/

Лиза выиграла канадский этап Гран-при, а потом затмила всех на гала-концерте. Помните клип Бритни Спирс на хит Toxic? Даже если нет – ничего страшного. Чемпионка мира-2015 представила один из его сюжетов прямо на льду. Да так, что об этом прокате на следующий день заговорили все. И говорят до сих пор. Вы наверняка знаете, что произойдет с костюмом стюардессы по ходу выступления, но посмотрите на это еще раз!

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Евгения Медведева

Skate Canada-2018. Beautiful Mess by Kristian Kostov 

Экс-подопечная Этери Тутберидзе начала сезон не очень удачно. Но на Skate Canada Женя все же завоевала бронзу. В заключительный день соревнований, когда все медали уже были разыграны, 18-летняя россиянка удивила всех довольно откровенным нарядом. Короткое черное платье (почти комбинация), белая (мужская?) рубашка, небрежно собранная копна волнистых волос. И музыка как дополнение к образу. Медведева взбудоражила публику под Beautiful Mess своего близкого друга Кристиана Костова.

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Алина Загитова

Гран-при Хельсинки. Survivor (from Tomb Raider) by 2WEI

В Финляндии блистала другая россиянка. Алина Загитова завоевала золото этапа Гран-при в Хельсинки, а на показательные облачилась в кожаный костюм и стала Ларой Крофт. Вышло впечатляюще. Анджелине Джоли и Алисии Викандер стоит напрячься - такая Загитова может отобрать их роль. 

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А теперь бонус. Еще два показательных выступления, которые просто надо увидеть. 

Бетина Попова и Сергей Мозгов

Гран-при Хельсинки. Power Rangers (soundtrack)

Бетина Попова и Сергей Мозгов - российский танцевальный дуэт. Если еще не знаете, как выглядят эти ребята, то лучше погуглите, ведь сейчас вы их лиц не увидите. Зато словите ностальгию по олдскульным временам.

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Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе

Гран-при Хельсинки. Rocky Balboa’s Crazy Fight (Rocky OST, The Final Countdown)

Итальянские фигуристы в Хельсинки устроили стриптиз на льду и уже к середине номера на них осталось минимум одежды. Кажется, Туктамышева задала новый тренд.

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