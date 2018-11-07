Почему показательные выступления — лучшее, что есть в фигурном катании. Демонстрируют наши девушки
Наши фигуристки – в топе всегда и везде. Это касается и показательных номеров. Вот три доказательства.
Елизавета Туктамышева
Skate Canada-2018. Toxic by Britney Spearshttps://www.instagram.com/p/BpkgxYbnYGR/
Лиза выиграла канадский этап Гран-при, а потом затмила всех на гала-концерте. Помните клип Бритни Спирс на хит Toxic? Даже если нет – ничего страшного. Чемпионка мира-2015 представила один из его сюжетов прямо на льду. Да так, что об этом прокате на следующий день заговорили все. И говорят до сих пор. Вы наверняка знаете, что произойдет с костюмом стюардессы по ходу выступления, но посмотрите на это еще раз!Открыть видео
Евгения Медведева
Skate Canada-2018. Beautiful Mess by Kristian Kostov
Экс-подопечная Этери Тутберидзе начала сезон не очень удачно. Но на Skate Canada Женя все же завоевала бронзу. В заключительный день соревнований, когда все медали уже были разыграны, 18-летняя россиянка удивила всех довольно откровенным нарядом. Короткое черное платье (почти комбинация), белая (мужская?) рубашка, небрежно собранная копна волнистых волос. И музыка как дополнение к образу. Медведева взбудоражила публику под Beautiful Mess своего близкого друга Кристиана Костова.Открыть видео
Алина Загитова
Гран-при Хельсинки. Survivor (from Tomb Raider) by 2WEI
В Финляндии блистала другая россиянка. Алина Загитова завоевала золото этапа Гран-при в Хельсинки, а на показательные облачилась в кожаный костюм и стала Ларой Крофт. Вышло впечатляюще. Анджелине Джоли и Алисии Викандер стоит напрячься - такая Загитова может отобрать их роль.Открыть видео
А теперь бонус. Еще два показательных выступления, которые просто надо увидеть.
Бетина Попова и Сергей Мозгов
Гран-при Хельсинки. Power Rangers (soundtrack)
Бетина Попова и Сергей Мозгов - российский танцевальный дуэт. Если еще не знаете, как выглядят эти ребята, то лучше погуглите, ведь сейчас вы их лиц не увидите. Зато словите ностальгию по олдскульным временам.Открыть видео
Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе
Гран-при Хельсинки. Rocky Balboa’s Crazy Fight (Rocky OST, The Final Countdown)
Итальянские фигуристы в Хельсинки устроили стриптиз на льду и уже к середине номера на них осталось минимум одежды. Кажется, Туктамышева задала новый тренд.Открыть видео
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