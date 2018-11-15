Репортаж из немецкого города, где обожают Черчесова. Скоро ему вручат там орден

Stanislaw Tschertschessow - кумир Дрездена.

2018-11-15T10:42:38+03:00 Stanislaw Tschertschessow - кумир Дрездена.

После объединения Германии дрезденское «Динамо» - восьмикратный чемпион ГДР - болталось в подвале бундеслиги, еле спасаясь от вылета. После двух депрессивных сезонов новый президент клуба, строительный магнат Рольф-Юрген Отто, начинавший как владелец паба и организатор боксерских поединков, купил десять новых игроков. Одним из них стал 29-летний вратарь «Спартака» Станислав Черчесов, или по-немецки - Stanislaw Tschertschessow, обошедшийся в четверть миллиона марок.

Ожидая прилета Черчесова в Германию, президент Отто позвонил в редакцию Dresdner Morgenpost и позвал на встречу с новым вратарем журналиста Генри Босса, освоившего русский во время учебы в Ленинграде. «Мы встретились в отеле Bellevue, но когда я представился, Стани внезапно заявил, что мы знакомы, - вспоминает Босс, работающий теперь в издании Tag24. - Оказалось, мы познакомились осенью 1987-го, когда я приезжал с дрезденским «Динамо» в Москву на матч Кубка УЕФА со «Спартаком». Я признался, что отлично помню ту поездку, но не Черчесова, на что он спокойно ответил: «Конечно, я же был запасным вратарем».

Полузащитник Флориан Вайхерт, в начале девяностых игравший за дрезденское «Динамо», а сейчас работающий тележурналистом ARD, добавляет к картине первых дрезденских дней Черчесова другую гостиничную историю: «Он никак не мог объясниться с официантом отеля и наконец заказал спагетти, потому что это слово произносится одинаково на всех языках. После этого Стани всю неделю ел только спагетти».

Желание питаться более разнообразно отчасти и подтолкнуло Черчесова к изучению языков. Другой дебютант «Динамо» 1993 года, пришедший из «Бранденбурга» полузащитник Вернер Ранк, вспоминает, что, появившись в команде, Черчесов спросил игроков, кто говорит по-русски и по-английски. С тех пор он стал записывать каждое услышанное слово на русском, английском и немецком. «В первый же вечер он выучил пятьдесят новых слов», - сказал Ранк в интервью NordBayern.de.

Ранк навестил Черчесова через три-четыре месяца после его переезда в Дрезден и поразился: «Его квартира была пуста. Ни картин, ни штор, ничего. Я спросил, почему так, а он сказал: «Если я повешу картины и шторы, я стану лучше играть в футбол?» И после паузы: «Нет».

В первые дни с переводом и перемещениями по Дрездену Черчесову помогал нападающий Уве Реслер, выросший в Лейпциге и немного знавший русский. В восьмидесятые он вылетел из лейпцигского «Локомотива» за отказ сотрудничать со Штази, в девяностые стал кумиром болельщиков «Ман Сити» (они даже сочинили хулиганскую кричалку: «Дедушка Уве бомбил «Олд Траффорд»), в нулевые победил рак, а теперь тренирует «Мальме». Кстати, сегодня Реслеру исполнилось пятьдесят.

А вот в день пятидесятилетия Черчесова ему позвонили сотрудники пресс-службы «Динамо». Другим поводом для звонка был надвигавшийся кубковый матч против гладбахской «Боруссии». От нее Черчесов - в тридцать первый день рождения - пропустил самый нелепый гол в карьере. Мяч прилетел к нему сразу после свистка на второй тайм, он стал чеканить его, чем никогда раньше не славился, и ошибся. Мяч соскочил с ноги, и швед Мартин Далин открыл счет. «Кстати, Далин сейчас - футбольный агент, и мы видимся время от времени. Вот как тесен мир», - сказал Черчесов осенью 2013-го.

Но гол от Далина случился на второй год, после которого «Динамо» вылетело, обанкротилось, а президента Отто посадили за финансовые махинации. Первый немецкий сезон Черчесова сложился веселее. Из-за финансовых проблем «Динамо» было оштрафовано на четыре очка и после пятого тура все еще находилось в минусе. Тем не менее перед матчами Черчесов поочередно напутствовал каждого игрока. По-немецки. После десяти недель изучения.

«Первая моя игра состоялась в Лейпциге - три раза ударили, три раза забили, - вспоминает Черчесов. - По сравнению с российской лигой бундеслига - это жернова, где ты должен быть максимально собранным. Перед матчами меня хлопали и подбадривали, как хоккейного вратаря».

В том чемпионате «Динамо» оттолкнулось ото дна и поднялось на тринадцатое место, а болельщики выбрали Черчесова лучшим игроком сезона. Благодаря ему «Динамо» даже вышло в полуфинал Кубка Германии. В четвертьфинальной серии пенальти полузащитник «Байера» Павел Хапал спижонил и исполнил удар Паненки, а Черчесов остался на месте и легко взял мяч. В полуфинале динамовцы уступили «Вердеру», будущему победителю Кубка. Черчесов же называет своим главным немецким трофеем сына Станислава.

«Несколько месяцев назад я приехал в Дрезден на 65-летие «Динамо» и не только посетил район, где жил, но и проехал мимо родильного дома, где появился на свет мой сын. Дрезден реально разросся, появилось много хороших зданий. Совершенно новый стадион. От старого осталось только табло».

Послушав Черчесова на лейпцигском стадионе, я рванул на вокзал и через час оказался в Дрездене, где «Динамо» упоминается на каждом шагу.

Фанаты «Динамо», наверно, самые дружные и активные в Германии.

Они вывешивали самый большой баннер Европы, закрывавший все трибуны, кроме гостевого сектора, бросали на поле бычью голову во время матча с «РБ Лейпциг», одевались в военную форму, протестуя против суровости немецкого футбольного союза в отношении фанатов и в количестве тысячи двухсот человек снимались в промо-ролике оперы «Гугеноты».

После вылета из бундеслиги «Динамо» к началу нулевых докатилось до четвертой лиги, а последние пятнадцать лет болтается между второй и третьей. Сейчас команда на одиннадцатом месте во втором дивизионе. Ее главная звезда - 31-летний экс-спартаковец Патрик Эберт, пришедший из «Ингольштадта».

В клубном магазине у стадиона «Глюксгаз» уже продаются шоколадные Санта-Клаусы в динамовской форме.

А также - книга-интервью с тренером Эдуардом Гайером, который на излете восьмидесятых вывел «Динамо» в полуфинал Кубка УЕФА.

Он был последним тренером сборной ГДР. Подхватил команду посреди безнадежного отборочного цикла ЧМ-1990, но обыграл не только Исландию, но и - впервые за двенадцать лет - СССР. Для выхода на ЧМ оставалось сыграть вничью с Австрией, но неделей ранее пала Берлинская стена, и игрокам сборной ГДР стало не до футбола. ГДР уступила, пролетела мимо ЧМ, а потом открылись архивы Штази, и выяснилось, что Гайер, завербованный осведомителем под псевдонимом IM Jahn, девятнадцать лет стучал на своих партнеров по «Динамо». Возглавил он команду после того, как в разговоре с офицером Штази назвал тренера Клауса Заммера политически слабым. Через два года Гайер привел «Динамо» к самому большому еврокубковому успеху в истории клуба. На пути к полуфиналу Кубка УЕФА команда прошла «Абердин», румынскую «Викторию», бельгийский «Варегем» и даже «Рому» Феллера, Конти и Джаннини.

В Дрездене любят свою историю, какой бы противоречивой она ни была. Черчесов пропустил комичный гол от Далина, вылетел с командой из бундеслиги, но почитаем в городе настолько, что первого февраля следующего года получит в Дрездене Орден Святого Георга. Церемония пройдет на Театральной площади Дрездена - ожидается пятнадцать тысяч человек. Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель оперного фестиваля, в рамках которого будет вручен орден, объяснил, почему именно Черчесов: «Он футбольный кумир как минимум трех стран - России, Германии и Австрии. Его карьера игрока и тренера - образец для подражания. За «Динамо» он играл так, что его с любовью вспоминают до сих пор».

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Футбол. Товарищеский матч. Германия - Россия

15 ноября сборная России под руководством Черчесова проведет товарищеский матч против немцев. Прямую трансляцию встречи Германия – Россия вы можете увидеть в 22:40 на телеканале «Матч Премьер», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ».

Фото: Матя ТВ/ Денис Романцов, SG Dynamo Dresden