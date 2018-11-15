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Лига наций

Россия может занять первое место, не выходя на поле, Германии грозит вылет. Все расклады Лиги наций

09:07
Россия может занять первое место, не выходя на поле, Германии грозит вылет. Все расклады Лиги наций
Станислав Черчесов / Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
В ближайшие шесть дней состоятся заключительные матчи в новом турнире сборных.

Нидерланды и Францию устроит ничья в очном матче. Тогда Франция гарантирует первое место, а Нидерланды почти гарантируют второе (немцев при таком раскладе в последнем туре устроит только победа со счетом 4:0 и крупнее). 

Победа Франции над Голландией даст команде Лева более реальный шанс остаться в элите: будет достаточно обыграть голландцев дома. 

Голландия может занять первое место, если выиграет оба матча. 

Если Бельгия обыграет Исландию (а так скорее всего и будет), то швейцарцам в последнем туре нужно будет победить бельгийцев с разницей в два мяча, либо со счетом 3:2 и крупнее. 

Исландия уже точно переходит в лигу B. 

У итальянцев мало шансов побороться с португальцами. Даже если Италия выиграет в очной встрече, то ситуация все равно будет в руках Португалии. Победа над Польшей в последнем туре – и вопрос решен. 

Польша точно идет на понижение. 

Сенсационная победа англичан на поле испанцев все запутала. Теперь шанс есть даже у хорватов, причем финалисты ЧМ ни от кого не зависят. Побеждают Испанию с Англией и занимают первое место.

Англичанам для первого места нужна ничья или победа Хорватии в матче с Испанией и собственная победа над хорватами в последнем туре. 

Испанцам нужно обыграть хорватов в гостях, тогда первое место будет гарантировано. 

Если они сыграют с хорватами вничью, то на итоговом первом месте их оставит победа Хорватии в матче с Англией или ничья (победа Англии не устроит). 

Если испанцы проиграют хорватам, то на первом месте их оставит только ничья хорватов и англичан в последнем туре. 

Украина гарантировала себе переход в группу А. Чехия и Словакия определят худшую команду трио в последнем туре. 

Сборной России для победы в группе достаточно сыграть вничью в заключительной игре со Швецией. Впрочем, есть вариант, при котором россияне финишируют первыми, не выходя на поле. Это произойдет в том случае, если шведы не сумеют обыграть Турцию в гостях. У турков своя мотивация: в случае поражения они опустятся в лигу С.

Первое место в каждой группе всех лиг дает право участия в стыковых матчах за попадание в финальную часть Евро-2020, если сборная не сумеет туда пробиться напрямую через отборочный турнир. 

Если Австрия дома обыграет Боснию, а затем – Северную Ирландию в гостях, то сможет претендовать на первое место (итог будет зависеть от разницы). 

Если Австрия проиграет Боснии, то у Северной Ирландии появится шанс остаться. 

Уэльс может снять все вопросы победой над Данией. Ничья будет в пользу датчан, которым для первого места будет достаточно обыграть ирландцев в последнем туре. 

Бонус

Группа C – скучная (расклады можно посмотреть здесь), гораздо интереснее группа D. Не забываем, что победители групп в каждой из лиг разыграют между собой путевку на Евро. Это огромный подарок для представителей четвертой лиги, ведь у них почти нет реальных шансов попасть на турнир через основной отбор. 

  • Группа 1: Грузия гарантировала себе место в плей-офф.
  • Группа 2: Люксембург – 9, Белоруссия – 8. Им предстоит очная встреча на поле Люксембурга. 
  • Группа 3: Косово – 8, Азербайджан – 6. Теоретически их могут обогнать Фарерские острова (4), но это будет перебор.
  • Группа 4: Гибралтар поверил в себя. После первой победы в истории (над Арменией), последовала вторая (над Лихтенштейном). Кандидат на Евро-2020 от народа. Сейчас все зависит от Гибралтара: нужно обыграть Армению дома и победить Македонию в гостях. Диспозиция: Македония – 9, Гибралтар – 6, Армения – 6, Лихтенштейн – 3. 
Гибралтар одержал первую победу в истории. Армения очень гостеприимна
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Фото: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Виталий Тимкив

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