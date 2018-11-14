Станислав Черчесов: «Встречусь с Павлюченко за рюмкой чая и объясню, почему вызвал Ари»

Главный тренер сборной России вернулся в город, где началась его карьера в бундеслиге.

2018-11-14T16:09:49+03:00 Главный тренер сборной России вернулся в город, где началась его карьера в бундеслиге.

Россия сыграет с Германией на домашнем стадионе «РБ Лейпциг», который был построен в середине пятидесятых и до реконструкции двадцатилетней давности был самым большим в Германии. Через несколько недель после чемпионата мира-2006 на главном лейпцигском стадионе прошел региональный конгресс Свидетелей Иеговы. Пять лет назад - прощальный матч Михаэля Баллака.

Кстати, именно в Лейпциге двадцать пять лет назад Черчесов впервые сыграл за дрезденское «Динамо» - правда, на другом стадионе, «Бруно Плахе», домашней арене местного «Локомотива». Матч закончился веселой ничьей 3:3, а два мяча Черчесову забил бывший игрок дрезденского «Динамо» полузащитник Дирк Андерс, последние восемь лет работающий скаутом мюнхенской «Баварии».

- Три удара - три гола, - вспоминает тот матч Черчесов после первой тренировки сборной России в Лейпциге.

- Почему после игры с Германией на три дня останетесь здесь?

- Погода в Москве не позволяет нам нормально тренироваться. В Лейпциге погода лучше. Лишний перелет ни к чему. Заранее не прилетаем в Стокгольм, потому что важно, сколько времени проведешь в городе перед матчем - если в Швеции проведем слишком много дней, то забудем, зачем прилетели.

- Кто сыграет в воротах в матче с немцами?

- Лунев.

- Как относитесь к тому, что придется играть совсем иным составом, чем на чемпионате мира?

- Мы другое планировали, но так сложилась ситуация. Мы не жалуемся. У всех бывают травмы. Конечно, когда их много - это не радует. Зато довызванные игроки получат шанс проявить себя - мы смотрим на ситуацию с этих позиций.

- И у вас, и у немцев много молодых игроков. Кому сложнее - вам или Леву?

- Не могу точно сказать, что у немцев. У нас четыре игрока после чемпионата мира сами завершили карьеру. Если молодыми считаете 32-летних Набабкина и Ари, то у нас действительно молодая команда.

Поймите, ни у одного тренера не бывает все идеально. Но повторюсь, важно, что шанс получат другие игроки: например, Костя Рауш из-за травмы на чемпионат мра не поехал, а сейчас здоров и готов играть.

- В России дебаты насчет натурализации Ари. Это решение критикуют. Ваш комментарий?

- Мы никого не просим специально делать паспорт. Ари уже девять лет играет в России, сам решил получить паспорт, по игровым качествам мы сочли, что он нам подходит - сейчас изучаем его человеческие качества. Для вас он бразилец, а для меня россиянин. Кстати, Рауша мы тоже не просили делать российский паспорт. Костя, так?

- Так, - подтвердил сидевший рядом Рауш.

- Какая игра вам важнее - против Германии или Швеции?

- Матч с немцами носит имиджевую составляющую, для нас важно сыграть с топ-сборной. Всегда хочется играть с топ-командами, чтобы знать свою силу - за результаты в таких матчах нас критиковали до чемпионата мира, но это оправдало себя. Матч со Швецией - игра за очки, за выход, как я называю, в другую лигу.

- Почему сборная Германии неудачно выступила на чемпионате мира-2018?

- Тот же Кроос три года подряд выигрывал Лигу чемпионов, и таких игроков немало - которые доходили до поздних стадий еврокубков. Наверно, после этого сложно достать из себя все возможное на чемпионате мира. Возможно, это сыграло свою роль. К тому же соперники играют против Германии с дополнительной мотивацией. Но, когда я читал, что у немцев есть сомнения в тренерских качествах Лева, я сказал, что, если у вас есть тренеры лучше, то вы действительно великая футбольная нация. Не так просто заменить такого большого тренера. Я работал под его руководством и знаю, что он все проанализирует и построит такую же сильную команду, которая была у него на чемпионате мира в Бразилии.

- Велика ли вероятность, что завтра сыграете в три центральных защитника?

- У нас еще есть время подумать. Окончательное решение примем после теоретического занятия и бесед с футболистами. Мы не зацикливаемся на одной схеме, а тренируем разные.

- (вопрос от немецкого журналиста) Как отнеслись к акции Ивана Урганта «Усы надежды»?

- Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их больше отрастил, чтобы выиграть турнир. Но если усы не помогают, нужно было пробовать и что-то другое. Нас радует, что мы хорошо выступили на ЧМ. Турнир без эмоциональной команды-хозяйки был бы скучным. Теперь нас больше узнают, больше фотографируют, больше спрашивают. Для этого мы и играли - чтобы чуть-чуть приподнять российский футбол.

- Роман Павлюченко обижен на то, что Ари вызван в сборную и сказал, что не будет смотреть матчи нашей команды. Как к этому отнеслись?

- Мы с Романом живем в одном доме. В пяти метрах друг от друга. По прилете я с ним встречусь за рюмкой чая и объясню свою решение. Думаю, закроем этот вопрос. Роман - один из важных игроков в истории сборной России. Возможно, с его стороны это было эмоциональное высказывание.

Напомним, что прямую трансляцию матча Германия-Россия смотрите на matchtv.ru в четверг, 15 ноября, начиная с 22:40 по Москве!

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