Продолжаем путешествие по городам Евро-2020. Остановка – Будапешт. Новый выпуск «Курс Евро» на «Матч ТВ»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
21:50 Все на футбол!.
21:50
Все на футбол!.
22:35
Футбол. Лига Наций. Прямая трансляция. Хорватия - Испания
00:40
Все на Матч!.
01:30
Команда мечты. [12+]
02:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
02:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 6-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Наций. Бельгия - Исландия [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:50
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Россия [0+]
13:50
Новости.
13:55
Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
15:35
Новости.
15:40
Все на Матч!.
16:00
Фигурное катание. Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция.
17:20
Новости.
17:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
18:25
Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.
19:40
Все на Матч!.
20:00
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.
21:20
Новости.
21:30
Все на Матч!.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Футбол

Продолжаем путешествие по городам Евро-2020. Остановка – Будапешт. Новый выпуск «Курс Евро» на «Матч ТВ»

21:51
Продолжаем путешествие по городам Евро-2020. Остановка – Будапешт. Новый выпуск «Курс Евро» на «Матч ТВ»
Будапешт / Фото: © globallookpress.com
В четверг вышло продолжение документального проекта «Матч ТВ» о городах, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу.

Евро-2020 пройдет в 12 разных городах континента. Один из них — Будапешт. В столице Венгрии мы купили билеты с рук, сходили на матч Лиги Европы и побывали в доме, в котором жил Ференц Пушкаш.

Автор фильма Денис Левко поговорил с Барнабасом Зигети, директором проекта строительства нового стадиона, на котором пройдут матчи будущего турнира:

— Этот проект — настоящее испытание для всех нас. Сроки жестко ограничены. 32 месяца на все про все. На сегодняшний момент основная часть строительства завершена. Здесь не будет беговой дорожки, так что поле положим близко к трибунам. Игру можно будет отлично рассмотреть с любого места.

Будущая арена станет самой вместительной в Центральной Европе. Арена имени Ференца Пушкаша будет рассчитана на 67 тысяч зрителей.

Единственной венгерской командой, сумевшей пробиться в групповой турнир еврокубка в этом сезоне, стал «Види» из города Секешфехервар, который свои матчи в Лиге Европы проводит в Будапеште. Корреспондент «Матч ТВ» решил побывать на футболе. Отсутствие билетов в кассе его остановить не смогло.

Открыть видео

Сборная Венгрии сумела пробиться на предыдущий Евро, а до этого на протяжении долгих лет не выступала на крупных турнирах. Но в истории местного футбола были времена, когда венгры по праву считались одной из сильнейших команд Европы. Лидером той великой сборной был Ференц Пушкаш — легенда мирового футбола.

Открыть видео

Матчи Евро-2020 — отличный повод посетить один самых красивых городов Европы. Поверьте, здесь есть на что посмотреть и помимо футбола.

Смотрите полный выпуск программы «Курс Евро» на «Матч ТВ». 

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+