Продолжаем путешествие по городам Евро-2020. Остановка – Будапешт. Новый выпуск «Курс Евро» на «Матч ТВ»

В четверг вышло продолжение документального проекта «Матч ТВ» о городах, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу.

2018-11-15T21:51:33+03:00 В четверг вышло продолжение документального проекта «Матч ТВ» о городах, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу.

Евро-2020 пройдет в 12 разных городах континента. Один из них — Будапешт. В столице Венгрии мы купили билеты с рук, сходили на матч Лиги Европы и побывали в доме, в котором жил Ференц Пушкаш.

Автор фильма Денис Левко поговорил с Барнабасом Зигети, директором проекта строительства нового стадиона, на котором пройдут матчи будущего турнира:

— Этот проект — настоящее испытание для всех нас. Сроки жестко ограничены. 32 месяца на все про все. На сегодняшний момент основная часть строительства завершена. Здесь не будет беговой дорожки, так что поле положим близко к трибунам. Игру можно будет отлично рассмотреть с любого места.

Будущая арена станет самой вместительной в Центральной Европе. Арена имени Ференца Пушкаша будет рассчитана на 67 тысяч зрителей.

Единственной венгерской командой, сумевшей пробиться в групповой турнир еврокубка в этом сезоне, стал «Види» из города Секешфехервар, который свои матчи в Лиге Европы проводит в Будапеште. Корреспондент «Матч ТВ» решил побывать на футболе. Отсутствие билетов в кассе его остановить не смогло.

Сборная Венгрии сумела пробиться на предыдущий Евро, а до этого на протяжении долгих лет не выступала на крупных турнирах. Но в истории местного футбола были времена, когда венгры по праву считались одной из сильнейших команд Европы. Лидером той великой сборной был Ференц Пушкаш — легенда мирового футбола.

Матчи Евро-2020 — отличный повод посетить один самых красивых городов Европы. Поверьте, здесь есть на что посмотреть и помимо футбола.

Смотрите полный выпуск программы «Курс Евро» на «Матч ТВ».