Начинаем путешествие по городам Евро-2020. Первая остановка – Бухарест. Премьерный выпуск «Курс Евро» на «Матч ТВ»

В субботу состоялась премьера документального проекта «Матч ТВ» о городах, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу.

2018-11-10T18:21:49+03:00 В субботу состоялась премьера документального проекта «Матч ТВ» о городах, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу.

Евро-2020 пройдет в 12 разных городах континента. Один из них – Бухарест. В столице Румынии мы узнали, где дерутся фанаты местных «Стяуа» и «Динамо», почему так мало болельщиков на футболе и побывали в самом опасном квартале города.

Автору фильма Денису Левко удалось встретиться с легендой румынского футбола Миодрагом Биодедичи. В 1994 году он вместе с Георги Хаджи и Даном Петреску привел сборную Румынии к ¼ финала ЧМ.

— Тогда были другие времена. Футбол был чем-то национальным. В стране существовали две сильные команды – «Стяуа» и «Динамо». Почти все лучшие футболисты играли в них, — говорит Биодедичи.

Вот, где где точно стоит побывать во время Евро-2020 – национальный стадион. Именно здесь проходил финал Лиги Европы сезона-2011/12. Арена современная, вмещает 55 тысяч зрителей.

Румыния пропустила ЧМ-2018, но пристально следила за всем тем, что происходило в России. Глава оргкомитета Евро-2020 в Бухаресте Флори Сари уже думает о раскладах грядущего турнира.

— Конечно, безопасность в России была на высшем уровне. Это урок для всех. Мы должны проанализировать это и использовать во всех 12 городах Евро. Бухарест в паре с Амстердамом будет принимать матчи группы С. Так что, если Румыния и Голландия пройдут квалификацию на Евро – это будут две главные сборные в квартете. Возможно, мы все три матча сыграем дома в Бухаресте. Россия, если пройдет, может сыграть в Петербурге. Англия – в Лондоне. Риск, что у нас будет играть Англия с Россией – минимален. Хотя наш город принимает один матч 1\8. Они могут встретиться там.

Болельщики румынской сборной настроены по-боевому.

— Если кто-то приедет с желанием подраться – мы готовы дать отпор. Румынские фанаты – это вам не англичане. Мы знаем как драться. Но если они приедут отдыхать, насладиться ночной жизнью Бухареста – никаких проблем не будет.

Как известно, на логотипах городов Евро нарисованы мосты. Румыния готова построить новый мост – культурный, который ведет футбольных болельщиков в Бухарест.

Смотрите премьерный выпуск программы «Курс Евро» на «Матч ТВ».