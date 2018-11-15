2018-11-15T12:38:17+03:00 Неизбежная победа России в танцах. Превью московского Гран-при

Танцы на льду: российский лед

Танцы на льду, как и другие виды, несколько потеряли в зрелищности от снятий спортсменов с турнира по разным причинам. Главное огорчение – снятие американцев Мэдисон Чок – Эван Бейтс, которые могли бы составить серьезную конкуренцию текущим российским лидерам Александре Степановой – Ивану Букину.

В отсутствие Чок – Бейтс интриги с первым местом российского этапа не осталось. Чтобы умудриться не взять золото, Саше с Ваней надо сорвать по элементу в каждом танце, чего за ними никогда прежде не водилось. Не стоит и начинать.

А вот что интересно с точки зрения мировых раскладов, так это итоговая сумма баллов россиян при чистых прокатах. Обойдут ли они по этому показателю текущих лидеров сезона – американцев Хаббел – Донохью?

Чтобы обойти, Степановой – Букину нужно набрать хотя бы 200,83. Лучший результат Александры и Ивана на данный момент – 200,78. Вполне можно прибавить еще балл-другой на родном российском льду.

Российский лед обещает быть очень российским и вот в каком смысле: кроме трех пар, представляющих Россию, в «Мегаспорте» будут кататься еще 3 пары, имеющие непосредственное отношение к нашей стране. Энтони Пономаренко – сын олимпийских чемпионов россиян Климовой – Пономаренко. Кирилл Халявин несколько лет назад сменил спортивное гражданство, а прежде выступал за Россию с Ксенией Монько. Аналогичная ситуация у Анны Яновской – это сейчас она катается за Венгрию с Адамом Лукашем, а еще 4 года назад стала чемпионкой мира среди юниоров в дуэте с Сергеем Мозговым, представляя Россию.

Одни из претендентов на медаль – американский дуэт Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко. Нельзя сказать, что их очень высоко оценили на первом этапе в Хельсинки, но партнерша тогда допустила ошибку на твиззлах. В целом же среди всех участников танцевального турнира на российском этапе Гран-при у Каррейра – Пономаренко второй по сумме личный рекорд.

Еще одни кандидаты в призеры этапа – испанская пара Сара Уртадо – Кирилл Халявин. Они неплохо проявили себя в Хельсинки, обойдя тех самых юных американцев абзацем выше. Но их личный рекорд примерно на 5 баллов ниже рекорда Каррейра – Пономаренко, и для прорыва нужно кататься наотмашь, без страховки, что называется.

Зрители в России, кстати, очень любят Сару с Кириллом, поэтому участие в показательных выступлениях им практически гарантировано.

Среди участников, кроме Степановой – Букина, есть еще две российские танцевальные пары: Софья Евдокимова – Егор Базин и Аннабель Морозов – Андрей Багин.

Евдокимова – Базин представляют тольяттинскую школу фигурного катания. Они давно катаются вместе, но пока никаких значительных успехов не достигали. В 2016 году Софья с Егором даже выступали на российском этапе Гран-при и стали 9-ми.

Аннабель Морозов, танцующая в паре с Андреем Багиным, — дочь известного тренера Николая Морозова. Их попадание в число участников российского этапа отчасти можно считать авансом, и интересно будет посмотреть, как спортсмены справятся с возложенными на них ожиданиями, как примет пару публика и как воспримут судьи на их первом международном старте.

Тренирует Аннабель и Андрея Николай Морозов, а произвольный танец поставлен на музыку Джакомо Пуччини «Тоска».

Пары: борьба за финал

Шансы разной степени вероятности на попадание в финал Гран-при имеют 5 пар из 8 участвующих. С этой точки зрения парный турнир обещает стать крайне интересным.

Самые большие надежды российских болельщиков будут связаны с серебряными призерами ОИ-2018 в командных соревнованиях Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Они пока проигрывают заочное первенство России Забияко – Энберту, но, возможно, уже успели прийти в оптимальную форму. В этом сезоне пару тренирует двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, что тоже вызывает интерес конкурентов и публики.

Две другие пары, представляющие Россию на домашнем этапе, — наше «завтра» парного фигурного катания. И если Ефимова – Коровин проводят не первый взрослый сезон, имея в активе в том числе опыт выступления на Rostelecom Cup 2016, то Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин совершают дебютные шаги во взрослой серии Гран-при. Самый первый шаг оказался успешным – они стали третьими на этапе в Финляндии. Не стоит забывать и о том, что Дарья и Денис исполняют параллельный тройной флип, считающийся элементом ультра-си для парного катания.

Ефимова – Коровин на Skate America заняли второе место.

Таким образом, обе наши молодые пары претендуют на выход в финал.

Чуть меньше шансов у Павлюченко – Ходыкина с текущими 11-ю очками (за 3 место дается 11 очков, за 2 место – 13 очков и за 1 место – 15 очков), потому что помимо коллег по сборной России им нужно обойти опытных итальянцев Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе.

Итальянцы будут настроены решительно, ведь за 7 лет их спортивной карьеры у пары еще не было финала Гран-при. Для гарантированного выхода в финал Николь и Маттео нужно занимать в России второе место.

Американское парное катание переживает непростые времена. Страну представляет много средних пар, но никто из них не спешит занимать лидерские позиции, демонстрируя запредельную сложность или хотя бы стабильность.

В Москве выступят две пары из США: Эшли Кейн – Тимоти Ледак и Денна Стеллато – Натан Бартоломей. Кейн – Ледак могут претендовать на место в ФГП (после третьего место на Skate America), а вот Стеллато – Бартоломей – уже нет (шестое место в Хельсинки).

По традиции американские пары способны порадовать зрителя, особенно наблюдающего за соревнования вживую, своим масляным скольжением и симпатичными программами.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина, РИА Новости/Алексей Даничев, Lindsey Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф

Расписание трансляций московского этапа на сайте и канале «Матч! Арена»:

16 ноября

14:00 Мужчины. Короткая программа

16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

18:30 Пары. Короткая программа

20:00 Женщины. Короткая программа

17 ноября

13:30 Мужчины. Произвольная программа

15:40 Танцы. Произвольный танец

17:30 Пары. Произвольная программа

19:10 Женщины. Произвольная программа

18 ноября

15:00 Показательные выступления

Больше про фигурное катание:

«Камасутра к такому не готова». Туктамышева зажигает и за пределами льда

Императрица Елизавета. Карьера Туктамышевой в фотографиях

Феномен Ханю, шансы Коляды и уникальный аксель Дмитриева. Превью московского Гран-при