Первая партия матча Каруана – Карлсен длилась 7 часов. Как это выдержал комментатор на «Матч ТВ»?

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
09:00 Смертельная игра. [16+]
09:00
Смертельная игра. [16+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:45
Футбол. Товарищеский матч. "Швейцария" - "Катар" [0+]
13:45
Лига наций: главное. [12+]
14:30
Новости.
14:35
Все на Матч!.
15:30
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баранчик - Э. Йигит [16+]
17:30
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
18:00
Новости.
18:05
Все на Матч!.
18:50
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА
21:25
Новости.
21:30
Курс Евро. Будапешт. [12+]
21:50
Все на футбол!.
22:35
Футбол. Лига Наций. Прямая трансляция. Хорватия - Испания
00:40
Все на Матч!.
01:30
Команда мечты. [12+]
02:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
02:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 6-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Наций. Бельгия - Исландия [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Первая партия матча Каруана – Карлсен длилась 7 часов. Как это выдержал комментатор на «Матч ТВ»?

10:03
Первая партия матча Каруана – Карлсен длилась 7 часов. Как это выдержал комментатор на «Матч ТВ»?
Фото: © globallookpress.com
Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал о специфике работы шахматного комментатора. Что нужно для подготовки к репортажу? Как заполнить 30-минутную паузу в эфире? Делают ли комментаторы перерыв во время партии? Могут ли они открыто болеть за одного из шахматистов?

— Когда вы садитесь комментировать партию, то не знаете, сколько она продлится. Как вы планируете свой день?

— Работа шахматного комментатора абсолютно ненормирована. Для игроков тоже неизвестно, как сложится борьба. Поэтому мы просто готовимся к длинному и тяжелому труду. Если короткая партия, то хорошо. Если продлится 7 часов, как первая партия матча Каруана – Карлсен, значит, так тому и быть. В нашей работе важны терпение, стойкость и физическая подготовка. Надо следить за своими мыслями, горлом, держать концентрацию. Это очень нелегко. Комментаторам других видов спорта, наверное, трудно себе представить, как можно 7 часов быть в прямом эфире почти без перерывов. Для нас же это суровая необходимость.

— Объясните важность физической подготовки.

— Когда я комментировал первую партию матча за шахматную корону на «Матч ТВ», мне надо было выглядеть в эфире прилично. Спина всегда прямая. Держался, как мог. Поверьте, идет серьезная физическая нагрузка. Конечно, когда я комментирую у себя дома в уютном кресле, то можно немножко расслабиться. Но, опять-таки, я всегда комментирую с видеокамерой. Меня видно зрителю. Приходится держаться стойко. Много энергии уходит на каждый эфир.

Это перекликается с тем, что и играющим гроссмейстерам нужна физическая подготовка. С точки зрения обывателя это выглядит странно. Ну, что они там делают, эти несчастные «шахматеры»? Сидят за столом и двигают легкие деревянные фигуры? На самом же деле во время самых ответственных партий шахматисты могут потерять один-два килограмма. Идет мощная работа мозга, партия требует полной концентрации организма. Шахматист порой сам не замечает, как от него уходит энергия. Если заранее физически не подготовиться, то партия получится плохой и шахматный комментарий не выйдет.

— Шахматисты теряют вес, а комментаторы?

— Я не буду себя равнять с Магнусом и Фабиано или с нашими девушками, которые сейчас играют на женском чемпионате мира. На них давит колоссальная ответственность. От каждого твоего хода зависит твое семейное благополучие – речь о десятках тысяч долларов. И, конечно, на кону стоят высочайшие титулы. Тут давление на нервную систему несравнимо. Когда я сажусь комментировать, то спокоен как удав. Мне нечего боятся. Если скажу в эфире какой-нибудь неправильный вариант, то могу отшутиться. А шахматисту за доской ошибаться нельзя. Они как саперы: одна промашка – и партия заканчивается. Из-за этой вечной боязни ошибиться шахматисты сильно устают.

— До начала партии вы делаете теоретическую подготовку?

— Во время самых крупных турниров я изучаю шахматистов: последние партии гроссмейстеров, их встречи между собой. Примерно прикидываю, какие дебюты могут быть. Конечно, до высоты Карлсена мне дотянуться тяжело, хоть я и достаточно опытный гроссмейстер. Но все равно надо быть в курсе свежих теоретических разработок, чтобы в эфире выглядеть профессионалом и рассказывать по существу.

— Пометки себе делаете?

— Мы всегда их делаем в компьютере. У нас есть свои базы, свои анализы. Я по совместительству работаю тренером. Поэтому мы копим теоретический материал, чтобы с учениками заниматься. Он может пригодиться и там, и там.

— Перед партиями обустраиваете свое рабочее место?

— Разумеется. Сам по себе процесс шахматного комментирования технологически сложный. На экране должны быть разные окошки: изображение комментатора, доски, места игры. Это все надо выстраивать. Обычно подготовка у меня занимает час. Надо обустроить освещение и место, где сижу. Подумать о том, что я буду есть и пить в перерывах. Все нужно готовить фундаментально. Мелочей в этой работе не существует.

— У вас есть звание гроссмейстера. А сможет человек, который играет на любительском уровне, прокомментировать шахматную партию?

— Сможет. Особенно если у него под руками будет компьютерная программа. Сейчас программы играют сильнее любого шахматиста на земле. С их помощью можно анализировать ходы, сделанные гроссмейстером. Любой грамотный шахматист, пусть невысокого уровня, сумеет расшифровать многие моменты. Другое дело – человеческое объяснение каких-то позиционных нюансов. Здесь класс или его отсутствие могут сказаться. Гроссмейстерам гораздо проще объяснить позиционную начинку партии и ориентиры, к чему надо стремиться. Комментатор-перворазрядник способен наделать ошибок, которые со стороны будут видны зрителю.

— Вы используете программы во время репортажа?

— Конечно. Причем я постоянно на этом акцентирую внимание зрителей. Если я анализирую позиции с человеческой точки зрения, то говорю об этом. Если какие-то варианты советует компьютерная программа, то не скрываю и не пытаюсь сделать вид, что я такой умный и вижу позиции дальше и больше, чем это делает, например, Карлсен.

Это типичная комментаторская ловушка. Некоторые пытаются лекторским тоном все объяснять, подсматривая в компьютер. Получается, что супергроссмейстеры иногда ошибаются, а комментатор оказывается их умнее. И многие зрители думают: «Ох, он бы обыграл Карлсена». Конечно, это не так. Я считаю принципиально важным разделять человеческий взгляд и компьютерные костыли, которые, безусловно, очень надежны.

— Помимо программ вы читаете твиттер или какие-то другие сайты?

— Нам приходится быть в курсе того, что происходит вокруг шахматных матчей. Какие последние интервью давали гроссмейстеры, какие тезисы они выдвигали. Нужно почитывать шахматные сайты. Что касается твиттера, то тут сложно уследить. Если какие-то отголоски из социальных сетей появляются на сайтах или форумах, то можно удачно вплести их в эфир.

В принципе, в эфире невозможно все время говорить о шахматах. Многие зрители не в состоянии 5-6-7 часов смотреть на доску и думать только о слонах, конях и пешках.

— Перед тем как сделать ход, шахматисты иногда думают по 30 минут. Это 2/3 футбольного тайма. Как заполнить такую паузу в эфире?

— Для этого есть лирические отступления и обратная связь со зрителями. Когда я понимаю, что в шахматном плане объяснение позиции уже исчерпывающее и добавить что-то конструктивное тяжело, то начинаю рассказывать о шахматистах, их судьбе, об обстоятельствах турнира, стране, в которой проходит матч. Слова за слово можно из самого себя вытянуть какие-то интересные подробности. Иногда просто вспоминаешь примеры из своего прошлого, из истории. Всегда можно найти интересные темы, чтобы зрители не заскучали и не убежали.

В последнее время я во время каждого турнира организую связь со зрителями. Они сами подсказывают, что им интересно. В этом случае у меня, как у комментатора, уже развязываются руки. Я стараюсь на любые вопросы отвечать.

— Бывает такое, что комментатор засыпает во время репортажа?

— Все бывает во время эфира: и в сон клонит, и голод настигает, и недомогание случается. На то мы и комментаторы, чтобы преодолевать трудности. Это работа.

— Первая партия матча Каруана – Карлсен длилась 7 часов. Вы все это время сидели перед монитором?

— Обычно у нас есть такой стандарт: 55 минут работаем и 5 минут отдыхаем. В это время можно попить чай, сбегать в туалет и как-то размяться. Но в первой партии мы с Марией Фоминых сделали только один или два перерыва. Видимо, на каком-то энтузиазме, который присутствует в начале важных и серьезных турниров. Конечно, это неправильно и слишком тяжело. График нужно соблюдать.

— А если за эти пять минут перерыва пропустишь что-то важное?

— Однажды на первенстве мира в Сочи в 2014-м между Анандом и Карлсеном мы с гроссмейстером Ильей Смириным ушли на перерыв. И во время этого перерыва Карлсен допустил грубейшую ошибку. Он даже с расстройства лег головой на стол. Ананд почему-то ошибку не заметил и исполнил очень слабое продолжение. В итоге Виши проиграл. Это, возможно, был самый судьбоносный момент всего матча. Мы с Ильей всего этого не видели и узнали после перерыва. Посмотрели, какие были ходы и ужаснулись тому, что произошло. Мы пропустили такую драму и трагедию, которая, кстати, повлияла на всю шахматную историю. Без расшифровки комментаторов простые зрители не поймут, что была сделана ошибка. Но мы все-таки люди. Находиться беспрерывно в эфире, наверное, нельзя.

— Можно же посменно уходить на перерыв.

— То есть вы предлагаете, чтобы один комментировал, а второй отдыхал? Такое возможно, но пока не практикуется. Будем считать, что это ваше ноу-хау.

— После матчей вы получаете реакцию от зрителей?

— Да. Тщательно изучаю живой отклик на форумах или в записях своего онлайна. Я благодарен критикам. Они выполняют очень полезную и важную работу. Я же не могу слышать и видеть себя со стороны. Критика помогает совершенствоваться. Например, вылавливать в своей речи слова-паразиты. Учитывать, что людей раздражает в манере ведения репортажей.

Но есть важный момент: всем не угодишь. Допустим, одним шахматистам интереснее погрузиться в позицию, а большинству зрителей, наоборот, расшифровать попроще. Поэтому мне приходится выдерживать какой-то баланс. Комментаторы делятся на погружающихся глубоководников, которых сложно воспринимать широкой публике, и на тех, кто объясняет достаточно просто. Я работаю на аудиторию в среднем уровня кандидата в мастера и перворазрядника. Гроссмейстеры и без меня могут подключить компьютерные программы и понять, что происходит на доске. Для тех же, кто не отличает слона от коня, я пытаюсь – лирическими отступлениям, околошахматными рассказами, шутками – делать так, чтобы им было интересно.

— Когда в 2016-м за корону боролись Карякин и Карлсен, вы позволяли себе в репортажах болеть за соотечественника?

— У каждого комментатора своя манера. Я все-таки стараюсь быть эмоциональным в эфире. Если у меня есть веские причины за кого-то болеть, то я это делаю. Почему нет? При этом стараюсь делать это корректно по отношению к сопернику. Карлсен, конечно, гений и лучший шахматист планеты. Я этот факт отмечал во время матча. Но желал успехов Сергею. Мое боление в русскоязычной среде не сильно критиковалось. Наоборот, народ настраивался на эту волну и поддерживал Карякина.

Когда за доской, как сейчас, уже нет наших шахматистов, болеть за кого-то тяжело. Хотя у меня бывают моменты. Просто к кому-то я по-человечески хорошо отношусь, чей-то стиль мне нравится больше. В этом случае стараюсь сдерживать себя. Но все равно проявляю эмоции. Если эфир будет сухим, политкорректным и обтекаемым, то он выйдет чрезвычайно скучным. Для меня, как для комментатора, это чревато потерей аудитории.

 – Бывает, что шахматные комментаторы кричат, как футбольные во время гола?

— Я так почти никогда не делаю. Два года назад, когда Карякин во время тай-брейка во второй партии был в абсолютно безнадежной позиции, но сумел спастись, у меня было почти футбольное боление, эмоциональный всплеск. Для этого нужно чувствовать ситуацию. Если комментатор начинает беспричинно вопить и нагнетать момент, когда ничего восхитительного не происходит, это будет выглядеть глупо и неуместно. Зрители поймут. Если ситуация созрела, то можно и голос повысить.

— Насколько сильно вы устаете после репортажей?

— Не знаю, в чем это измерить. Бывает совсем тяжело и плохо себя чувствую. Меня спасает крепкий хороший ужин после любого комментирования, даже если партия заканчивается за полночь. Обязательно ем и много пью. Пробую как-то расслабиться: смотрю фильм или дышу воздухом. Нужно приводить себя в порядок. Самое главное после репортажей надо много и долго молчать.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Нэнси Сисель

В Лондоне продолжается матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Счет после четырех партий – 2:2. Пятая встреча сильнейших умов планеты пройдет 15 ноября. Трансляцию вы можете посмотреть на нашем сайте. Начало – в 18:00.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 5-я партия

Еще больше шахмат на «Матч ТВ»

Каруана – шахматный гик. Таким его сделали родители

Наставник Гомера Симпсона и соперник Дональда Дака. Карлсен давно стал частью поп-культуры

Почти все считают Карлсена фаворитом. Как и сам Магнус

Карлсен снова защищает чемпионский титул, но соперник уже не Карякин

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+