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Каруана – шахматный гик. Таким его сделали родители

11:35
Каруана – шахматный гик. Таким его сделали родители
Фото: © globallookpress.com
Даже Каспаров советовал отцу Фабиано не давить на шахматиста.

В детстве Каруана учил шахматам своих наставников

Фабиано родился в Майами. Его отец – американо-итальянского происхождения, мать родом из Сицилии. В шахматы Каруана начал играть в пять лет после переезда в Бруклин.

«У меня были проблемы с концентрацией внимания. Идея заключалась в том, что, возможно, шахматы помогут мне с этим. Они стали лекарством», - рассказывал Фабиано.

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Через год занятий он стал побеждать на турнирах и обыгрывать ребят намного старше и опытнее себя.

«Его первый преподаватель сказала нам, что он пытался научить ее шахматным концепциям. Мы знали, что он особенный», - вспоминал Лу Каруана, отец Фабиано.

Родители Фабиано отказались от общего образования ради шахмат

Поняв, что их сын особенный, родители Фабиано начали усиленно вкладываться в подготовку юного шахматиста. На уроки и тренеров они тратили по 50 тысяч долларов ежегодно.

Лу стал менеджером сына и постоянно думал, как лучше организовать весь тренировочный процесс. Он искал для Фабиано достойных учителей. Даже консультировался с Гарри Каспаровым. 13-й чемпион мира предупредил, что полностью погружать мальчика в шахматы слишком рискованно, у Фабиано должна быть и другая жизнь.

Но в стремлении сделать из сына чемпиона мира родителей было не остановить. Однажды школьные учителя сказали матери Фабиано: «Вы можете ходить на шахматы или в школу». «Мы выбрали шахматы», - вспоминает Сантина Каруана.

Лу Каруана хотел, чтобы Фабиано участвовал в более престижных турнирах и учился у топовых наставников. Когда мальчику исполнилось 12 лет, вся семья переехала в Европу.

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«Это было полностью решение моих родителей. Я хотел остаться в США. У меня там были друзья и дом. Но родители хотели немного попутешествовать по Европе. В результате мы задержались там на десять лет. Я занимался шахматами почти весь день. Работал с тренерами в Испании, Венгрии и Швейцарии. Я играл почти без остановок. За год я проводил по 100 партий», - говорил Фабиано.

«Это не было легким решением – не ходить в школу, - объясняет Лу Каруана. - План был пропустить один или два года обучения и посмотреть, как это работает. Что будет, если он потеряет год в школе? Он умный и быстро схватывает. Мы могли в любой момент все исправить, если бы что-то пошло не так».

В 8 лет Фабиано называли «следующим Фишером»

«Оглядываясь назад - у меня не было настоящих друзей. Вместо этого я постоянно играл в шахматы», - замечал гроссмейстер.

Фабиано не спорил с родителями. Ему самому всегда нравились шахматы. И он с ранних лет понимал, что от него ждут. Первый сюжет о нем на телевидении сняли в 2001 году, когда Фабиано было 8 лет. Корреспондент начинал репортаж с фразы: «Это история про мальчика, который может стать следующим Бобби Фишером». Когда журналист спросил Фабиано, что он думает о шахматах, вундеркинд ответил: «Это просто веселая игра».

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Во время постоянных перелетов Фабиано никогда не скучал. Главное развлечение было всегда под рукой.

Семья Каруана любит рассказывать одну байку. Отправляясь в очередное путешествие по Европе, Фабиано зашел в самолет, сел на свое место, сразу же достал маленькую шахматную доску и начал играть. Бортпроводники провели необходимый инструктаж пассажиров, самолет разогнался и поднялся в небо. Мальчик продолжал играть. Самолет набрал высоту, погасло световое табло «Застегните ремни». Фабиано все еще был вовлечен в шахматы. Примерно через час после отправления Фабиано внезапно повернулся к своему отцу и спросил: «А когда мы уже взлетим?»

У Каруаны почти нет друзей. Он 95 процентов жизни посвящает шахматам

В 2015-м Каруана вернулся в Америку. Став самостоятельным и топовым гроссмейстером, он не потерял страсть к игре.

«Во время турнира – только чистые шахматы. С утра и до ночи. Обычно мой день начинается с завтрака и быстрой прогулки. Затем я готовлюсь к своему противнику: изучаю дебюты, думаю, что хочу сделать в предстоящий партии, пытаюсь понять, чем может удивить соперник. После у меня игра, которая в среднем длится четыре часа – иногда больше, иногда меньше. Затем – ужин и подготовка к партии, которая состоится на следующий день. Иногда ночью я могу посмотреть телевизор или позаниматься в тренажерном зале. Но 95 процентов времени занимают шахматы», - рассказывал Фабиано о своем распорядке дня.

https://www.instagram.com/p/BmHnsemhdml/

Во внесоревновательные дни он занимается йогой, плавает, читает книги, смотрит фильмы, играет в компьютерные игры (его любимая – Zombie vs Plants). Но какими-то другими видами спорта, в отличие от того же Карлсена, не увлекается.

«Я особенно слежу за покером и больше ни за чем. Мне не особо интересны баскетбол или футбол. Мне нравится ходить на матчи. Когда нахожусь дома в Сент-Луисе, то иногда это делаю. Я был на бейсбольных и хоккейных играх. Но по-настоящему не болею за команды. Мне без разницы, кто выиграет или проиграет», - объяснял Каруана.

https://www.instagram.com/p/BI9CDRKgxsX/

Фабиано уверен, что успех требует жертв, и не переживает по поводу того, что не часто ходил в общеобразовательную школу, не играл в детстве с друзьями. Кстати, как уверяет шахматист, друзья у него есть, но только они не гроссмейстеры:

«У меня нет близких друзей среди шахматистов. Но я со всеми поддерживаю хорошие отношения. Наверное, ни с кем близко не сошелся по чисто профессиональным причинам. Дело в том, что я еще в детстве заметил – не могу играть в полную силу против друзей. Поэтому стараюсь держать дистанцию».

Когда Фабиано спрашивают, чем он будет заниматься после карьеры, тот отвечает, что останется в шахматах, но в другом качестве. Возможно, найдет себе новое занятие и станет в нем профессионалом. Просто сейчас он кайфует от шахмат, и на что-то еще не хватает времени.

«Каждый может быть открытым, насколько он хочет, - говорил Каруана о своем шахматном имидже. - Я не стремлюсь к тому, чтобы обо мне писали желтые газеты, а моя личная жизнь стала предметом общественного обсуждения. Во время шахматных турниров мне задают вопросы в основном об игре, подготовке. Из этого складывается образ. Но я совсем не такой «ботаник», каким меня хотят видеть».

В статье использованы материалы TIME, The New York Times, FiveThirtyEight, Deadspin, ChessPro.ru.

После трех партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной счет ничейный – 1,5:1,5. Четвертая состоится 13 ноября. Начало – в 18:00. Трансляцию игры смотрите бесплатно на сайте «Матч ТВ».

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен - Фабиано Каруана. 4-я партия

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