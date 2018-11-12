Наставник Гомера Симпсона и соперник Дональда Дака. Карлсен давно стал частью поп-культуры

Парень в костюме шахматиста, а снять – кто ты без него?

2018-11-12T11:10:21+03:00 Парень в костюме шахматиста, а снять – кто ты без него?

«Магнус и его агент – большие молодцы, что сумели раскрутить шахматы. Они могли как Ананд (15-й чемпион мира. – «Матч ТВ») ничего не делать, но почувствовали жилку», - рассказывал «Матч ТВ» менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис.

Команда Магнуса поменяла правила игры. Она показала, что гроссмейстер может быть узнаваемым на уровне звезд футбола, зарабатывать крупные суммы денег не только шахматами и кайфовать от пиара. «Матч ТВ» - о ярких пиар-кейсах, которые провернули за 10 лет совместной работы Карлсен и его агент Эспен Агдейстейн.

Магнус и партии против знаменитостей

Когда в 2013-м Карлсен завоевал чемпионский титул, он стал желанным гостем на различных светских приемах. Гроссмейстер от поступающих предложений не отказывался.

В январе 2014 года его позвал на вечеринку один из самых влиятельных инвесторов в технологическом секторе Юрий Мильнер. Мероприятие проходило в доме российского миллиардера в Силиконовой долине. На ужин собрались многие представители компаний, в которые инвестировал Мильнер. Все, конечно же, хотели сыграть в шахматы с новым чемпионом. Среди желающих оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. На следующий день Магнус поделился фотографией с приема, подписав: «Учу Цукерберга шахматам». На снимке видно, что среди зрителей этих уроков присутствует Адам Левинсон – глава совета директоров компании Apple.

Через несколько дней после приема у Мильнера Магнус появился в популярном норвежском ТВ-шоу Skavlan. Гостями передачи становились Джон Бон Джови, Робби Уильямс, Уилл Смит и другие. Карлсена пригласили вместе с основателем Microsoft Биллом Гейтсом. Им предложили сыграть в шахматы между собой, к несчастью для Гейтса. Чтобы обыграть миллиардера, Магнусу потребовалось 9 ходов. Партия продолжалась 1 минуту и 19 секунд. Видео игры набрало на Youtube почти 4 миллиона просмотров.

Дольше в поединке против Карлсена продержался защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнольд. Они встречались в октябре 2018-го. Для победы над футболистом Магнусу потребовалось 17 ходов и пять минут. Александр-Арнольд сказал, что продолжит тренироваться и надеется на реванш. Карлсен же, в свою очередь, отметил, что у футболиста определенно есть талант.

Магнус и Дональд Дак

Отправляясь на свой первый матч за шахматную корону в 2013-м, Карлсен прихватил с собой несколько комиксов «Утиные истории». Чтение о приключениях Дональда Дака, по словам гроссмейстера, помогали ему расслабиться в перерывах между партиями с Анандом.

Норвежские издатели «Утиных историй», узнав об увлечении шахматиста, решили поддержать Магнуса перед защитой титула в 2014-м. Они создали специальный выпуск комиксов. Главным героем стал Карлсен, точнее, его персонажа звали Макспульс Кларсин. Выпуск строился вокруг матча между Кларсином и Дональдом.

Гроссмейстер принял активное участие в создании комикса.

«Было интересно сопровождать историю от идеи до выпуска. Я хорошо знаю вселенную Дональда Дака, так что для меня было довольно просто вникнуть в мотивацию персонажей. Я чувствовал, что смогу внести свой вклад. Особенно круто было подшутить над парочкой моих соперников. Мне хочется создать еще несколько «Утиных историй» в будущем, если поступит такое предложение», - сказал Карлсен.

Говоря «подшутить над парочкой моих соперников», Магнус имел ввиду гроссмейстера Хикару Накамуру, которого в комиксе зовут Кваккамура.

Комикс вышел тиражом в 250 тысяч экземпляров. Магнус признался, что попасть в любимый комикс – это лучше, чем стать чемпионом мира. В 2016 году, перед матчем за шахматную корону между Карлсеном и Карякиным, норвежские издатели выпустили еще один специальный выпуск «Утиных историй» с Макспульсом Кларсиным.

Магнус и мадридский «Реал»

Карлсен с детства любит играть в футбол и иногда пинает мяч с друзьями, чтобы набрать физическую форму перед турнирами. Принято считать, что шахматист является болельщиком «Реала»: он подписан на аккаунт мадридцев в инстаграме, имеет форму клуба и посещает матчи.

Когда Магнус выиграл чемпионский титул в 2013-м, президент «Реала» Флорентино Перес пригласил гроссмейстера на домашний матч против «Валльядолида». Встреча проходила 30 ноября – в день рождения Карлсена. Чемпион мира вышел на поле перед стартовым свистком в футболке с номером 1 (намекая на то, что он первый в мире) и сделал символический удар по мячу.

Через год он защитил титул чемпиона в матче против Ананда и снова получил приглашение на игру «Реала» от Переса. Правда, в этот раз дата домашнего матча испанского клуба не совпала с днем рождения шахматиста – встреча проходила 6 декабря. Но Магнусу вновь дали сделать первый удар.

Примером Карлсена вдохновилась команда Карякина после матча за шахматную корону в 2016-м:

«Мы тоже били по мячу. «Спартак», конечно, не «Реал», но все же, - рассказывал менеджер Карякина Кирилл Зангалис. - Изначально мы выбирали команду, за которую болеть. Через футбол я хотел повысить популярность шахмат. Так как я болею за «Спартак», то решили выбрать его. Но если Сергей сначала делал это, потому что надо, то теперь он болеет искренне и всей душой. Мы никогда не врали, что он был спартаковцем с детства. Все это пришло постепенно».

В отличие от Карякина, у Карлсена есть детские фотографии в футболке любимого клуба. Но к ярому фанатизму Магнуса есть вопросы. Норвежский шахматист Хэкон Странд поведал об увлечениях Карлсена:

«Я думаю, что ему нравится, когда проигрывает «Барселона», а не когда побеждает «Реал». Однажды мы смотрели с ним тур ла лиги, постоянно переключая с матча «Реала» на встречу «Барселоны». Когда забивал «Реал», он тихо сжимал кулак. Когда Месси не реализовал пенальти, он стал сходить с ума. Поэтому я не думаю, что он яро болеет за какую-либо команду. Магнус большой фанат футбола. Ему нравится смотреть, когда играют две качественные команды, даже если он за них не болеет».

Магнус и Симпсоны

Карлсен - первый из шахматистов, кто озвучил собственного персонажа в самом длинном мультсериале в истории телевидения. Он появляется в 15 серии 28 сезона.

Основной сюжет крутится вокруг Барта и Лизы. Но параллельной линией идет история Гомера, который к удивлению многих оказался хорош в шахматах. В какой-то момент глава семейства Симпсонов бросает играть и сжигает фигуры, но Магнус в разговоре по скайпу мотивирует его продолжить.

В беседе есть два момента, которые несвойственны Карлсену:

1. Как было в серии: Гомер говорит, что выбрал шахматы, потому что там не надо бегать. Магнус отвечает, что солидарен с ним. Как в жизни: Карлсен активно занимается спортом, и бег входит в его программу подготовки к турнирам.

2. Как было в серии: Магнус говорит, что сейчас покажет Гомеру свою самую эмоциональную норвежскую реакцию. Но в результате просто молчит и смотрит, не проявляя никаких чувств. Как в жизни: Карлсен умеет бурно проявлять эмоции. Достаточно посмотреть на его гневное лицо, когда он убегает с пресс-конференции после проигранной восьмой партии чемпионского матча против Карякина. Матч был в 2016-м, серия вышла в 2017-м.

Второй раз в серии Карлсен появляется на компьютере в баре у Мо, где посетители смотрят партию между Гомером и его отцом, а Магнус эту игру комментирует по скайпу. В концовке партии Мо закрывает экран ноутбука и спрашивает: «Кто это был?» Друг Гомера Карл отвечает: «Это Магнус Карлсен. Мой кузен». Шутку оценили настоящие фанаты сериала. Фамилия Карла – Карлсон.

Роль камео в Симпсонах явно не последнее участие Карлсена в крупных телевизионных проектах. Голливудские режиссеры уже приглашали его сниматься. Например, Джей Джей Абрамс придумал для Магнуса роль шахматиста из будущего в фильме «Стартрек: Возмездие». Но чемпион мира не смог вовремя получить рабочую визу.

Привлекательных предложений для Карлсена станет больше, если он сможет защитить титул в матче против Фабиано Каруаны. Пока после двух партий счет ничейный 1:1. Третья партия состоится 12 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите бесплатно на сайте «Матч ТВ».

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен - Фабиано Каруана. 3-я партия

Еще больше шахмат на «Матч ТВ»

Почти все считают Карлсена фаворитом. Как и сам Магнус

Карлсен снова защищает чемпионский титул, но соперник уже не Карякин

Галицкий, Мадонна, Виталий Кличко и другие знаменитые фанаты шахмат