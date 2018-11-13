Четвертая партия Карлсена и Каруаны, матчи «Ак Барса» и УНИКСа. Все трансляции вторника
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Твой гид по трансляциям вторника.
03:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия. Россия (U-20) – Канада OHL. 4-й матч
Отступать некуда – канадцы впереди. Четвертый матч дружины Брагина в Северной Америки. Соперником вновь станет сборная провинции Онтарио. К 3:00 встать мало кому удастся, особенно в европейской части России. Не страшно. У нас уже есть новость с видео всех голов.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»
18:00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 4-я партия
В Лондоне продолжается матч за мировую шахматную корону. Действующий чемпион Карлсен против претендента Каруаны. Кто кого? После трех партий ничья – 1,5:1,5.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра»
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Слован»
Действующий обладатель Кубка Гагарина примет у себя гостей из Словакии. В январе «орлы» увезли победу из Казани – 4:2. Возьмет ли «Ак Барс» реванш?
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»
19:55 Баскетбол. Еврокубок. Мужчины. «Ритас» — УНИКС
Еще одна трансляция для болельщиков из Казани. Местный баскетбольный коллектив, возглавляющий группу D Еврокубка, в гостях сыграет с «Ритас». Не пропусти трансляцию из Литвы.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш Спорт»
Фото: РИА Новости/Крис Бэрри, globallookprees.com, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, БК УНИКС