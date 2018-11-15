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Кошечкин постоянно останавливает «Ак Барс», Прохоркин уничтожает «Адмирал». У кого в КХЛ есть удобные соперники?

15:15
Кошечкин постоянно останавливает «Ак Барс», Прохоркин уничтожает «Адмирал». У кого в КХЛ есть удобные соперники?
Василий Кошечкин / Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

С кем было удобно играть Олегу Знарку и Илье Ковальчуку – в материале «Матч ТВ».

После вчерашней победы московского «Динамо» над «Авангардом» вратарь Александр Еременко догнал Василия Кошечкина по количеству сухих побед в чемпионатах России. Однако есть другой любопытный факт: Еременко оформил уже пятый «сухарь» в КХЛ в матчах с «Авангардом».

Авангард - Динамо М - 0:4. Голы и лучшие моменты

У кого еще в КХЛ были или есть свои «клиенты»?

Василий Кошечкин

Вратарь магнитогорского «Металлурга» делит с Александром Еременко первое место по количеству сухих побед в чемпионатах России. Поэтому неудивительно, что габаритный кипер навредил едва ли не всем клубам КХЛ. Но есть в лиге команда, к которой 35-летний хоккеист, видимо, готовится по-особенному. Он довольно часто ставит подножку казанскому «Ак Барсу».

Дело не в защите «Магнитки». Еще играя за «Северсталь», Кошечкин преграждал дорогу казанцам. В сезоне-2011/12 «Ак Барс» не забросил ни одной шайбы в ворота череповчан, нанеся при этом 69 бросков в створ за две игры. В дальнейшем Кошечкин не изменял себе и штамповал гениальные матчи против «Ак Барса». На этот момент в активе вратаря восемь шатаутов во встречах с казанским клубом, семь из которых – в регулярных чемпионатах КХЛ.

Микко Коскинен

Еще один голкипер в нашем списке. Как и Кошечкин, финн был проблемой для всех команд КХЛ. И все же чаще всего он портил настроение ярославским болельщикам. Прежде всего – в плей-офф. У кого еще наберется в плей-офф пять сухих матчей против одного соперника?

А вот Коскинен добился этого за два года. В сезоне-2015/16 Микко в трех играх плей-офф подряд запечатывал ворота, отразив в сумме все 75 бросков «Локомотива». Естественно, выдающаяся игра голкипера позволила армейцам с берегов Невы пройти дальше.

Тогда ярославцы еще даже не догадывались, что спустя два года история повторится. Финн великолепно провел март 2018-го, дважды отстояв на ноль в серии с «Локомотивом».

Так что в нынешнем сезоне ярославцы могут выдохнуть.

Артем Гареев

Назвать Гареева топовым форвардом нельзя. На его счету 47 шайб в КХЛ, начиная отсчет с 2012 года. Однако среди них значатся два хет-трика. Что любопытно, оба в ворота китайского «Куньлуня». Среди тех, кто делал все свои хет-трики в КХЛ только против одной команды, есть еще именитый словак Ладислав Надь, которому на тот час было 35 лет.

А Гареев, будучи в расцвете лет, в позапрошлом сезоне треть своих голов (6 шайб) забросил в ворота «Куньлуня».

Илья Ковальчук

У столичных армейцев, наверное, лучшая бригада вратарей в лиге. Команда и сейчас мало пропускает, и раньше этим славилась. Однако до недавних пор в КХЛ играл человек, который одному из лидеров чемпионата забрасывал даже чаще, чем проходным командам.

В битвах с главным конкурентом Ковальчук настрелял 14 шайб в рамках чемпионатов КХЛ. В среднем получается около гола за игру. Учитывая, что всего на счету нападающего 138 голов, на ЦСКА приходится более 10 процентов от всех шайб Ильи.

В нынешнем сезоне СКА выглядит в дерби хуже прежнего. Безусловно, неудачам можно найти много объяснений, но с Ковальчуком в составе армейцам из Санкт-Петербурга было бы явно попроще.

Николай Прохоркин

К сожалению, разгромы в КХЛ случаются часто. В конце октября «Слован» не особо утруждал себя, получив от двух армейских клубов 16 шайб. Но там многие показали свои лучшие качества. А в матчах СКА и «Адмирала» феерит Николай Прохоркин.

В этом году команды встречались дважды. В январе СКА разбил соперника 7:2. Николай Прохоркин набрал пять баллов за результативность, оформив в матче покер. Вчера состоялась очередная очная встреча, в которой армейцы забросили еще больше.

На льду вновь блистал Прохоркин, который расчехляет пушку преимущественно в играх с «Адмиралом». Форвард оформил хет-трик и добавил к нему результативную передачу.

Олег Знарок

Можно что угодно говорить о манере общения Олега Знарка, но свои прямые обязанности экс-тренер сборной России выполнял на высоком уровне. Свою состоятельность он доказал во всех клубах, с которыми работал.

В распоряжении Знарка за восемь сезонов были ХК МВД, столичное «Динамо» и СКА. И ни в одной из своих команд он не уступал подмосковному «Витязю» в основное время. Хотя встречался с «богатырями» 22 раза. «Витязь» образца позапрошлого сезона смотрелся очень неплохо, однако так и не получилось зацепить ни одного матча в серии против СКА. В сумме у Знарка 20 побед над «Витязем» и всего лишь два поражения, но оба за пределами основного времени.

Найдется ли свой «злой гений» в матче «Ак Барс» — ЦСКА? Смотри прямую трансляцию на matchtv.ru 15 ноября, начиная с 18:50 по Москве.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко 

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