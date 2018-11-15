Кулижников вырастил себе смену? Узнаем уже в эти выходные

До старта первого этапа Кубка мира по конькам остались сутки.

2018-11-15T10:14:24+03:00 До старта первого этапа Кубка мира по конькам остались сутки.

Уже в эти выходные стартует первый этап Кубка мира по конькобежному спорту, открывающий большой международный сезон. Сезон, надо сказать, постолимпийский, что вносит определенные коррективы. Сборная России отправилась на два первых этапа в Японии и Польше расширенным составом, в котором претендентов на медали, откровенно говоря, немного. И почти все они уже известны, новых лидеров нет, за исключением пары фамилий. Впрочем, начнем по порядку – дамы, вперед.

Женщины, спринт

Открытие этого сезона – Дарья Качанова, нижегородская спортсменка, которая отлично зарекомендовала себя в юниорах, выиграв на чемпионатах мира в этом возрасте четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали. Дарья только начинает свой путь в мировую элиту, но уже первенствовала на обеих спринтерских дистанциях на чемпионате страны. Не первый год она отказывается приезжать на подготовку в сборную команду, предпочитая работать с личным тренером Владимиром Акиловым. Пока что это приносит плоды, однако есть два «но»: непонятно, во-первых, насколько хватит знаний Акилова при прогрессе спортсменки, а во-вторых – как долго Дарья сможет тренироваться без сильных спарринг-партнеров. По поводу первого пункта заметим, что специалистов женского спринта в России, по ощущениям, нет вообще. И, возможно, через пару сезонов Качановой придется уезжать из страны для работы с иностранными специалистами.

Основная соперница Качановой на внутренней арене – Ангелина Голикова, единственная наша участница женского олимпийского турнира в спринте. Голикова в этом году немного приболела, это, по ее словам, сказалось на входе в сезон, и сейчас она еще далека от пиковых кондиций. Хочется верить, что нагрузка первых этапов КМ не скажется на Ангелине отрицательно, она нормально перенесет и джетлаг, и акклиматизацию, доберет форму и выйдет на свой уровень. Не нужно забывать, что Голикова – важнейшее звено командного спринта, в котором наши девушки являются рекордсменками мира.

Екатерина Шихова – одна из самых опытных и в то же время несчастливых конькобежек сборной. Шанс взять медаль Игр был у Екатерины еще в 2010 году, но там не сложилось. В Сочи была лишь бронза в командной гонке, хотя Шихова как раз способна бежать личные дистанции. Беда Екатерины – отвратительный иммунитет, она способна заболеть на ровном месте и именно из-за этого пропускала большое количество стартов в предыдущие сезоны. Не бежала и отборочный чемпионат России, поехав на этапы Кубка мира решением тренерского совета. Такой статус накладывает на спортсменку дополнительную ответственность. Хочется верить, что Шихова с ней справится и разберется со своими болячками. Будучи здоровой, она в прошлом году могла претендовать на медали любого достоинства на своих коронных 1000 и 1500 метрах.

Женщины, длинные дистанции

Лидер по-прежнему один – Наталья Воронина. Сложно строить прогноз на стартовые этапы хотя бы потому, что второй пройдет на открытом катке, где легкой Ворониной может просто помешать погода. В данный момент лидерство Натальи в команде не оспаривается, а вот в мире у нее хватает соперниц. Проблема в том, что на Воронину давит бремя ответственности за результат, как бы она ни делала вид, что привыкла. Ведь кроме Натальи никто из российских девушек не видится потенциальным медалистом этапов КМ на длинных дистанциях.

Мужчины, спринт

Вот тут у нас как раз пополнение. Вырос и заметно добавил барнаульский спринтер Виктор Муштаков, который на равных боролся с Павлом Кулижниковым на чемпионате России. Именно Муштаков пока что самое ценное приобретение взрослой команды, он потенциально, если все сложится, может сразу забегать на пьедестал. Другой вопрос, что спринт – настолько форс-мажорная дисциплина, что даже самый верный сценарий способен сорваться. Поэтому главное, что нужно сейчас приобретать Муштакову, это стабильность. А следом за ней придут и медали.

Павел Кулижников остается основной нашей надеждой без каких-либо оговорок. Он стабилен, спокоен, собран. Паша очень мотивирован, разобрался с болячками и явно готов возвращать себе все те позиции, что в предыдущем сезоне были немного утрачены из-за пропуска Олимпиады. Кулижникову надо войти в тот режим, который принес ему серию побед в сезоне-2014/15, сделавшую его главным открытием зимы не только в коньках, но и во всех видах спорта. Если это удастся, обойдут стороной травмы и хватит мотивации, то все у Павла будет хорошо.

Мужчины, длинные дистанции

Начнем с человека, который завис между спринтом и «длиной» — Дениса Юскова. Трехкратный чемпион мира и рекордсмен планеты на 1500 метров на своей коронной дистанции в России не имеет не то что конкурентов – а даже тени от них. Проблема у Дениса лишь в том, что дистанция эта у него одна и шансов на других пока не так много. На 1000 ему не хватает скорости разгона, а на 5000 – выносливости. Получается, что все яйца хранятся в единственной корзине. В данный момент Юсков готов хорошо, но соперники, голландцы, — сопоставимо. Так что говорить о гарантированной победе нельзя. Впрочем, это скорее плюс для Дениса, ему нужна конкуренция, иначе становится скучно.

Александр Румянцев – полная противоположность Юскову, человек, который о спринте даже не думает. Рекордсмен России на 10 000 метров по-прежнему является нашим лидером в длинных дистанциях и ставку делает именно на «десятку». Однако на первых двух этапах Кубка мира он побежит 5000, и это тоже будет крайне показательно с точки зрения того, где относительно соперников находится Александр. Сейчас на 5000 у него восьмой результат сезона в мире, но люди бежали на разных катках, а хочется посмотреть на всех в одних условиях. Скоро увидим.

Командные дисциплины

Тут все более-менее неплохо. Мы имеем медальные шансы в командном спринте как у мужчин, так и женщин и в женской командной гонке. По поводу мужской настолько уверенным быть нельзя, слишком высока на ней конкуренция. Чтобы понять, как готовы наши парни, нужно проверить их в боевой обстановке, а без этого остается только гадать.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Союз конькобежцев России, РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Трансляции КМ по конькам на сайте и канале «Матч! Арена»

16 ноября

09:25 500 м. (1-й забег) и командные гонки

17 ноября

09:25 500 м. (2-й забег), 1500 метров и масс-старт

18 ноября

08:25 1000 м., 3000 м. женщины, 5000 м. мужчины и командный спринт

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