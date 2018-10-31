Наталья Воронина: «Награду президента за Олимпиаду не получила до сих пор из-за постоянных разъездов»
На Олимпиаде в Пхенчхане Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на 5000 метров – единственную награду на этой дистанции у наших женщин-конькобежек за всю историю участия в Играх. С того момента прошло уже восемь месяцев, и на недавно завершившемся в Коломне чемпионате России Воронина выиграла две личные дистанции - 3000 и 5000 метров - что называется, в одни ворота. Мы поговорили с ней о наследии Олимпиады, подготовке к новому сезону и домашних питомцах.
— Игры в Корее уже забыты?
— Порой кажется, что ничего этого вообще не было.
— Машина только напоминает?
— Да, ее вожу уже давно, наклейки все сняла, поскольку они слишком привлекают внимание, а я этого не люблю. Получила ее не сразу, потому что когда вручали автомобили всем призерам, я уехала на соревнования, и моей фамилии даже не было в списках. Возникла небольшая путаница, но все быстро прояснилось. Однако из-за занятости и постоянных разъездов мне до сих пор не вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, хотя приказ о моем награждении подписан президентом.
— Тяжело бегать без конкуренции?
— Я уже привыкла, такое часто происходит на российских соревнованиях. На 3000 метров была задача хорошо разогнаться и держать скорость. В результате разогналась я даже слишком хорошо, сделала первый круг очень быстро, затем пришлось потерпеть. Несмотря на падение скорости и то, что заканчивала тяжело, считаю, что бег прошел здорово и результат на данный момент отличный.
— Сбои в предсезонной подготовке были?
— В августе на сборе в Фон-Ромё у нас произошел массовый завал на велотренировке, в результате которого я получила сотрясение мозга. Причем травма образовалась, не потому что я ударилась головой об асфальт или отбойник, а потому что люди, ехавшие сзади, упали на меня.
— Из-за чего произошло падение?
— Нелепая ситуация: я начала снимать кофту, и она попала в спицы переднего колеса.То моментально заблокировалось, и я полетела через руль, а на меня сзади легла вся группа.
— Головокружение, рвота?
— Дня три просто ходила по стеночке. Ничего не делала чуть больше недели - пыталась, но головокружение мешало. Получилось, что инцидент произошел в середине трехнедельного сбора, мы уже там отработали дней десять, и вот остаток я уже не тренировалась. Это очень обидно, ведь именно в Фон-Ромё проводилась основная работа на высоте, первая неделя была втягивающая, а затем, в самом начала второй, я упала. В итоге почти все пропустила.https://www.instagram.com/p/Bm-1kCfFH1j/?taken-by=natali_voronina94
— Не было идеи после этого срочно покинуть находящийся на высоте 1800 метров Фон-Ромё, чтобы дополнительно не нагружать организм гипоксией?
— Таких предложений не поступило. Я просто лежала в своем номере, хотя сейчас понимаю, что да, возможно, реабилитация могла осложниться высотой, там и в обычном-то состоянии голова, бывает, кружится. Вообще сперва мне сказали, что сотрясение легкое, но, думаю, при легком сотрясении голова не может кружиться неделю.
— Когда вернулись к тренировкам?
— После того как прилетели из Фон-Ромё я начала тренироваться, и меня уже ничего не беспокоило.https://www.instagram.com/p/BjjcG51FCwF/?taken-by=natali_voronina94
— Судя по соцсетям, у вас дома целый зверинец?
— Да, собака, джек-рассел терьер Арчи, и кошка Соня. Сказать, что они живут дружно, не могу, Соня у меня в принципе с характером, даже у человека особо на руках не сидит. В результате она не хочет принимать Арчи, хотя тот настроен достаточно дружелюбно. Кошка обитает где-то наверху, а собака внизу.
— С кем остается зверинец, когда уезжаете на сборы?
— С моим молодым человеком, он за ними следит, кормит.
— Репетирует отцовские хлопоты?
— Возможно (смеется). Но с собакой, да, как с детьми, перед тем как завести, нужно подумать очень много раз. И поскольку я частенько в отъезде, то большая часть заботы ложится на него.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Конькобежный центр «Коломна»
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