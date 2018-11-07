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«Взяли выпить, отметили наше отсутствие в Пхенчхане и решили продолжить карьеры». Олимпийский чемпион – о новых целях и марафоне

09:56
«Взяли выпить, отметили наше отсутствие в Пхенчхане и решили продолжить карьеры». Олимпийский чемпион – о новых целях и марафоне
Руслан Захаров / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Руслан Захаров продолжает удивлять.

Весной 2017 года стало известно, что олимпийский чемпион Сочи по шорт-треку Руслан Захаров переходит в конькобежный спорт. Далось это Руслану непросто, но воля и упорство принесли свои плоды – в январе 2018-го на чемпионате Европы в Коломне Захаров завоевал бронзу в том виде конькобежной программы который и взял на прицел с самого начала – масс-старте. К сожалению, МОК не пригласил Руслана на Игры, и поездка в Корею отменилась. Учитывая возраст (31 год) и наличие семьи, мысли про окончание карьеры не могли не проскакивать в голове у спортсмена. С этого и начали разговор.

https://www.instagram.com/p/Bpb7ythFY8g/

– Весной были мысли закончить?

– В феврале месяце, когда в Корее шла Олимпиада, мы с Александром Румянцевым пришли в бар в Коломне, взяли выпить, и стали отмечать бронзу итальянца Николы Тумолеро на 10 000 метров, которую он завоевал в Пхенчхане. Ну и заодно наше в Корее отсутствие. В ходе всего этого процесса как-то подумали и решили, что у нас с Сашей есть еще силы на один олимпийский цикл. Уж если даже маленький худенький Тумолеро может доехать до олимпийской бронзы, то мы тем более на это способны. Так и договорились, что попробуем вместе поработать еще четыре года, команда у нас сильная, со спарринг-партнерами в группе Виктора Сивкова проблем нет. Тем более, что в этом году, в середине лета, к нам присоединился Сергей Трофимов, единственный российский участник мужского конькобежного турнира на Играх.

– Трофимов, кстати, рассказал, что вы твердо советовали ему ехать на Олимпиаду.

– Он подошел за советом ко мне в январе, на сборе в Обихиро, и я сказал, что Сергею, как молодому, только начинающему карьеру спортсмену нужно прочувствовать, что это такое – Олимпийские игры. Хотя бы для опыта. Потому что например я свою первую Олимпиаду, Ванкувер-2010, не помню вообще. В голове сплошной сумбур.

– В прошлом году вы рассказывали, что на велотренировке боялись снять руку с руля и поэтому за три часа тренировки так и не попили. Ситуация улучшилась?

– Да, проблема исчезла, в этом году я уже могу даже ездить без рук, все в порядке.

https://www.instagram.com/p/BnI6JLJFmtg/

– Может пойти по стопам Трофимова, попробовать триатлон?

– Ironman на Коне, это, конечно, мечта, но боюсь, что я с теми навыками плавания, которые имею, утону на первом же старте. Но есть другая цель, за пределами коньков. Мы с тренером сборной Константином Полтавцом поспорили, что я выбегу марафон из трех часов тридцати минут. Весь апрель я готовился к марафону 21 мая в Казани, но этот старт наложился на сбор и я не смог стартовать. В процессе подготовки, еще не зная что старт сорвется, я за полтора месяца набегал чуть больше 250 километров. Причем происходило это в межсезонье, когда мы с семьей путешествовали по Европе и я бегал во всех столицах, где мы побывали. В итоге, на протяжении 27-30 километров я уже могу держать темп 5 мин/км. Полтавцу, пользуясь случаем, хочу передать привет.

– В 2017-м перешел один Захаров. В 2018-м – второй. Как удалось переманить брата Тимура из шорт-трека?

– У него наблюдалась какая-то стагнация результатов, а когда такое происходит нужно что-то менять. Он молодец, не побоялся сменить вид спорта и пока что это дает свои плоды. Надеюсь он не остановится на достигнутом и дальше все будет только лучше.

– Кто из братьев быстрее, кто выносливее?

– К моему сожалению, Тимур моложе, быстрее и выносливее (смеется). Козырей у него больше.

https://www.instagram.com/p/Bpb6h4_AAP8/

– На чемпионате России вы с ним финишировали вторым и третьим в масс-старте. Договорились по-братски?

– Да нам за всю нашу совместную карьеру в шорт-треке ни разу не удавалось нормально договориться! Плюс коньки - очень индивидуальный вид спорта, на дорожке каждый сам за себя. К тому же мы выступаем за разные регионы, он за Москву, а я  – за Московскую область.

– Уровень масс-старта по сравнению с прошлым сезоном вырос?

– На чемпионате России у Тимура чуть-чуть не выдержали нервы, он начал финишировать раньше, чем нужно. А за две недели до этого нервы не выдержали у меня. Полгода назад, на альтернативных Олимпиаде соревнованиях – у Дениса Юскова. Этим и интересен масс-старт, нервом, непредсказуемостью. Сейчас в России пять-шесть спортсменов могут бороться за победу, а не один-два, как было еще в прошлом сезоне. Российские конькобежцы начинают понимать, что масс-старт это полноценная дисциплина, входящая в программу чемпионатов мира и Олимпийских игр. За нее так же дают медали. Жаль, что пока это не понимают наши спортивные руководители и в масс-старте не присваиваются спортивные звания, не разыгрывается титул чемпиона страны.

– Что кроме масс-старта является целью на этот сезон, может быть запасным вариантом?

– Мне нравятся классические длинные дистанции, но для них наверное нужно немного добавить в технике и набраться опыта. Приоритетов между 5000 и 10 000 у меня нет, насколько я слышал «десятка» чаще чем «пятерка» может просто не пойти, по каким-то не совсем очевидным обстоятельствам, потому что сегодня не твой день.

https://www.instagram.com/p/Bn4JuNnFn3p/

– Как семья отреагировала на решение продолжить карьеру?

– Семья начала меня заранее к этому подталкивать, они говорили, что если нас не допустили, то нужно продолжать, не дело заканчивать карьеру на такой ноте. Они часто приезжают на мои старты, болеют, и папа, и супруга, и сын. Семья очень хорошо воспринимает мою работу, да и мне это тоже доставляет удовольствие.

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