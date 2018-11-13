«За четыре года нужно выйти на уровень «космос». Главный бородач мировых коньков начинает сезон

Правда, бороду он только еще отращивает.

2018-11-13T09:05:13+03:00 Правда, бороду он только еще отращивает.

Уже в эту пятницу, 16 ноября, в японском Обихиро стартует первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Сборная России отправилась на него расширенным составом. Во многом благодаря тому, что Китай отказался проводить этап КМ по шорт-треку и выделенные на эту поездку средства удалось перебросить на конькобежный кубок. В команде помимо звезд – Ворониной, Кулижникова и Юскова – достаточно молодежи. Но, как обычно, лидером сборной на длинных дистанциях остается Александр Румянцев – двукратный серебряный призер последнего чемпионата Европы (на 5000 и в командной гонке) и рекордсмен России на 10 000 метров. Румянцев уверено выиграл свои дистанции на отборочном чемпионате России, хотя в какой-то момент казалось, что победа на 10 000 может ускользнуть – настолько хорошо сбегали эту дистанцию Руслан Захаров и Данила Семериков.

— Бег ребят смотрели?

— Да, всю дистанцию, видел круги, все наблюдал. Скажем так, у них (Захарова и Семерикова) были ошибки, слишком спокойно начали, а затем стали бежать то быстрее, то медленнее, с большими перепадами скорости. Поэтому я понял – нужно просто ровно проехать и сделать запас в самом начале дистанции. К 15-му кругу мое преимущество составляло порядка 10 секунд. Но в конце было уже тяжело и запланированный график бега выдержать не удалось.

— 10 000 метров в этом году будут только на польском этапе КМ в Томашове, это поменяло планы подготовки?

— Для меня «десятка» — приоритетная дистанция, важнее, чем 5000, я настраиваюсь на этот олимпийский цикл именно под 10 000, а в сезоне-2018/19 планирую бежать ее на польском этапе КМ и на чемпионате мира по отдельным дистанциям. Кстати, именно в Польше будет один-единственный шанс квалифицироваться на ЧМ. Желающих всегда хватает, так что соперничество ожидается очень жестким.

— Олимпийская «десятка» манит?

— Нужно добить, дожать этот вопрос. В Ванкувере был мой дебют, я тогда еще не мог бороться с элитой. В Сочи был готов отлично, но по определенным обстоятельствам на старт «десятки» не вышел. Ну, а в Пхенчхан меня просто не пригласили, как и многих других. Уровень у меня неплохой, и медали можно цеплять, поэтому мы с тренером Виктором Сивковым по-прежнему нацелены на эту дистанцию.

— Руслан Захаров рассказал, что решение продолжить карьеру принималось в баре именно после просмотра олимпийской «десятки».

— Да, это было в феврале. Мы провели в тот день тренировку, и оба были совершенно убиты обстоятельствами сезона, пропуском Игр. Пошли, посидели, обмозговали, поняли, что бронза для нас всегда реальна. Если смотреть на цифры адекватно, оценивать все правильно, то бронза ОИ на «десятке» — это не космос, а вполне достижимый результат. Но за следующие четыре года нужно прийти к уровню космоса.

— Космос – это какие секунды?

— 12 минут 40 секунд (личный рекорд Румянцева – 12.57,45. — «Матч ТВ»). Если каждый год прогрессировать, то к этому вполне можно приблизиться, тем более те же голландцы это делают – так почему мы не можем? Конькобежный марафон – удел возрастных спортсменов, так что все карты в моих руках и ногах. Плюс сейчас у Сивкова, с которым я готовлюсь, сложилась по-настоящему классная команда из пяти человек, готовящих именно длинные дистанции.

— Желания попробовать настоящие марафоны, среди профессионалов, не возникает?

— Об этом тоже думали, и если все в нынешнем сезоне сложится нормально, то у меня, Захарова и Семерикова есть такое желание. Ребятам это нужно для подготовки олимпийского масс-старта, а мне – для повышения дистанционной скорости на профильных дистанциях. Как раз недавно смотрел этап кубка Голландии по марафону – очень круто. Понятно, что для успешного выступления там нужна команда, так что рассматриваю это пока в большей степени как еще один формат качественной тренировки.

— В командной гонке себя видите?

— У нас получается очень крутой состав. Присоединился Сергей Трофимов, сейчас немного отойдет от нагрузок Семериков, который слишком круто выкладывается на тренировках, и все станет очень неплохо с точки зрения этой дисциплины. Будет интересно.

— Многоборье на ЧЕ?

— С удовольствием бы его бегал, обладай я чуть лучшим результатом на 500 метров. А без него шансов нет никаких. Да, наверное, отобравшись с 5000 на четвертую дистанцию многоборья, я смогу войти в шестерку на ЧЕ по сумме. Но это предел. Ну, хорошо, стану я шестым, и что? Сейчас нет малых медалей за дистанции, формат поменялся. Это просто будут строчки в протоколе. Вот на следующий год ЧЕ состоится в формате отдельных дистанций, и я буду к нему готовиться. А в этом, думаю, первенство континента может неплохо сложиться для Трофимова, у него есть все данные для успеха в многоборье.

— Второй этап Кубка мира пройдет на открытом катке в японском Томакомае, опасаетесь этого?

— Это круто! Открытые катки – моя стихия, я из Архангельска и не боюсь таких условий. У меня получается бегать там быстро, рекорды, установленные на «Призе Кирова» в феврале 2017 года, говорят сами за себя.

— Бороду отращивать будете?

— Лето было теплым, так что начал только сейчас. К чемпионату мира отрастет! (Смеется.)

Трансляции КМ по конькам на сайте и канале «Матч! Арена»

16 ноября

09:25 500 м. (1-й забег) и командные гонки

17 ноября

09:25 500 м. (2-й забег), 1500 метров и масс-старт

18 ноября

08:25 1000 м., 3000 м. женщины, 5000 м. мужчины и командный спринт

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