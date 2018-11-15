Кто выйдет в плей-офф Кубка Гагарина? Часть первая: Восток

Рассказываем о шансах команд КХЛ по итогам первой трети сезона.

2018-11-15T19:23:30+03:00 Рассказываем о шансах команд КХЛ по итогам первой трети сезона.

Точно попадут в плей-офф

«Автомобилист»

Спартак — Автомобилист — 4:3 (ОТ). Голы и лучшие моменты

Лучшая команда первой части сезона КХЛ после паузы на Евротур потерпела два поражения подряд (2:5 от СКА и 3:4 ОТ от «Спартака»). Но не забывайте, «Автомобилист» играл без своего ключевого игрока — вратаря Якуба Коваржа. Плюс изрядно «поднаелись» в сборной Алексей Василевский и Анатолий Голышев. А с учетом очкового запаса, который успели собрать подопечные Андрея Мартемьянова, они могут спокойно проиграть еще матчей 10-15 подряд и все равно не испытывать проблем с попаданием в плей-офф. Однако если екатеринбуржцы рассчитывают задержаться во втором этапе чемпионата КХЛ надолго, то нужно приложить все усилия по завоеванию первого места в конференции. Преимущество домашней площадки в соперничестве с опытными кубковыми бойцами лишним не будет.

«Ак Барс»

Как всегда, «Ак Барс» является одной из самых стабильных команд в КХЛ. Даже когда на старте сезона казанцы демонстрировали не самую лучшую игру в своей истории, они через раз одерживали победы. Зинэтула Билялетдинов снова доказывает всем: годы идут, а его оборонительная модель игры до сих пор приносит результат на уровне КХЛ. Особенно, когда в ней есть место такому дуэту защитников, как Пол Постма и Андрей Педан. Нет никаких сомнений, что действующий обладатель Кубка Гагарина продолжит защиту титула в плей-офф.

«Авангард»

Авангард — Динамо М — 0:4. Голы и лучшие моменты

Да, игра омичей в последнее время вызывает серьезные вопросы. Главный из них: как они вообще оказались на втором месте в Восточной конференции? Но взгляните на состав, и вы все поймете: разноплановый набор как молодых, так и опытных нападающих, легионеры на любой вкус, сбалансированная защита, прекрасный вратарь, мастеровитый тренер — обладатель Кубка Стэнли. Потенциально эта команда имеет все шансы на выход в финал КХЛ. Если Боб Хартли решит игровые проблемы «Авангарда», а менеджмент клуба найдет достойного сменщика Игорю Бобкову, то, скорее всего, потенциал воплотится в жизнь. А в плей-офф омичи и так обязаны попадать.

Скорее всего, попадут в плей-офф

«Металлург»

Спартак — Металлург Мг — 4:5. Голы и лучшие моменты

Двукратный обладатель Кубка Гагарина далек от своих чемпионских кондиций. Состав, несмотря на возвращение звездного воспитанника клуба Николая Кулемина, не идеальный. Мозякин и Кошечкин не молодеют. Менеджерская работа в «Металлурге» вызывает серьезные вопросы: вспомните историю с расторжением контракта с Войтеком Вольски. Не ощущается доверие новому главному тренеру Йозефу Яндачу со стороны руководства. Но пять побед подряд в последних матчах позволяют не заострять внимание на всем вышесказанном. По-настоящему серьезных игровых проблем за первую треть сезона «Магнитка» не испытала, а значит, выходу в плей-офф пока ничего не угрожает.

«Салават Юлаев»

Единственное, что может помешать уфимцам выйти в плей-офф, — недостаток опыта у Николая Цулыгина. Пока он зарекомендовал себя как качественный специалист, умеющий создать в коллективе семейную атмосферу. Под его руководством команда выступает не лучше и не хуже потенциала, заложенного в ней. Но если игра «Салавата Юлаева» вдруг резко развалится (как это произошло в матче с «Авангардом»), сможет ли главный тренер оперативно отреагировать и внести необходимые корректировки? На сегодняшний день это остается загадкой.

«Торпедо»

Как и в случае с «Салаватом Юлаевым», потенциальная проблема нижегородцев — главный тренер. У Дэвида Немировски опыта еще меньше, чем у Цулыгина. А «Торпедо» — более зависимая от наставника команда по сравнению с тем же «Салаватом». В Нижнем Новгороде тренер — скорее товарищ-старшекурсник, чем суровый преподаватель университета. Товарищ, пользующийся большим уважением, к чьему мнению прислушиваются. И его советы пока действенны: «Торпедо» окончило триместр без «троек» и намерено продолжить в том же темпе. Но не испортятся ли в решающий момент «учебного года» отношения «первокурсников» со своим старшим товарищем?

«Барыс»

Барыс — Амур — 5:6. Голы и лучшие моменты

Когда вы видели, чтобы сразу три игрока «Барыса» находились в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ, а среди них не было ни Найджела Доуса, ни Брэндона Боченски? Андрей Скабелка умеет творить чудеса! Не верите? Спросите об этом у болельщиков «Сибири». Пока в Астане все выглядит прекрасно: команда на ходу, тренер имеет полный контроль над игроками, руководство перестало чудить на ровном месте. Да, Боченски вылетел на 6-8 недель из-за травмы, но серьезно сказаться на результате это не должно.Почему же «Барыс» наверняка, а не точно выйдет в плей-офф? Вызывает опасения вратарская бригада астанинцев. Граховина и Карлссон уже подвергались критике за свою игру по ходу сезона, но пока это глобально не влияло на результат.

Будут до последнего бороться за плей-офф

«Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров — это Зинэтула Билялетдинов на минималках. Он придерживается одной схемы игры, и далеко не во всех клубах эта схема работает. Но у зубодробительного хоккея Назарова есть еще одна серьезная проблема: он приедается. И если в прошлом сезоне нижнекамцы, испытав небольшие сложности в концовке регулярки, спокойно вышли в плей-офф с шестого места на Востоке, то сейчас попадание в игры навылет им совсем не гарантировано. Однако имеется у Назарова и свой «плюс» — он прекрасный мотиватор. Если «Нефтехимику» удастся подойти к решающим матчам регулярного чемпионата без серьезных потерь, то веское во всех смыслах слово Андрея Викторовича может стать определяющим.

«Трактор»

Смена главного тренера пошла на пользу «Трактору». Челябинцы научились не проигрывать крупно фаворитам. Соотношение побед и поражений при Алексее Тертышном — примерно 1 к 1. С такими показателем клуб имеет все шансы на попадание в плей-офф с восьмого места на Востоке. Основная проблема — нестабильность. «Трактор» может обыграть в упорной борьбе «Авангард» и «Барыс», но без шансов уступить «Северстали». Главная «звездочка» челябинцев Виталий Кравцов стал выглядеть сильней, чем на старте сезона. Но это по-прежнему не тот игрок, которого мы видели в прошлом плей-офф. Решение данных вопросов — ключ к успеху «Трактора».

«Куньлунь»

Заполучив подарок от «Металлурга» в лице Войтека Вольски, «Куньлунь» не оставляет надежд выйти в плей-офф во второй раз за три года существования клуба. По среднему уровню мастерства «Ред Стар» не уступают непосредственным конкурентам на место в кубковой восьмерке. Но от них, пожалуй, в этом споре ничего не зависит. «Куньлунь» на текущий момент показывает ровно тот хоккей и тот результат, на которые можно было рассчитывать с таким составом. Качественного скачка здесь не ожидается, резкого падения — тоже. «Куньлуню» остается лишь играть и надеяться, что главные соперники не прыгнут выше своего нынешнего уровня.

Скорее всего, не попадут в плей-офф

«Амур»

Лишившись в межсезонье главного тренера Андрея Мартемьянова и ключевых игроков — Алексея Бывальцева и Олега Ли, — «Амур» не нашел возможностей качественно их заменить. Приглашение на пост главного Николая Борщевского, хорошего ассистента, но никак не основного рулевого, — шаг весьма сомнительный. Недавний обмен из «Авангарда» вратаря Алексея Мурыгина дарит небольшую надежду «Амуру» на плей-офф. Годы выступлений хабаровского воспитанника в «Локомотиве» доказали, что он умеет тащить команду в нужное для нее время: сейчас оно как раз самое подходящее.

Точно не попадут в плей-офф

«Адмирал»

СКА — Адмирал — 8:2. Голы и лучшие моменты

«Адмирал» — клуб, который вообще не должен был участвовать в нынешнем сезоне КХЛ. Долги по зарплатам, беспредел в руководстве, бесконечные скандалы — тут есть все, кроме хорошей хоккейной команды. Безусловно, Владивосток — стратегически важный город для КХЛ. Но только в хоккей играет не город, а команда. Сергей Светлов, непонятно каким образом оказавшийся на посту главного тренера дальневосточников, совершенно не подходит на роль «антикризисного менеджера», хоть и пытается выжать максимум из имеющегося. Ни о каких шансах на плей-офф в нынешней ситуации речи быть не может.

«Сибирь»

Сибирь — Куньлунь — 2:4. Голы и лучшие моменты

Коротко о первой третий сезона «Сибири»: она умудрилась набрать на одно очко меньше «Адмирала». Объяснение тому, что происходит в Новосибирске, найти трудно. Похоже, в клубе настало время перемен. Нужен свежий взгляд на ситуацию, который нынешний генменеджер Кирилл Фастовский при всем к нему уважении дать не способен. Самое главное — провести перестройку как можно скорее. Пока есть в команде интересные молодые хоккеисты. Самый яркий пример — Никита Шашков, играющий сейчас за молодежную сборную России в Суперсерии. А про плей-офф этого сезона болельщикам «Сибири» можно забыть.

Расклады в конференции «Запад» — уже завтра на matchtv.ru!