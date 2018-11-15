Все сначала для Голд, проверка для Загитовой и японский десант

Почему вы не можете пропустить соревнования женщин на российском этапе Гран-при.

2018-11-15T22:31:29+03:00 Почему вы не можете пропустить соревнования женщин на российском этапе Гран-при.

Встревоженный многочисленными снятиями спортсменов с Rostelecom Cup болельщик всю последнюю неделю с опаской обновлял ленту новостей о фигурном катании. Доедет ли заявленная на турнир американская одиночница Грейси Голд? Что с ней, в каком она сейчас состоянии? Никаких новостей в социальных сетях с августа, никаких материалов в зарубежных СМИ.

Когда Грейси появилась в промо-ролике американской федерации фигурного катания, посвященном российскому этапу Гран-при, появилась и надежда, что Голд все-таки не снимется. Давайте разбираться, почему это хорошая новость.

О спортивной судьбе Грейси Голд можно снимать драматический фильм. Он был бы о том, как чрезвычайно одаренная девочка с золотой фамилией и лицом с обложки так и не выиграла ни одного серьезного золота в своей карьере. Как она не смогла оправдать ожидания тысяч болельщиков на домашнем чемпионате мира в Бостоне. Как после непопадания в сборную США сменила тренера, ушла зализывать раны и лечиться от депрессии и расстройств пищевого поведения.

Если бы Грейси на этом моменте закончила карьеру, никто бы не посмел кинуть в нее камень — причины более чем веские. Но Грейси хочет вернуться. И первый шаг обратно на большой лед она сделает в России.

Ирония судьбы в том, что именно российские фигуристки были основными соперницами Голд, пока она соревновались на высоком уровне. И ее обходили по очереди то Липницкая, то Сотникова, то Медведева, то Погорилая, то Туктамышева.

Теперь Грейси начинает все сначала. Хочется, чтобы российские болельщики в «Мегаспорте» приняли американку как родную, тепло и радостно. Мы же так любим красивые истории преодоления и возвращения.

На тренировке у Грейси получалось немногое. Лучше всего удавался двойной аксель, его она и делала чаще остальных прыжков. Да, вряд ли произойдет чудо, и Голд как ни в чем не бывало покажет чистые сложные прокаты на медаль Капы. У нее сейчас свои задачи, но по-человечески очень хочется, чтобы Грейси поверила в себя. Именно это ей сегодня нужно.

Алина Загитова в некотором смысле — противоположность Грейси Голд, несмотря на то, что у них много общего. Тоже прекрасная коммерческая внешность (которая хорошо будет смотреться в рекламе и «продавать» продукт). Тоже не усыпанный розами спортивный путь. Разница в одном: как бы ни сложилась дальнейшая карьера Алины, она уже олимпийская чемпионка. И искать мотивацию станет в том, чтобы прыгать выше потолка. Мотивация Грейси же пока заключается в желании хотя бы оторваться от пола.

В «Мегаспорте» Загитова будет выступать под прессингом ожиданий и гнетом безраздельной зрительской любви. Некоторым спортсменам это помогает, и дома они катаются лучше, чем везде, кому-то, напротив, срывает все гайки психологической устойчивости. Но это опыт, который необходим для закалки характера.

Особое внимание при просмотре женских соревнований уделите юной звездочке Софье Самодуровой, воспитаннице Алексея Мишина. Такое резюме — уже гарантия прыжков высокого качества. Софья обладает еще и незаурядными способностями по части второй оценки. Самодурова вполне может побороться за пьедестал на домашнем этапе.

Полина Цурская по своему потенциалу способна на многое, но последние сезоны ее не отпускают травмы, проблемы со здоровьем и просто проблемы роста. Будучи фигуристкой с яркой индивидуальностью, Цурская умудряется сочетать в своем катании мощь и неуверенность. Это выглядит завораживающе.

На тренировке временами казалось, что Полину беспокоит боль. Хочется верить, что показалось.

Японский десант, который высадился в Москве, по меркам нынешней сборной Японии с ее скамейкой запасных — второй состав. Нет ни Кихиры, ни Сакамото, ни Мияхары. Но эти «резервистки» способны пошуметь на любых соревнованиях, включая российский этап Гран-при. При условии чистых прокатов все три фигуристки имеют теоретические шансы на пьедестал. К тому же выступать они будут при практически домашней публике — японских болельщиков в Москву приехало множество.

Алексия Паганини из Швейцарии в тренировочном напомнила Елену Радионову — фигурой, пучком на голове и немного стилем катания. У нее очень симпатичная девичья программа под музыку к «Ла-ла Ленду».

Элизабет Турсыбаева на тренировке в четверг сделала больше всех прыжков и большинство из них безошибочно. К тому же Турсынбаева меньше других пропускала куски в прогоне программы. Кажется, Элизабет готова хорошо, осталось только показать это в соревновательном режиме.

И, конечно, выступит в России прекрасная, как видение, корейская фигуристка Инсу Лим. Если у нее даже не выйдет зацепиться за медали, то визуальное впечатление Лим произведет неизгладимое.

Словом, если вы еще сомневаетесь, смотреть ли соревнования женщин на российском этапе Гран-при — кто-то явно невнимательно прочитал это превью.

Будет красиво и интересно, обещаем.

Фото: globallookpress.com, Atsushi Tomura / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф

Расписание трансляций московского этапа на сайте и канале «Матч! Арена»:

16 ноября

14:00 Мужчины. Короткая программа

16:00 Танцы на льду. Ритм-танец

18:30 Пары. Короткая программа

20:00 Женщины. Короткая программа

17 ноября

13:30 Мужчины. Произвольная программа

15:40 Танцы. Произвольный танец

17:30 Пары. Произвольная программа

19:10 Женщины. Произвольная программа

18 ноября

15:00 Показательные выступления

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