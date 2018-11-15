Модрич не похож на себя. Ему очень тяжело после ЧМ

Лука сам это признает, но заверяет, что сейчас чувствует себя намного лучше.

2018-11-15T13:01:47+03:00 Лука сам это признает, но заверяет, что сейчас чувствует себя намного лучше.

В четверг сборная Хорватии проведет первый из двух решающих матчей Лиги наций. Соперник – мотивированная Испания, которой нужно победить, чтобы гарантировать первое место в группе.

В первом матче хорватов уничтожили – 6:0. Однако в группе все настолько запутано, что, несмотря на разгром от испанцев и унылую домашнюю ничью с Англией, Хорватия сохраняет шансы на первое место.

Все расклады:

Хорватия побеждает Испанию с Англией и занимает первое место.

Англичанам для первого места нужна ничья или победа Хорватии в матче с Испанией и собственная победа над хорватами в последнем туре.

Испанцам нужно обыграть хорватов в гостях, тогда первое место будет гарантировано.

Если испанцы сыграют с хорватами вничью, то на итоговом первом месте их оставит победа Хорватии в матче с Англией или ничья (победа Англии не устроит).

Если испанцы проиграют хорватам, то на первом месте их оставит только ничья хорватов и англичан в последнем туре.

Понятно, что победа хорватов в группе – безумный сценарий. Команда Далича смотрелась ужасно после чемпионата мира. Даже всегда стабильный Лука Модрич сдал. В таблице приведены показатели Модрича в среднем за один матч чемпионата Испании.

Проседание во всех компонентах, кроме отборов. Снижение незначительное, но заметное. Особенно нетипично для Луки то, что он стал медленнее работать с мячом. Он дольше принимает решение и чаще теряет мяч на ровном месте. Внизу таблица потерь Модрича во время владения (не при попытке дриблинга или передачи, а именно владения).

— После чемпионата мира было тяжело поддерживать прежнюю интенсивность. Во время турнира все было здорово, но затем стало трудно сохранять тот же уровень. Конечно, сказывались и эмоции после чемпионата мира. Но решающее значение имело отсутствие предсезонной подготовки. Она была нужна мне, — уверен Модрич.

В 2018 году Лука уже провел 52 матча. У него не самая высокая загрузка среди футболистов «Реала», но на нем чемпионат мира сказался больше, чем на остальных. Три матча по 120 минут в плей-офф после сезона мадридского «Реала» — это жутко.

Предсезонка для хорвата началась 8 августа, а уже через неделю, 15 августа, он вышел на замену в матче Суперкубка Европы против «Атлетико». Кстати, Модрич приехал в расположение «Реала» раньше окончания отпуска как раз для того, чтобы принять участие в Суперкубке. 19 августа Лука сыграл в первом туре чемпионата против «Хетафе».

Штабу Лопетеги, безусловно, виднее, но с московского дивана кажется, что хорвату можно было бы дать чуть больше времени на подготовку. Для сравнения, новый тренер «Реала» Солари с ходу оставил Модрича на скамейке в двух встречах: с «Мелильей» в Кубке и «Викторией» в ЛЧ.

И это только физический фактор. Психологический сказался еще серьезнее. В один момент все признали в скромном Модриче равного Роналду и Месси. После того как хорват в сентябре получил награду лучшему игроку года по версии FIFA, он стал главным претендентом на «Золотой мяч». Приблизительный коэффициент – 1,4, Роналду – 4, Гризманн – 6, Мбаппе – 9, Месси – 13. Еще в мае коэффициент на Модрича равнялся 21.

«Реал» после увольнения Лопетеги и прихода Солари начал выздоравливать. Атмосфера освежилась, наступило облегчение после провалов. Модрич уверяет, что он тоже чувствует себя намного лучше:

— Чувствую, что сейчас заиграл лучше. Теперь мне лучше во всем. И морально, и физически. Я замечаю, что стал больше двигаться и быстрее принимать решения.

Это должно помочь Хорватии сегодня в матче с Испанией, который в прямом эфире покажет «Матч ТВ» и наш сайт в 22:35 по московскому времени.

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Фото: globallookpress.com, Srdjan Stevanovic / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images, РИА Новости/Александр Вильф, Dan Istitene / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru