Перед игрой с Россией у немцев проблемы: билеты плохо раскупаются, а Ройс снова травмирован

Во вторник сборная России прилетела в Лейпциг, где сыграет с немцами. Бундестим в кризисе, но, кажется, знает, как его преодолеть.

2018-11-14T10:59:47+03:00 Во вторник сборная России прилетела в Лейпциг, где сыграет с немцами. Бундестим в кризисе, но, кажется, знает, как его преодолеть.

Йоахим Лев не вызвал на игры с Россией и Голландией Марка-Андре Тер Штегена, которого беспокоит плечо, и Джерома Боатенга, месяц назад травмировавшего голень в матче с Голландией и переживающего непростые времена в клубе - полторы недели назад он разозлил тренера «Баварии» Нико Ковача тем, что лег в разминочной зоне во время матча с «Вольфсбургом».

Из состава, оглашенного в пятницу, пришлось исключить еще двоих. У Юлиана Дракслера умер родственник, а полузащитник «Шальке» Марк Ут из-за разрыва мышечного волокна в матче с «Айнтрахтом» выбыл чуть ли не до конца года. Но и это еще не все. В первой тренировке в Лейпциге, где пройдет матч с Россией, из-за ушиба не участвовал Марко Ройс.

Кроме того, против нас не сыграет Тони Крос, получивший несколько дней отдыха. Таким образом его хотят лучше подготовить к ответному матчу с Голландией в Лиге наций.

Вообще Йоахим Лев анонсировал серьезное обновление сборной. В интервью сайту Немецкого футбольного союза он сказал, что после неудачного чемпионата мира не хотел разом отсекать футболистов, которые многие годы определяли игру сборной, но после крупного проигрыша Голландии (0:3) понял, что нужны перемены.

Первым этапом обновления стал матч с Францией в Сен-Дени, где Германия сыграла в три центральных защитника, а на флангах возникли 25-летний Нико Шульц из «Хоффенхайма» и Тило Керер из «ПСЖ», для которых это был второй матч за сборную. В центре же атаки появился Серж Гнабри из «Баварии», ярко дебютировавший два года назад (хет-трик в поединке с Сан-Марино), но потом за сборную толком не игравший.

Германия уступила Франции (1:2), но Лев отметил, что его команда посвежела и стала действовать смелее. Тренер признался, что на фоне кадровых изменений не боится даже вылета из группы А Лиги наций - ему важнее построить новую доминирующую команду к Евро-2020.

Во вторник сборная Германии - с подачи своего менеджера Оливера Бирхоффа - встретилась с учениками 94-й школы Лейпцига. Правда, возникла проблема. Спонсоры сборной - пивоваренная компания и сеть фастфудов, а их реклама запрещена в саксонских школах. Но бундестим слишком важно вернуть позитивное отношение к себе, поэтому ради встречи с двумя сотнями детей решили отказаться от спонсорских логотипов.

В этом году сборную обвиняли в отстраненности от болельщиков. Первой попыткой исправить ситуацию стала открытая октябрьская тренировка в Берлине, на которой собралось пять тысяч человек. «Мы думали, что еще можем сделать, и решили: не болельщики придут к нам, а мы к ним», - сказал Оливер Бирхофф. Компанию ему в лейпцигской школе составили Юлиан Брандт, Тимо Вернер, Лерой Зане и Мануэль Нойер.

Ученик пятого класса спросил Зане: «Как вы относитесь к тому, что Месут Озил больше не играет за сборную?» - «Мне жаль. Я хотел бы и дальше с ним играть. Но есть и другие хорошие футболисты, у которых я могу многому научиться».

На вопрос о творческих планах Мануэль Нойер ответил, что хочет удачно закончить год и выиграть оба оставшихся матча сборной.

Тимо Вернер конкретизировал: «Игра с Россией должна подтолкнуть нас к тому, чтобы успешно сыграть с Голландией в понедельник».

Другие игроки (Мюллер, Горецка, Руди, Трапп, Гнабри и Шульц) вечером посетили тренировку детской команды «Линденау».

Немецкие футболисты стараются не просто так: по состоянию на вторник из сорока трех тысяч билетов на матч с Россией продано только тридцать. «Важно снова начать побеждать, - сказал школьникам Бирхофф. - Тогда и болельщиков будет больше».

Фото: Die Mannschaft