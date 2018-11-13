Солари доработает в «Реале» до конца сезона. Он заслужил это право

Четыре победы, 15 забитых мячей и довольные игроки.

2018-11-13T14:56:41+03:00 Четыре победы, 15 забитых мячей и довольные игроки.

Работая с дублем мадридского «Реала», 42-летний специалист Сантьяго Солари вряд ли предполагал, что ему выпадет шанс поработать со взрослой командой. У него практически нет опыта тренерской работы, нет безусловного авторитета и суперзвездной карьеры Зидана и даже внутренней репутации подающего надежды страстного тактика, какая была у Моуринью или Эмери.

Но шанс порулить главной командой выпал. По правилам испанского футбола, исполнять обязанности главного тренера в клубе примеры можно только 14 дней, после чего президент клуба либо убирает приставку «и.о.», либо назначает кого-то другого. Это двухнедельное собеседование Солари провел идеально.

Результаты

После назначения Солари мадридский «Реал» выиграл четыре последующих игры с общим счетом 15:2. Да, соперники были не самые страшные: «Мелилья», «Вальядолид», «Виктория» и «Сельта». Но ведь и для Лопетеги разгром в класико стал точкой в заявлении об увольнении, а основной текст был написан футболистами «Алавеса», «Леванте», да и той же «Викторией», которую «Реал» дома натужно победил 2:1.

В глобальном смысле от Лопетеги в клубе требовали тактической перестройки и омоложения состава, но когда наступил кризис, задачи свелись к самым базовым: забивать и побеждать. За четыре матча при аргентинце «Реал» забил на два мяча больше, чем за 11 предыдущих при испанце. И, кстати, Солари стал третьим тренером в истории королевского клуба, которому удалось выиграть первые три игру на посту без пропущенных мячей.

Стратегия

К работе с основной командой Солари подошел как программист: если в новой версии полно багов, надо откатиться до предыдущей рабочей версии. В последние пару недель «Реал» вновь напомнил о временах Зидана, когда индивидуальный класс футболистов, их характер и самоотверженность играли более важную роль, чем тактические схемы. Аргентинец не учит новому футболу игроков, побеждавших в Лиге чемпионов три раза подряд, он дает им возможность показывать то, что они умеют.

— Если вы спросите, что я буду делать в «Реале», я отвечу просто: выигрывать матчи. Наши парни сейчас подавлены, но я поговорил с ними и понял, как сильно они хотят вернуться на вершину. Передо мной команда победителей, настоящих воинов, их нельзя сломить. И я знаю, что такое играть за «Реал», проливать пот во имя великого клуба. «Реал» больше любого игрока или тренера, — эти слова Солари произнес на своей первой пресс-конференции и как же они разительно отличаются об анализе тактических нюансов от Лопетеги.

Это слова командира перед боем. И примерно в том же ключе заряжал своих игроков на победы Зидан. Это то, к чему они привыкли. Перед уходом француз дал понять, что он уже не мог выжать из игроков больше. Но, возможно, дело было в том, что приелся его голос, но не слова. Солари куда более важная и авторитетная фигура для звезд Мадрида, чем Лопетеги. Да, он не был галактико как Зидан, но он был с такими в одной команде, он знает, как суперзвезды в испанской столице воспринимают футбол.

Никто никогда не говорил о Солари как о последователе школы Йохана Кройффа, поэтому ему не зазорно поставить Каземиро на ту позицию, где бразилец чувствует себя лучше всего. Лопетеги считал навесы противоестественным элементом для его игровой стилистики? Да это же работает! И в игре с «Викторией» испанцы делают 29 подач, одна из которых привела к взятию ворот. Нет фирменного стиля игры? Извините, предыдущий тренер со своим стилем никак не мог досчитать xG, нынешний – досчитал забитые мячи.

Атмосфера

Сразу после проигранного класико капитан «Реала» Серхио Рамос произнес резонансную речь о том, что для тренера умение управлять игроками важнее знания тактических нюансов. Это могло быть предостережением президенту Флорентино Пересу по поводу желания назначить тренером Антонио Конте или прощальным пенделем уходящему Лопетеги, но главное, что в идеальное представление Рамоса о тренере вписывается Солари.

Аргентинец обострил конкуренцию внутри состава. Беспокоившийся о долгосрочных отношениях с золотой основой команды Лопетеги порой боялся оставить в запасе физически неготового футболиста. Солари, прекрасно знающий о своем временном статусе, спокойно оставил на лавке Модрича, Асенсио и Иско, когда посчитал нужным. Как и в первые месяцы при Зидане, на поле выходит тот, кто лучше готов, а не тот, кто выиграл больше всех титулов.

При этом тренер прекрасно понимает, что довольны должны быть не только игроки, но и непосредственный работодатель – Флорентино Перес. Вратарь Тибо Куртуа стал основным как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов, а Кейлору Навасу отведен теперь только Кубок Короля. На поле стал постоянно появляться 18-летний Винисиус, за которого клуб заплатил 45 миллионов евро. Для предшественника бразилец был слишком «сырым» и не вписывался в схему, Солари такими категориями вообще не оперирует.

В команду на полную ставку был возвращен тренер по физподготовке Антонио Пинтус. Это не очень известная широкой публике, но очень важная для раздевалки «Реала» фигура. Экс-тренер сборной Испании пришел в команду со своим тренерским штабом и Пинтус оказался не нужен. Сейчас, к всеобщему удовольствию, он вновь ежедневно работает с футболистами. Бензема, Одриосола, Каземиро, Себальос последовательно хватят Солари в прессе за то, что он положительно влияет на атмосферу в коллективе.

А самое смешное, что и с задачей «омоложения состава» и «раскрытия потенциала молодых игроков» Солари справляется неплохо. Прекрасно знающий возможности клубной молодежки, он уже удачно выпускал на поле Серхио Регилона (вместо Марсело, чего Лопетеги избегал делать), Хави Санчеса (не только в кубковом матче, но и против «Вальядолида») и Кристо Гонсалеса (отличился в игре с «Мелильей»).

Само собой, все проблемы команды невозможно решить за две недели. При высоком проценте владения мячом в игре с «Вальядолидом» «Реал» создавал слишком мало опасных моментов, Модрич по-прежнему не выглядит готовым играть 90 минут, Бэйл не похож на настоящего лидера, а Асенсио как будто место в основном составе выдается авансом. Да и соперники впереди будут сложнее. Но все это уже выходит за рамки собеседования на работу.

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