Почему Гвардиола – будущее футбола, а Моуринью – прошлое

Грустный факт после манчестерского дерби.

2018-11-12T14:42:55+03:00 Грустный факт после манчестерского дерби.

Моуринью – великий тренер. Точнее, был им. Сейчас он просто великая личность, человек, который может вырваться из любой самой сложной ситуации. Но он больше не диктует условия, не опережает время, не задает тренды. Он просто крутой дядька, за пресс-конференциями которого интереснее следить, чем за его командами.

В свой первый приезд в Англию Моуринью произвел тактическую революцию в АПЛ – умением контролировать соперника, заставляя его ошибаться, удивляя смелым высоким прессингом и быстротой контратаки. Это был не автобус, а гончий болид, ожидавший старта – одной неточной передачи или неправильного расположения игроков команды напротив. И все, «синие» за три-четыре паса разрывали любого, это было действительно круто. Тот «Челси» являлся лучшей командой Европы – просто посмотрите, как он играл против «Барселоны», которая через год возьмет Лигу чемпионов.

Все изменил Гвардиола, запустив необратимый процесс смещения игровых акцентов. Спустя 10 лет после революции мы видим, к чем это привело. Контратаки на дистанции сезона больше не работают, а против обученной команды – и в краткосрочной перспективе тоже. Даже заштатный «Борнмут» сейчас стремиться держать мяч, что он и показал в первом тайме с «МЮ», когда должен был забивать 2-3 гола.

Про Испанию и говорить не надо: там «Бетис» приезжают на «Ноу Камп», не отдает «Барсе» территорию и пытается диктовать свои условия, забивая в итоге 4 гола. «Барсе», которая сама отгружает 4 «Тоттенхэму» в Англии, без Месси выносит «Реал» и обстреливает «Интер» в Италии, будто тот аутсайдер Серии А.

Барселона - Бетис - 3:4. Голы и лучшие моменты

Да, в «Бетисе» сейчас работает классный тренер (Кике Сетьен – запомните это имя), который, вероятно, через год-два отправится в топ-клуб, но это не отменяет тренда. Он изменился. Мир изменился. Только Моуринью остался прежним. Теперь уже памятником своей эпохи.

И дело не в том, что контроль мяча, который ставит Гвардиола и другие, — это красиво и интересно смотреть, нет. Плевать на красоту, футбол не для болельщиков и даже не для богатых кошельков. Он для побед. И вот футбол Пепа делает игрока сильнее – во всех направления.

Ментально: потому что заставляет контролировать мяч даже тогда, когда почти любая другая команда выбила бы его куда подальше.

Технически: игроки Гвардиолы, верно заполняя зоны, подстраиваясь друг под друга и следуя единому вектору, порой оказываются в совершенно непривычных для себя ситуациях. Но они учатся там играть, принимать верные решения в разных зонах – и это потрясающий урок универсализма. В командах того же Моуринью игроки кажутся фигурками из настольного футбола, которые могут двигаться лишь по отведенной колее. Это обедняет и обкрадывает футболистов.

Уже привычно, что фланги у «Ман Сити» (Стерлинг и Марез, а потом и Зане) очень активно идут в обыгрыш. Потому что стиль предполагает создание изоляций для атакующих футболистов, чтобы они оставались один в один с защитником и обязательно шли в обострение. Философия Гвардиолы заставляет их тренировать обводку, но это не риск, не импровизация, а отточенные упражнения в боевых условиях.

Для сравнения посмотрите, что стало с техничным Марсьялем за два году у Моуринью. Он робко идет в обыгрыш, причем, обычно в ситуациях, когда защитника кто-то страхует – это не только сложно, это подрывает веру в свои силы, ломает психологически. В то время, когда в команде напротив гигантскими шагами прогрессирует Зане. Он приезжал в Англию не в качестве вундеркинда (таланта, да, но авансов Марсьялю было отдано гораздо больше), но теперь между Лероем и Антони в плане дриблинга пропасть.

Стиль Гвардиолы делает игроков умнее. Потому что они обучаются за постоянным контролем пространства, верным расположением относительно партнеров и свободных зон. Они учатся сканировать пространство вокруг себя в режиме реального времени. Это помогает им быть всегда на шаг впереди. И эти три детали (менталитет, техника и ум), которые поощряются футболом «Ман Сити», выводят игроков на новый уровень. Делают их почти неуязвимыми. Нет ситуации на поле, в которой они бы не знали, что делать.

Единственное, что можно противопоставить такому футбол, — это дичайший прессинг. Но для этого нужно выполнение минимум четырех сложных условий:

1) Необходимы очень-очень-очень быстрые игроки. Потому что технический арсенал команд, играющих в контроль, разросся до громадных размеров. И сломить их можно, только не давая ни секунды свободы.

2) Потрясающая слаженность. Мало просто поднять руку и пойти в прессинг, надо это сделать всеми 11-ю футболистами. Чтобы за игроками первой волны прессинга не образовалась опасная зона, куда обязательно ворвется соперник. Чтобы за второй волной не образовались ситуации один в один между защитниками и нападающими. «МЮ» ведь вчера тоже пробовал прессинговать, но делал этот так хаотично, что у «Сити» постоянно были свободные игроки, и двух-трех прессингующих они очень легко отрезали от остальной команды. А свободную зону за ними использовали для разгона атаки.

3) Выносливость. Потому что играть в таком интенсивном прессинге 90 минут невозможно, но за счет выносливости игроков эти отрезки можно увеличить. Если команда будет не выдерживать свой же темп, есть риск, что он провалится во втором тайме.

4) Самое сложное. Мало того, что нужны быстрые, выносливые и сильно готовые тактически футболисты, но они должны быть техничными и умными. Чтобы отобрав мяч, когда остается две-три секунды на принятие решения (пока соперник не перестроился на оборону), взломать его.

Всем этим условиям отвечает сейчас только одна команда – «Ливерпуль». «МЮ», что грустно, может отметиться, наверное, лишь выносливостью. У команды провальный прессинг, полностью отсутствует слаженность и понимание игроков, как распоряжаться мячом.

Даже мадридский «Атлетико», который, казалось, олицетворяет собой жесткий и оборонительный стиль, пробует играть в контроль. Симеоне уже не первый год ищет различные вариации, чтобы стать более атакующей командой. Но получается пока с переменным успехом. В год, когда команда во второй раз вышла в финал Лиги чемпионов, это была лучшая попытка аргентинского тренера. Та команда могла даже против «Баварии» Гвардиолы (причем, в гостях) держать мяч и отодвигать игру от своих ворот.

Моуринью, кажется, даже не пробует меняться. Не знаю, почему. Он не ищет новые ходы и решения, а упирается в один и тот же прием: меньше ошибок – больше шансов на успех. Заставляя так думать игроков, которые, очевидно, не умеет рисковать, не чувствуют драйва игры, потому что перед матчем им сказали не «покажите все, на что вы способны», а «не ошибитесь». Но это как выйти на концерт не с ожиданием кайфа, а с боязнью забыть слова. Поэтому у «Ман Сити» получаются вот такие голы, когда они издевательски и под аплодисменты трибун контролируют мяч, сами получая от этого удовольствие, а у «МЮ» Матич, настолько уставший бегать за мячом, просто бросает своего игрока в штрафной. Потому что на-до-е-ло. Потому что это не игра, а боевые действия.

Я до последнего верил в Моуринью, как в своего любимого тренера. Но сейчас, кажется, придется признать – он уже прошлое футбола. Динозавр, который при большом стечении обстоятельств может прихлопнуть любого своей здоровенной лапой, но это не имеет большого значения. Потому что метеорит уже упал, действительность изменилась. И теперь надо либо меняться, либо уходить в историю. Навсегда.

Фото: globallookpress.com, Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Чемпионат Англии. 2018-19. Тур 12

«Манчестер Сити» (Манчестер) – «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – 3:1 (1:0)

Голы: Сильва, 12 (ВИДЕО). Агуэро, 48 (ВИДЕО). Гюндоган, 86 (ВИДЕО). — Марсьяль, 58 (с пенальти) (ВИДЕО).