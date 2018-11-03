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«Автобус» Моуринью – это миф. Он никогда так не играл

09:03
«Автобус» Моуринью – это миф. Он никогда так не играл
Жозе Моуринью в Реале / Фото: © Angel Martinez / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Дело в другом: кажется, португалец просто постарел.

В истории есть два Моуринью – до прихода в «Реал» и после. Первый создавал лучшие коллективы (в плане атмосферы), тактически опережал футбол своего времени и был дико голоден до побед. Второй – с каждым годом после увольнения из Мадрида все сильнее превращался в усталую седую фигуру на бровке, которая вспыхивала лишь эпизодически и абсолютно не контролировала ситуацию. Ни в матчах, ни в клубе в целом.

Раньше Жозе создавал команды-семьи, злодеи вроде Матерацци и Ибрагимовича были готовы убивать за португальца, а тренировки Моуринью считались самыми продвинутыми и приближенными к реальному матчу. Он действительно опережал свое время – и потащил за собой «Челси».

Ни один клуб даже с гигантскими вложениями не проделывал так быстро путь от крепкой (но десятками лет ничего не выигрывавшей) команды – до одной из лучших банд в Европе. Моуринью сделал это за один сезон. Тот же «Ман Сити» шел к статусу топ в Лиге чемпионов гораздо дольше (и пришел только с Гвардиолой), а у «ПСЖ» этого не получилось до сих пор. Деньги решают не все.

Нынешний Моуринью раз в год оказывается в кругу предателей, якобы желающих его подставить. Недавняя новость о том, что Жозе ищет в «МЮ» «крысу», которая сливает СМИ стартовый состав, очень показательна. То же самое было и в «Реале», и во второй приход в «Челси». Семьи больше никогда не было. Теперь португалец просто вредный босс, постоянно критикующий подчиненных публично.

Этот Моуринью три года упирался в схему 4-2-3-1 и не искал новых ходов, чтобы вывести «МЮ» из игрового кризиса (который был еще и по ходу двух прошлых сезонов). Только когда все стало совсем плохо и безнадежный «Ньюкасл» просто разрывал «дьяволов» на «Олд Траффорд», он решился перейти на 4-3-3. Но в любом случае португалец больше не удивляет соперников неожиданными решениями. Он может лишь реагировать и пытаться исправить изначально неверный тактический план.

Прежний Моуринью выводил игроков на высший уровень в жизни. При нем Дмитрий Аленичева забивал в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов, Лэмпард исполнял лучший box-to-box в истории, Терри стал главным защитником Англии (а потом – после возвращения Жозе – на пару сезонов продлил топ-карьеру), Снейдер боролся за «Золотой мяч», Милито был первым бомбардиром Европы, Пандев мог приехать на финал Лиги чемпионов не в качестве болельщика, Озил почти не пропадал в главных матчах сезона, Бензема много забивал, а Азар сыграл дебютный топ-сезон. И это далеко не весь список. Сейчас ни один игрок «МЮ» не выдает свой максимум. Разве что де Хеа. Хотя этот состав Жозе тренирует уже три года.

И главное отличие: тот Моуринью никогда не играл в «автобус».

Его «Челси» изменил футбол: ни одна команда так быстро не бежала в атаку. За два первых сезона португальца в АПЛ больше лондонцев забивал только один клуб – еще легендарный «Арсенал», который в 2006-м выйдет в финал Лиги чемпионов.

В первый же сезон при Моуринью «Челси» выдал гениальное противостояние с «Барселоной» (через год она станет лучшей в Европе). На «Стэмфорд Бридж» синие были так хороши, что к середине первого тайма счет стал 3:0. Если бы не гений Роналдинью, который вернул интригу тем самым ударом с носка, все могло закончиться еще крупнее. Просто посмотрите фрагменты того матча – «Челси» создал массу моментов и просто деклассировал «Барсу» в дебютные полчаса. А это была одна из лучших атакующих команд Европы.

С очень скромным по составу «Интером» Моуринью первым смог обыграть Гвардиолу. Именно – обыграть. В Милане «Интер» пропустил первым, но затем регулярно включал высокий прессинг и создал минимум 5-6 хороших моментов, сделав счет 3:1. В то время «Барселона» была лучшей командой Европы – по составу в том числе.

В «Реале» Моуринью получил столь же сильный набор игроков, какой был у Пепа. И включил на новую мощность прессинг и скорости в атаке. На второй год в Мадриде были установлены сразу три рекорда: наибольшее количество побед в сезоне (32), очков (100) и голов (121). Ни один из этих результатов не превзойден до сих пор – только в сезоне-2012/13 «Барса» смогла повторить достижение по победам и очкам, но не по голам.

Во второй заход в «Челси» тоже хватало ярких перфомансов – в первые полтора сезона (это важно). Самый запоминающийся тот, когда лондонцы дожали поднимающийся «ПСЖ»: в Париже было 1:3, но дома «Челси» задавил гостей – 2:0. И это был далеко не «автобус».

Что случилось с тем Моуринью, сказать сложно. Но после Мадрида он постепенно менялся – и как тренер, и как психолог. Став совершенно другим: менее эмоциональным, менее скрупулезным, менее гибким. Как в построении команды, так и в общении с футболистами. В том же «МЮ» он создал уже десятки конфликтных ситуаций.

Возможно, это банальная старость, либо он перестал развиваться в тактическом плане (что вряд ли). Иначе бы Жозе периодически не переламывал игры заменами. Больше это похоже на эмоциональное выгорание. 

И сейчас Моуринью порой пытается играть так же агрессивно, как раньше, — в начале сезона так было, например, с «Тоттенхэмом» (0:3). Но не получается. Проваливается либо прессинг, либо позиционное нападение, либо (что даже чаще) все вместе. Потому что это уже не тот Моуринью.

  • Его прессинг больше не самый агрессивный и отточенный
  • Его игроки не прогрессируют
  • Атмосфера в команде наэлектризована. Он не понимает футболистов – их эмоции и переживания. А они – его
  • И Моуринью больше не готовится к матчам так, как прежде. Об этом говорит хотя бы то, что «МЮ» регулярно проваливает первые таймы

Как бы Жозе ни сражался за то, чтобы остаться в «МЮ», все закончится так, как это было в «Челси» и «Реале». Если не случится кардинального излома, если Моуринью вдруг не вернет прежние настрой, желание, тактическую гибкость и перестанет сваливать вину на игроков. 

Если он снова не станет Особенным.

Фото: Getty Images / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «МЮ» вы можете увидеть на телеканале «Матч! Футбол 1», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ» 3 ноября. Начало – в 15:25 по Москве.

Футбол. Чемпионат Англии. Борнмут – Манчестер Юнайтед

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