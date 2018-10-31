Роналду – лучший в мире. И речь не о футболе

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в Instagram и стал самым популярным человеком в мире в этой социальной сети.

2018-10-31T17:44:58+03:00 Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в Instagram и стал самым популярным человеком в мире в этой социальной сети.

Сколько людей подписаны на Instagram Криштиану и кого он опередил?

144 миллиона 331 тысяча человек нажали «подписаться» на странице @cristiano. Пока ты читаешь этот текст, вероятно, цифра стала еще больше и расстроила Селену Гомес. Именно американская певица с 2016 года была самым популярным человеком в Instagram, но теперь она вторая.

Знаем, о чем все подумали, поэтому сообщаем: у Месси ровно 100 миллионов «фолловеров».

На кого подписан сам Роналду?

Криштиану подписан на 418 человек. Большая часть – верифицированные аккаунты с голубой галочкой: друзья-футболисты (среди них и Денис Черышев; они пересекались в «Реале»), баскетболисты (Коби Брайант, Леброн Джеймс и Стефан Карри), родной клуб «Спортинг», нынешний – «Ювентус», партнеры и спонсоры самого португальца, самый быстрый человек планеты Усэйн Болт, а также пятикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Но есть и более неожиданные варианты: бывший президент США Барак Обама, модели (Эмили Ратаковски, Адриана Лима), певицы (Бейонсе, Келли Роуленд, Алиша Киз, Ариана Гранде), футбольный паблик 433 (ну, а кто на него не подписан?) и многочисленные бойцы MMA. Любопытно, что среди них и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, с которым Криштиану встречался лично, и имеющий конфликт с Хабибом человек из команды Конора – Артем Лобов.

Также Криштиану подписан на российскую легкоатлетку Дарью Клишину и теннисистку Марию Шарапову. Прекрасно его понимаем.

Примечательно, что в конце мая 2017 года Роналду отпраздновал юбилей – 100 миллионов подписчиков в Instagram. Тогда он стал первым мужчиной, перевалившим за сотню. Впереди были только Селена Гомес (119 млн), Ариана Гранде (104 млн), Тейлор Свифт (101 млн) и Бейонсе (101 млн). Полтора года ушло у футболиста на то, чтобы обойти их всех, добавив к своей аудитории еще 44,5 миллиона подписчиков.

Что он постит?

Публикации КриРо можно разделить на несколько категорий.

Семья

Футбол и тренировки

Селфи (он что, не человек?)

Реклама/партнеры/официальные мероприятия

Отдых/Luxury (без комментариев, может себе позволить)

Самые популярные посты португальца: подтверждение перехода в «Юве» из «Реала» (12 миллионов лайков, входит в топ-5 за все время существования Instagram) и фото новорожденных близнецов (8 миллионов лайков).

Сколько стоит реклама в аккаунте КриРо?

Много. Но это все и так понимали, добавим конкретики. По данным СМИ, один рекламный пост на странице чемпиона Европы обойдется в 400-600 тысяч долларов (это 26-39 миллионов рублей).

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