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Что будет с «Лестером» после трагедии?

30 октября 17:24
Что будет с «Лестером» после трагедии?
Фото: © Christopher Furlong / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Пока клубу ничего не угрожает, но важным периодом станет 2020 год.
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Что произошло?

Вечером в субботу, 27 октября, после матча 11-го тура премьер-лиги, в котором «Лестер» дома сыграл вничью с «Вест Хэмом», в городе произошла трагедия. Вскоре после финального свистка личный вертолет владельца клуба Вишая Шривадданапрабха по обыкновению поднялся в воздух прямо с газона стадиона «Кинг Пауэр», но полет длился недолго. Из-за отказа хвостового винта вертолет закрутило, и он рухнул неподалеку от места взлета - на автомобильную парковку клуба.

https://twitter.com/LCFC/status/1056999111684108288

Жители Лестера начали нести цветы на место крушения уже в субботу ночью. Эта картина наглядно передает отношение болельщиков к Вишаю. Соболезнования, слова поддержки семье бизнесмена и «Лестеру» доносились отовсюду.

https://twitter.com/AndyKingy/status/1056669425250811904?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1056669425250811904&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sportbox.ru%2FVidy_sporta%2FFutbol%2FEvropejskie_chempionaty%2FAngliya%2Fspbnews_NI915625_Chto_zhdet_Lester
«…Спасибо, что позволил нам воплотить в жизнь наши мечты, — благодарит Энди Кинг. — Надеюсь, вы также гордились клубом, как мы вами. Нам будет вас не хватать!»

Несколько фактов о Вишае

Шривадданапрабха – не настоящая фамилия бизнесмена, урожденного Раксриаксорна. Это дар лично от короля Таиланда за выдающиеся заслуги перед страной и правящим двором. В переводе с тайского – «Свет восходящей славы».

За последние 30 лет экономика Таиланда совершила огромный скачок. Финансово неблагополучная аграрная страна стала вкладываться в развитие туризма и обнаружила золотую жилу. Вишай – пионер в области duty-free, магазинов беспошлинной торговли под маркой King Power. Благодаря им Шривадданапрабх сделал состояние (порядка 3 млрд евро), вошел в десятку самых богатых людей Таиланда, снискал благосклонность монарха и получил возможность вкладываться в спорт.

Говорят, первым матчем, который посетил будущий владелец «Лестера», стал финал Кубка Англии, в котором «Лестер» проигрывал «Миддлсбро», но спасся в концовке. А в переигровке забил единственный гол, также в дополнительное время. Та игра повлияла на решение приобрести именно «Лестер», а не один из лондонских клубов.

Вишай любил футбол, трое из четверых его сыновей учились в Англии, куда отец регулярно прилетал. Однако главной его спортивной страстью было поло, где семья Шривадданапрабха спонсирует команду King Power. Кроме того, она владеет несколькими лошадьми, участвующими в скачках. Одного из жеребцов зовут Лис Варди.

Что дальше будет с клубом?

https://twitter.com/22Demarai/status/1056678431126183937

Во вторник должен был состояться матч 4-го раунда Кубка лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном». Но по понятным причинам футбольное руководство пошло навстречу клубу, попросившему о переносе. Ближайший матч «лисы» проведут 3 ноября в Кардиффе, а на «Кинг Пауэр» сыграют только 10 ноября - примут «Бернли».

После гибели Вишая временно исполняющим обязанности президента «Лестера», как и компании King Power в целом, должен стать вице-президент, старший сын Айяватт. Он болел за «лис» еще до того, как отец приобрел клуб, активно участвовал в формировании стратегии как по ходу чемпионского сезона, так и после. По информации ESPN, Айяватт намерен переименовать стадион в честь отца и уже обсудил такую возможности с исполнительным директором клуба Сьюзан Уилан.

В 2017 году Вишай приобрел «Лейвен» - представителя второй бельгийской лиги. Сумма сделки составила 2 млн фунтов. В идеале «Лейвен» должен был выйти в элитный дивизион чемпионата Бельгии и стать фарм-клубом, кузницей кадров для «Лестера». Так что в наследство Айяватту достались сразу два клуба.

Судьбоносным в плане бизнеса для Шривадданапрабхов станет 2020 год. Агентство Bloomberg информирует о грядущем тендере на оказание услуг беспошлинной торговли в международном аэропорту Бангкока. Без авторитета Вишая выиграть конкуренцию у местных и заграничных компаний будет непросто. Эта ситуация может серьезно сказаться на финансовом благополучии семьи и соответственно на ее футбольных планах.

Впрочем, в любом случае «Лестеру» ничего не угрожает. Айяватт продолжит заниматься привычными делами, но только в больших масштабах и в условиях дефицита времени. Но если что-то пойдет не так, в желающих приобрести клуб недостатка не будет. Бренд «Лестер» чудесным образом раскрутился в чемпионском сезоне, и это позволит ему в обозримом будущем уверенно держаться на плаву.

Фото: Christopher Furlong / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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