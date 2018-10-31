Уйти от Гвардиолы, чтобы стать звездой. 18-летний парень, который разрывает бундеслигу

Знакомтесь с новым лидером дортмундской «Боруссии» — Джейдоном Санчо.

2018-10-31T17:45:21+03:00 Знакомтесь с новым лидером дортмундской «Боруссии» — Джейдоном Санчо.

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За 13 матчей в нынешнем сезоне у него 13 очков по системе «гол+пас» (5+8)

Причем в стартовом составе он выходил только 5 раз. В сумме сыграв 590 минут в нынешнем сезоне, каждые 46 минут Санчо совершает результативное действие

27 октября он сделал дубль в ворота «Герты» - на тот момент полузащитнику было 18 лет и 216 дней. В более молодом возрасте из легионеров дубль в бундеслиге оформлял всего один футболист - Сон Хын Мин (тогда ему было 18 лет 135 дней)

Санчо забивает уже три матча подряд – «Штутгарту», «Атлетико» (выйдя на замену) и «Герте»

В октябре он стал первым игроком, рожденным в 2000-х и сыгравшим за сборную Англии. Полузащитник провел 13 минут в Лиге наций против сборной Хорватии (0:0)

Санчо вместе с «Боруссией» лидирует в бундеслиге (на два очка отстает «Бавария») и в группе Лиги чемпионов (в том числе обыграв «Атлетико» - 4:0). Всего в новом сезоне дортмундцы провели 13 матчей (10 побед, 3 ничьи)

Санчо – англичанин. До 15 лет он занимался в академии «Уотфорда», а затем был выкуплен «Манчестер Сити» за 66 тысяч фунтов, которые при удачной игре юниора могли вырасти до 500 тысяч.

Уже в 17 лет о Санчо знал президент «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак: «Есть три футболиста в нашей академии, которые очень талантливы и должны в скором времени попасть в первую команду, – это Санчо, Фоден и Диас. Гвардиола много внимания уделяет развитию нашей молодежи, мне всегда это нравилось в нем». В мае 2017-го Джейдон стал лучшим игроком юношеского чемпионата Европы. Англичане проиграли испанцам в финале лишь по пенальти.

Летом того же года Санчо должен был отправиться с основной командой на предсезонный сбор в США. Но футболист засомневался в своем будущем в «Сити», что ему дадут необходимую игровую практику – и не спешил продлевать контракт (хотя клуб предлагал рекордное соглашение в истории академии – 30 тысяч фунтов в неделю).

В итоге Гвардиоле не удалось убедить Санчо, что тот действительно нужен первой команде. Возможно, это связано с активным слухами о трансфере Санчеса в «Ман Сити» (летом 2017-го их было действительно много). Если бы такой трансфер состоялся, то у молодого игрока почти не было бы шансов пробиться в основу. Поэтому полузащитник не поехал на сбор, а в августе перешел в аренду в «Боруссию» (с правом выкупа примерно за 8 млн евро).

Ключевым в решении Санчо стало то, что в Германии молодым гораздо больше доверяют, чем в АПЛ. Англичанин получил 7-й номер, который освободился после ухода Дембеле в «Барселону». А в октябре уже дебютировал в бундеслиге, выйдя на замену в матче против «Айнтрахта». Всего в первом сезоне он провел 12 матчей в чемпионате, причем последние 4 тура - в стартовом составе. Недавно «Боруссия» подписала с Санчо новый контракт – до 2022 года. После мощного старта нынешнего сезона Гвардиолу спросили, может ли английский талант вернуться в «Сити».

- В футболе никогда не говорят «нет». Думаю, он решил уйти, потому что не хочет быть здесь. Может быть, он вернется при другом тренер, не знаю. Мы делали все, чтобы Джейдон остался, но он решил уехать. Это его выбор. Желаю ему добиться всего, чего он хочет, - сказал тренер.

Главное, что поражает в Санчо, это не техника и даже не скорость. Да, они в полном порядке – когда он разгоняется, мяч у него отнять очень сложно. Хотя на данный момент дриблинг у англичанина довольно нестабильный. Если собирать подборку, то почти половина видео будет состоять из потерь мяча.

В Санчо прежде всего удивляют хладнокровие и рациональность. Голевые пасы, которые он выдает, больше бы подходили опытному, уже сформировавшемуся игроку. Во-первых, даже оказываясь уже на ударной позиции, он ищет более выгодное продолжение – и обычно находит. Во-вторых, разнообразие ассистов: здесь есть и длинные передачи, и точечные навесы, и разрезающие пасы (например, просто ювелирный в игре с «Монако»).

Большая часть его голов на данный момент – это удары из убойных позиций. Это снова о футбольном интеллекте – он правильно заполняет зоны, регулярно добегает к дальней штанге. Конечно, есть и доля везения – вряд ли хавбек сохранит такой темп на весь сезон, но очевидно, что это большой талант. Марко Ройс подтверждает:

- В его возрасте я не был на таком уровне. То, как он контролирует мяч, невероятно. Мое уважение, - заявил лидер «Боруссии».

Согласитесь, нечасто подобное услышишь от игрока топ-уровня.

Фото: Maja Hitij / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Alex Livesey / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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