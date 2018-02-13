Босс и офисные клерки. Почему Моуринью уже не тот

«МЮ» проиграл второй раз за последние три тура и продолжает выглядеть, как пейджер в эпоху смартфонов. Если это не кризис идей у Моуринью, то – что?

Отношение к игрокам

Того Жозе, который сделал из «Челси» топ-клуб за один (!) сезон (пример «Сити» и «ПСЖ» говорит о том, что даже при больших деньгах это очень непросто), выиграл Лигу чемпионов с Пандевым в старте и первым остановил Гвардиолу на длинной дистанции, так вот – того Жозе больше нет. Расходимся, ребят. Потому что седовласый мужчина с вечно недовольным лицом, появляющийся периодически на бровке «Олд Траффорд», это кто-то совсем другой.

Моуринью, тот самый Моуринью, — это лучший друг игроков. Человек, который всегда говорит, что думает, но говорит, что важно, в лицо – хоть Роналду, хоть Ибрагимовичу. До прессы же обычно доходили только подколки Бенитеса, Венгера, судей и других конкурентов и недоброжелателей. Это был излюбленный трюк португальца: очередным скандальным высказыванием отвлечь критику от игроков на себя. За такое отношение футболисты были готовы брать ипотеку за Жозе.

Статистика «МЮ» в АПЛ

Нынешний персонаж ведет себя иначе. Почти после каждой обидной осечки он перекидывал ответственность на футболистов. Уступив «Хаддерсфилду» (1:2), который к тому моменту не мог выиграть почти три месяца, первое, что проронил Моуринью на пресс-конференции: «Слышал, Эррера сказал, что игрокам не хватило настроя. О, боже! Если он так считает, то все игроки должны прийти сюда и объясниться. Потому что я этого сделать не могу».

После вылета из Кубка английской лиги в конце декабря от «Бристоля» Моуринью вновь обрушился на команду: «Это был обычный день в офисе для моих ребят. И кто-то даже не хотел приходить в этот офис».

Жозе почти всю осень муштровал Мхитаряна, хотя было очевидно, что такой подход в случае с игроком не работает. Но Моуринью продолжал, добравшись до открытой критики: «Я очень недоволен Мхитаряном. Последние 5-6 матчей он стал играть намного хуже».

Хоть еще у одного тренера вы сможете найти такие слова о футболисте? Вряд ли. Как и фразу про пропущенный мяч от «Тоттенхэма» (0:2): «Не знаю, как игроки могли допустить такой идиотский гол. Мы сделали четыре ошибки в одной атаке».

В комментарии недавнего поражения от «Ньюкасла» (0:1) тоже проскочила нотка критики: «Соперник бился, как зверь. А к нам это не относилось».

Когда вас прилюдно выставляют лузером, пусть даже в одном отдельно взятом моменте, желание биться за такого человека исчезает быстрее, чем меняет курс биткоин. Самое удивительное, что португалец – выдающийся психолог. Все эти нюансы он гениально просчитывал раньше: что и как кому сказать, с кем быть строже, а кого, наоборот, похвалить. Нынешний Жозе будто установил один-единственный режим общения с командой – строгого мэтра, который теперь не часть команды, а восседает над ней. Он больше не друг, не лидер, а просто босс. И за него необязательно биться. Достаточно просто приходить вовремя на работу.

Никто не выходит на пик формы

Прежний Жозе, влюбив в себя команду, давал игрокам в ответ еще больше: лучший сезон в карьере. Так было в «Порту», с которым Жозе выиграл Лигу чемпионов в 2004-м. Из того состава, пожалуй, только Деку, Паулу Феррейра и Рикарду Карвалью продолжили играть на топ-уровне. Так было и в «Интере», где Диего Милито в 31 год вдруг вспомнил, что может быть лучшим в Европе, а Снейдер – в мире. Именно при Моуринью «Реал» вновь стал «Реалом», а не командой, которая шесть сезонов подряд не может пройти 1/8 финала Лиги чемпионов. Так было в «Челси» в оба захода: в первый топами стали Лэмпард, Дрогба, Терри, во второй – Азар, Матич. Понятно, что они, наверное, могли бы и без Жозе это сделать. Но факт остается фактом: пробили новый уровень эти игроки именно у португальца.

А теперь вопрос: кто из нынешнего «МЮ» играет хотя бы близко к своему настоящему уровню? Лингард, да. Это парень из пробивных. Он бы и в ФНЛ пробился с трехмесячными задержками по зарплате. Кто еще? Возможно, Погба с его десятком ассистов в 17 матчах АПЛ. Но все-таки это точно не потолок для француза, он может гораздо лучше. Что доказывал в Турине.

И все. Матич борется как лев, но те пустоты в центральной зоне, которые так часто появляются у «МЮ», разрывают его на части. Лукаку теряется в топ-матчах, Марсьяль, чей потенциал виден с Луны, не может реализовать выход один на один (как это было в последней встрече с «Ньюкаслом»), а потом с лицом умирающего тюленя потухает на весь матч. Возможно, как раз потому, что боится услышать после игры от тренера на весь мир: «Это он виноват».

По Санчесу пока рано делать выводы, но начало явно удручающее. Рэшфорд окончательно стал игроком ротации в последних турах. На защиту ложится такая нагрузка из-за проблем в опорной зоне, что оценивать ее как-то неправильно. Де Хеа? Вот он, пожалуй, действительно играет все лучше и лучше. Но он вратарь – и сам по себе.

Состав у «МЮ» шикарный, однако то, что почти никто не играет на своем максимуме, тревожно. Значит, что-то идет не так.

Моуринью устарел?

Глупо так говорить про тренера, чей клуб идет вторым после, возможно, одной из лучших команд в истории АПЛ. В лиге, в которой работают Клопп, Почеттино, Гвардиола, Венгер, Конте. Космически глупо.

Но уж очень архаично выглядит «МЮ». Пока непонятно, временная это проблема, когда игроки просто долго привыкают к схемам и тактике, или же Моуринью действительно делает что-то неправильно.

У Жозе неизменно были сложности с позиционным нападением, но это нивелировалось сумасшедшей контратакой и высоким прессингом. Девиз Моуринью – «Побеждает тот, кто меньше ошибается» — работал везде и всегда. Но в последние сезоны проблема с вскрытием насыщенной обороны встала особенно остро. Возможно, это эффект Гвардиолы, из-за стиля которого все команды учатся обороняться, как в последний раз в жизни.

Как бы там ни было, то, как мучился «МЮ» с «Бернли», «Ньюкаслом», «Хаддерсфилдом», «Стоком» и другими середняками, это ненормально. Как и то, что «Юнайтед» на выезде против «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма» смотрится, как аутсайдер АПЛ. Безыдейно. Сумбурно. Обреченно.

По модели xG (это статистический метод подсчета качества созданных моментов у чужих ворот и допущенных – у своих, который определяет, сколько голов должна была забить команда. Метод неоднозначный, но вместе с визуальным впечатлением использовать можно), «МЮ» лишь шестой в АПЛ. Причем с приличным отставанием. А лидирует уверенно тройка – «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Все это – нервный тренер, бросающийся на своих игроков после поражений, отсутствие внятного прогресса хотя бы у части основного состава и, опять же, отсутствие игры, которую можно было бы описать большим количеством слов, чем одним «натужно», — говорит о том, что в «МЮ» не все в порядке. И недавнее продление контракта с Моуринью, возможно, поспешное решение боссов «красных дьяволов».

Хотя базис португалец уже заложил. Если у него не сложится, следующий наставник получит готовую команду, которую надо будет научить позиционно атаковать и снять психологический груз. Не исключено, достаточно только второго. И «МЮ» не будет равных.

Но это все, если и произойдет, то потом. А сейчас не покидает ощущение, что Моуринью уже не тот. Перегорел будто человек. Еще на презентации в «МЮ» он выглядел устало на большей части фотографий. Так не идут на один из самых серьезных вызовов в карьере. Быть может, португальцу еще тогда – после скандального ухода из «Челси» — стоило взять паузу, отдохнуть. А не вот это все.

Фото: globallookpress.com, Hamish Blair/Getty Images Sport/Getty Images

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