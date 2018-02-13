Босс и офисные клерки. Почему Моуринью уже не тот

«МЮ» проиграл второй раз за последние три тура и продолжает выглядеть, как пейджер в эпоху смартфонов. Если это не кризис идей у Моуринью, то – что?
Отношение к игрокам
Того Жозе, который сделал из «Челси» топ-клуб за один (!) сезон (пример «Сити» и «ПСЖ» говорит о том, что даже при больших деньгах это очень непросто), выиграл Лигу чемпионов с Пандевым в старте и первым остановил Гвардиолу на длинной дистанции, так вот – того Жозе больше нет. Расходимся, ребят. Потому что седовласый мужчина с вечно недовольным лицом, появляющийся периодически на бровке «Олд Траффорд», это кто-то совсем другой.
Моуринью, тот самый Моуринью, — это лучший друг игроков. Человек, который всегда говорит, что думает, но говорит, что важно, в лицо – хоть Роналду, хоть Ибрагимовичу. До прессы же обычно доходили только подколки Бенитеса, Венгера, судей и других конкурентов и недоброжелателей. Это был излюбленный трюк португальца: очередным скандальным высказыванием отвлечь критику от игроков на себя. За такое отношение футболисты были готовы брать ипотеку за Жозе.
Нынешний персонаж ведет себя иначе. Почти после каждой обидной осечки он перекидывал ответственность на футболистов. Уступив «Хаддерсфилду» (1:2), который к тому моменту не мог выиграть почти три месяца, первое, что проронил Моуринью на пресс-конференции: «Слышал, Эррера сказал, что игрокам не хватило настроя. О, боже! Если он так считает, то все игроки должны прийти сюда и объясниться. Потому что я этого сделать не могу».
После вылета из Кубка английской лиги в конце декабря от «Бристоля» Моуринью вновь обрушился на команду: «Это был обычный день в офисе для моих ребят. И кто-то даже не хотел приходить в этот офис».
Жозе почти всю осень муштровал Мхитаряна, хотя было очевидно, что такой подход в случае с игроком не работает. Но Моуринью продолжал, добравшись до открытой критики: «Я очень недоволен Мхитаряном. Последние 5-6 матчей он стал играть намного хуже».
Хоть еще у одного тренера вы сможете найти такие слова о футболисте? Вряд ли. Как и фразу про пропущенный мяч от «Тоттенхэма» (0:2): «Не знаю, как игроки могли допустить такой идиотский гол. Мы сделали четыре ошибки в одной атаке».
В комментарии недавнего поражения от «Ньюкасла» (0:1) тоже проскочила нотка критики: «Соперник бился, как зверь. А к нам это не относилось».
Когда вас прилюдно выставляют лузером, пусть даже в одном отдельно взятом моменте, желание биться за такого человека исчезает быстрее, чем меняет курс биткоин. Самое удивительное, что португалец – выдающийся психолог. Все эти нюансы он гениально просчитывал раньше: что и как кому сказать, с кем быть строже, а кого, наоборот, похвалить. Нынешний Жозе будто установил один-единственный режим общения с командой – строгого мэтра, который теперь не часть команды, а восседает над ней. Он больше не друг, не лидер, а просто босс. И за него необязательно биться. Достаточно просто приходить вовремя на работу.
Никто не выходит на пик формы
Прежний Жозе, влюбив в себя команду, давал игрокам в ответ еще больше: лучший сезон в карьере. Так было в «Порту», с которым Жозе выиграл Лигу чемпионов в 2004-м. Из того состава, пожалуй, только Деку, Паулу Феррейра и Рикарду Карвалью продолжили играть на топ-уровне. Так было и в «Интере», где Диего Милито в 31 год вдруг вспомнил, что может быть лучшим в Европе, а Снейдер – в мире. Именно при Моуринью «Реал» вновь стал «Реалом», а не командой, которая шесть сезонов подряд не может пройти 1/8 финала Лиги чемпионов. Так было в «Челси» в оба захода: в первый топами стали Лэмпард, Дрогба, Терри, во второй – Азар, Матич. Понятно, что они, наверное, могли бы и без Жозе это сделать. Но факт остается фактом: пробили новый уровень эти игроки именно у португальца.
А теперь вопрос: кто из нынешнего «МЮ» играет хотя бы близко к своему настоящему уровню? Лингард, да. Это парень из пробивных. Он бы и в ФНЛ пробился с трехмесячными задержками по зарплате. Кто еще? Возможно, Погба с его десятком ассистов в 17 матчах АПЛ. Но все-таки это точно не потолок для француза, он может гораздо лучше. Что доказывал в Турине.
И все. Матич борется как лев, но те пустоты в центральной зоне, которые так часто появляются у «МЮ», разрывают его на части. Лукаку теряется в топ-матчах, Марсьяль, чей потенциал виден с Луны, не может реализовать выход один на один (как это было в последней встрече с «Ньюкаслом»), а потом с лицом умирающего тюленя потухает на весь матч. Возможно, как раз потому, что боится услышать после игры от тренера на весь мир: «Это он виноват».
По Санчесу пока рано делать выводы, но начало явно удручающее. Рэшфорд окончательно стал игроком ротации в последних турах. На защиту ложится такая нагрузка из-за проблем в опорной зоне, что оценивать ее как-то неправильно. Де Хеа? Вот он, пожалуй, действительно играет все лучше и лучше. Но он вратарь – и сам по себе.
Состав у «МЮ» шикарный, однако то, что почти никто не играет на своем максимуме, тревожно. Значит, что-то идет не так.
Моуринью устарел?
Глупо так говорить про тренера, чей клуб идет вторым после, возможно, одной из лучших команд в истории АПЛ. В лиге, в которой работают Клопп, Почеттино, Гвардиола, Венгер, Конте. Космически глупо.
Но уж очень архаично выглядит «МЮ». Пока непонятно, временная это проблема, когда игроки просто долго привыкают к схемам и тактике, или же Моуринью действительно делает что-то неправильно.
У Жозе неизменно были сложности с позиционным нападением, но это нивелировалось сумасшедшей контратакой и высоким прессингом. Девиз Моуринью – «Побеждает тот, кто меньше ошибается» — работал везде и всегда. Но в последние сезоны проблема с вскрытием насыщенной обороны встала особенно остро. Возможно, это эффект Гвардиолы, из-за стиля которого все команды учатся обороняться, как в последний раз в жизни.
Как бы там ни было, то, как мучился «МЮ» с «Бернли», «Ньюкаслом», «Хаддерсфилдом», «Стоком» и другими середняками, это ненормально. Как и то, что «Юнайтед» на выезде против «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма» смотрится, как аутсайдер АПЛ. Безыдейно. Сумбурно. Обреченно.
По модели xG (это статистический метод подсчета качества созданных моментов у чужих ворот и допущенных – у своих, который определяет, сколько голов должна была забить команда. Метод неоднозначный, но вместе с визуальным впечатлением использовать можно), «МЮ» лишь шестой в АПЛ. Причем с приличным отставанием. А лидирует уверенно тройка – «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Все это – нервный тренер, бросающийся на своих игроков после поражений, отсутствие внятного прогресса хотя бы у части основного состава и, опять же, отсутствие игры, которую можно было бы описать большим количеством слов, чем одним «натужно», — говорит о том, что в «МЮ» не все в порядке. И недавнее продление контракта с Моуринью, возможно, поспешное решение боссов «красных дьяволов».
Хотя базис португалец уже заложил. Если у него не сложится, следующий наставник получит готовую команду, которую надо будет научить позиционно атаковать и снять психологический груз. Не исключено, достаточно только второго. И «МЮ» не будет равных.https://twitter.com/mu_poland/status/918393953757597696
Но это все, если и произойдет, то потом. А сейчас не покидает ощущение, что Моуринью уже не тот. Перегорел будто человек. Еще на презентации в «МЮ» он выглядел устало на большей части фотографий. Так не идут на один из самых серьезных вызовов в карьере. Быть может, португальцу еще тогда – после скандального ухода из «Челси» — стоило взять паузу, отдохнуть. А не вот это все.
Фото: globallookpress.com, Hamish Blair/Getty Images Sport/Getty Images
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