Вагнер Лав по-прежнему очень крут

Вагнер Лав по-прежнему очень крут

Артем Терентьев
Артем Терентьев
10:27

В Турции нападающий играет, как в молодости.

Вчера 33-летний Вагнер Лав впервые отличился за «Бешикташ», в который перешел в январе 2018-го за 3 млн евро. До этого он провел два матча - один в старте, а в другом вышел на замену.

В третьей игре за новый клуб бразилец появился на поле на 56-й минуте, а уже через три минуты эффектно замкнул прострел Адриану (того, что отыграл шесть сезонов в «Барселоне»).

https://twitter.com/TR_Goller/status/962376371250049024

На 90-й минуте с паса Куарежмы Вагнер сделал дубль.

https://twitter.com/TR_Goller/status/962383958951583747

Но начиналось все в Турции для форварда не так здорово. Когда в августе 2016 года на тот момент 32-летний Вагнер ушел из «Монако» в средний турецкий клуб «Аланьяспор», многим наверняка подумалось: конец карьеры близок. И в первых семи матчах за новую команду Вагнер не мог забить. Более того, у него почти не было моментов.

Все изменила игра против «Газиантепспора», в которой Вагнер забил победный мяч на 89-й минуте. Если бы этого не случилось, «Аланьяспор» рисковал застрять внизу таблицы. Дальше дела у бразильца пошли лучше: в 20 оставшихся матчах он забил 22 мяча (семь с пенальти, но большинство сам и зарабатал) и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. А «Аланьяспор», дебютировав в самой сильной лиге Турции, избежал вылета.

В сезоне-2017/18 Вагнер продолжил в том же духе. Вот самые яркие моменты.

22 сентября он в одиночку вытащил «Аланьяспор» с 0:3 от «Трабзонспора». Именно проход Лава почти с центра поля вернул одноклубников к жизни, а итоговый хет-трик помог победить – 4:3.

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В начале октября брзилец ударом через себя добил «Генчлербирлиги» (4:1).

https://twitter.com/ka_mit/status/958093898143944705

Всего в новом сезоне экс-форвард ЦСКА уже забил 10 мячей в 14 играх за «Аланьяспор». И заслуженно отправился в «Бешикташ», где вместе с женой Лусиленой провел очень яркую пресс-конференцию.

https://twitter.com/MtnAKPINAR/status/958684510824157185

Вагнер Лав снова готов показать себя в Лиге чемпионов – совсем скоро «Бешикташу», который, кстати, занял первое место в группе с «Порту», «Лейпцигом» и «Монако», играть против «Баварии».

На десерт - все голы бразильца за «Аланьяспор»:

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Фото: bjk.com.tr

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