Мартин Эдегор летом вернется в «Реал». Теперь он в порядке?

Спойлер – все плохо.

Примерно три года назад «Реал» провернул сделку, которая, по идее, должна была изменить если не будущее всего европейского футбола, то как минимум будущее самого мадридского клуба. Из заштатного «Стремсгодсета» в столицу Испании отправился 16-летний вундеркинд Мартин Эдегор.

Первое время норвежский плеймекер выступал за «Кастилью» – вторую команду «Реала», которой руководил тогда Зинедин Зидан. Впрочем, Эдегор с ходу попал и в заявку основной команды – еврокубковую. А в мае того же года стал самым молодым дебютантом «Реала» в истории примеры, выйдя на концовку разухабистого матча заключительного тура с «Хетафе» (7:3).

Летом 2015-го только и было разговоров о потенциале Мартина, его оптимальной позиции и роли на поле, растущей трансферной стоимости и зарплате игрока (на тот момент равной 2,5 млн евро). Однако новый сезон Эдегор начал все в той же «Кастилье» и провел за нее в общей сложности 62 матча, забив лишь 5 мячей.

Недовольство норвежцем все чаще высказывали не только эксперты и пресса, но и тренеры «Реала», и конкретно Зидан. Покинувший «Реал» Карло Анчелотти прямым текстом говорил, что Эдегор был «куплен для пиара», а не по спортивным причинам. Соответственно, расстаться с ним просто так мадридский клуб не мог себе позволить.

Попытки отдать полузащитника в аренду «Ренну» и «Аяксу» успехом не увенчались. Зато рискнуть решили в «Херенвене», заключив договор аренды на 18 месяцев с тем условием, что летом «Реал» может досрочно забрать Мартина обратно.

В 29 матчах Эредивизие Эдегор забил пока один гол и сделал четыре результативные передачи. Даже с учетом того, что требовалось время на адаптацию и шанс проявить себя еще имеется, в Голландии многие сильно сомневаются, что из этой истории в принципе что-то выгорит. На прошлой неделе издание De Volkskrant выпустило материал с заголовком «Оправдал ли «норвежский Месси» наши ожидания?». В статье газеты Leeuwarder Courant задается риторический вопрос: «Всего один гол в году – не слишком ли мало для игрока его способностей?» К слову, вскоре после того самого гола (4:0 с «Твенте» в ноябре) Эдегор выбыл с травмой ноги на целый месяц.

Почетный президент «Херенвена» Ример ван дер Вельде считает, что отчасти слабые показатели Мартина объясняются тем, что игрока так пока и не научились оптимально использовать. 77-летнему добродушному старичку хотелось бы верить, лишь бы только нашелся хоть один тренер с подобным умением.

Самого Эдегора периодически еще можно заметить на крупных мероприятиях, не имеющих отношения к футболу. Например, недавно он приехал на шахматный турнир поддержать своего соотечественника Магнуса Карлсена, пожалуй, самого известного болельщика «Реала» в Скандинавии.

Однако интерес к персоне Эдегора затухает с каждым неярким годом. Норвежские издания больше не командируют корреспондентов на матчи «Херенвена». Телеканалы прекратили показывать в прямом эфире игры команды. Между тем ранее в Норвегии радиостанции покупали права на аудиотрансляции матчей третьего испанского дивизиона, чтобы послушать, как там дела у Мартина.

В сентябре «Реал» продлил контракт с Эдегором. Судя по внешним признакам (соглашение рассчитано до 2021 года), это далеко не последняя попытка зацепиться хотя бы за маркетинговую составляющую все еще юного игрока. Ходят слухи, что после сезона его отдадут в новую аренду – в «Леганес», чтобы был «под боком».

Проблема Мартина еще и в том, что у «Реала» давно нет дефицита классных молодых исполнителей на данной позиции (под нападающими). Это прежде всего испанец Дани Себальос. Это бразилец Винисиус Джуниор, которого ждут в Мадриде. Это Аугусто Галван из юниорской сборной Испании. Тот же Себальос наверняка получит хорошую практику во второй половине текущего сезона. «Реал» уже не претендует на трофей в примере и чем дальше, тем чаще будет наигрывать людей завтрашнего дня.

И Эдегор к этому самому дню отношения, похоже, иметь не будет.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Sport/Getty Images