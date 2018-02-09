В Китае считают, что третьего сына Месси назовут Криштиану. Это вообще как?

В Китае считают, что третьего сына Месси назовут Криштиану. Это вообще как?

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
12:10

Короткая история о том, как важно произношение.

В октябре стало известно, что Лионель Месси и Антонелла Рокуццо ждут третьего ребенка. И снова мальчика. Напомним, в ноябре на свет появился Тиаго, а в сентябре 2015-го – Матео. На днях в соцсетях промелькнуло, что их младшего брата назовут Чиро. Обычное имя? Как бы не так.

Новость взбудоражила как минимум китайских поклонников Месси. Дело в том, что Чиро по-китайски произносится следующим образом: Си Луо. В китайском языке нет звука «р».

Чтобы упростить себе задачу, китайцы, например, называли Роналдо – большой Луо, Роналдинью – маленький Луо, а Криштиану Роналду – Сил Луо. Потому что полностью это практически непроизносимо: Ke-li-si-di-ya-nuo Luo-na-er-duo.

Совпадение? Не думают. Согласно дальневосточной теории заговора, Месси назовет сына Криштиану, но на китайском.

Фото: globallookpress.com

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