«У меня было до пятнадцати машин одновременно». Джибриль Сиссе возобновил карьеру и снова много забивает

Денис Романцов - о нападающем, которого не сломить.

А ведь его могло и не быть. Родители Джибриля хотели ограничиться шестью детьми, но через два месяца после установки внутриматочной спирали Кади Сиссе снова забеременела. Муж выступал за аборт, она - резко против: ее первый сын Мамаду умер в три года от ветряной оспы, и Кади не хотела терять еще одного ребенка.

Отец Джибриля, Манге Сиссе, был защитником сборной Кот-д’Ивуара. Заиграв во французском Мартиге, он купил большой дом в Сен-Мартен-де-Кро, но вскоре после рождения Джибриля оставил семью и вернулся в Абиджан. Кади переселилась в небольшую квартиру. Работала даже по воскресеньям - убиралась в пекарне и школьных столовых. Семеро детей ютились в двух комнатах. Сидеть с Джибрилем было некому, поэтому с двух лет он ходил в колледж со старшим братом. Ему разрешали сидеть за последней партой.

Потом пустили на тренировки к легкоатлетам. Помог друг сестры - прыгун с шестом. Сиссе был лучшим в спринте, но легкой атлетикой занимался только по средам, а в остальные дни играл в детской команде «Арль». Из глубины его поддерживал Гаэль Живе, будущий игрок сборной Франции и финалист Лиги чемпионов, а в атаке ассистировал Жереми Банти. Тот в итоге бросил футбол и стал матадором.

Джибриль же порывался бросить школу, где жутко скучал. Интересно было только фиксировать в тетрадке свои голы - в месяц набегало до ста пятидесяти. «Наш тренер, месье Жиль, постоянно держал в кармане мое футбольное удостоверение, так как меня подозревали в том, что я на самом деле старше, - вспоминает Сиссе в своей книге «Лев не умер», вышедшей в ноябре 2015-го. - Тренеры соперников напирали на то, что в Африке легко исказить возраст, но, к сожалению для них, я родился во Франции».

Там же родился и цыган Эммануэль Лопес, друг детства Джибриля. Лопес занимался гимнастикой и после тренировок хвастался новыми умениями. Чтобы превзойти его, Сиссе научился делать сальто и с четырнадцати лет отмечал так свои голы. К тому времени он, по своим подсчетам, забил десять тысяч мячей и, мня себя восходящей звездой, впервые сделал татуировку (подделав подпись на материнском разрешении) и перекрасил волосы - по примеру старшего брата Абу, отметившего так выход с «Ниццей» в лигу 1. Волосы-то ладно, а вот исполнять сальто Джибрилю запретили.

Сделал это Ги Ру, почти полвека тренировавший «Осер». Во время Евро-96 он звонил из Англии Кади Сиссе - уговаривал отпустить сына за шестьсот километров от дома. Сиссе звали в «Монпелье», молодежкой которого руководил его дядя, Мама Уаттара, но он выбрал Осер, где поселился в одной комнате с нападающим Оливье Капо. Познакомившись, ребята выяснили, что их отцы играли вместе. Еще через пару минут оказалось, что Джибриль и Оливье - родственники. «Моя сестра - кузина Оливье, потому что у моего отца была связь с его тетей. Надо же было проехать сотни километров, чтобы случайно попасть в одну комнату с дальним родственником. Причем не таким уж и дальним. Сумасшедшая история».

Капо - на год старше. Он заиграл в «Осере» уже в конце девяностых. Сиссе же сидел за опытным бомбардиром Стефаном Гиваршем, чемпионом мира-98. Джибрилю хотелось играть, его звал один из топ-клубов серии А (вероятно, «Интер», подписавший в те годы много юных французов - например, вратаря Фрея и защитника Сильвестра), но Ги Ру убедил остаться. Через пару недель Гиварш травмировался. Сиссе вышел вместо него на кубковую игру с «ПСЖ» и забил два мяча.

Летом 2001-го он стал с шестью голами вторым снайпером молодежного чемпионата мира. После турнира полагался трехнедельный отпуск, но через неделю позвонил Ги Ру: «Приезжай». Новый форвард «Осера», португалец Элдер Эстевеш, разочаровал тренера. Ему нужен был именно Сиссе. «Ги Ру говорил, что я вернулся в клуб по своей воле. Очень мило с его стороны, но было иначе, - признает Сиссе в своей книге. - На самом деле я очень разозлился из-за того, что мой отпуск закончился досрочно».

Поворчав, Сиссе начал чемпионат с четырех голов «Ренну» (в тридцать второй день рождения своего брата Абу). По итогам сезона Джибриль поделил первое место в гонке снайперов с Паулетой из «Бордо» и обрел невероятную популярность. Он стал первым французским футболистом, кому предложили сняться обнаженным для календаря «Боги стадиона». Согласился Сиссе не сразу. «Я опасался, что меня будут считать геем, и из-за этого возникнут сложности в брутальной футбольной среде. Но потом я сам же посмеялся над своими опасениями. Мне-то известно, кто я, а остальные могут говорить что хотят. Была хорошая причина согласиться на ту фотосессию: часть прибыли от продажи календарей получала благотворительная организация, помогавшая камерунским детям», - пишет Джибриль в автобиографии.

65-летнему Ги Ру фотосессия в стиле ню понравилась меньше. И совсем уж его взбесила идея Сиссе уехать в «Ливерпуль», куда звал другой французский тренер Жерар Улье. Ги Ру не отпустил. Все же он опекал Джибриля с пятнадцати лет. Приносил суп и травяной чай, когда тот болел. Уберегал от травм, запрещая рискованные прыжки после голов. Наконец, объяснил, что в «Ливерпуле» есть Хески с Оуэном и не стоит мчаться туда в двадцать два года. Сиссе послушался, остался в «Осере» еще на сезон и второй раз стал лучшим снайпером лиги 1.

В 2004-м Зинедин Зидан тянул его в «Реал», обещал посодействовать трансферу, но Сиссе двумя годами ранее пообещал Жерару Улье, что перейдет из «Осера» именно в «Ливерпуль», и сдержал слово. Проблема только в том, что через полтора месяца после слезного прощания Сиссе с «Осером» Улье уволили. «Ливерпуль» возглавил Рафаэль Бенитес, но это не помешало Джибрилю полюбить Англию: «Люди там немного сумасшедшие, как и я. Я мог надеть юбку или сделать красный ирокез, и никто не считал это делом государственной важности», - сообщает Сиссе в своей книге.

В первые английские месяцы он забил только три мяча, а 30 октября 2004-го едва не закончил с футболом. На 38-й минуте матча с «Блэкберном» Сиссе упал после удара защитника Джея Макивли и закричал от боли. Открытый перелом большой и малой берцовых костей. Доктор «Ливерпуля» Марк Уоллер коснулся пальцев левой ноги Сиссе, но тот ничего не чувствовал. Перелом остановил кровообращение. «Если бы Марк не вмешался сразу, я потерял бы ногу, - вспоминает Сиссе в автобиографии. - Он предупредил, что вправит кость прямо на поле, потому что нельзя рисковать и ждать анестезию. Когда он делал это, я думал, что умру. А потом Марк сказал: «Твой сезон окончен, извини».

Увидев, что Сиссе увозят в больницу, полузащитник «Блэкберна» Юрий Джоркаефф, сидевший в тот день на лавке, объявил тренеру Марку Хьюзу, что тоже уезжает. В конце первого тайма. Очнувшись в коридоре манчестерского госпиталя, Сиссе первым делом увидел Джоркаеффа. «Мы были мало знакомы и, по-моему, даже не играли вместе. Тем ценнее его поступок. Когда он играл, его обвиняли в эгоизме, но его критики ошибались, - пишет Сиссе в своей книге. - Представьте, насколько он великодушен, если сразу понял: когда я очнусь после двойного перелома, мне нужна будет поддержка». После Джоркаеффа к Джибрилю подошла маленькая девочка. Спросила, как самочувствие, и попросила подарить ей бутсу с уцелевшей ноги. Потом нагрянули другие болельщики, и Сиссе остался без гетр и майки.

Пропустив пять месяцев, он наконец коснулся мяча и так обрадовался, что исполнил сальто. Через несколько недель он заменил Милана Бароша в четвертьфинале Лиги чемпионов, потом поучаствовал в победе над «Челси» в полуфинале, но стамбульский финал начал в запасе. «После 0:3 в первом тайме Бенитес призвал нас проснуться. А потом Стивен Джеррард встал и попросил тренера и персонал оставить нас. Бенитес понял его. Джеррард передал нам свою уверенность. Он сказал: если забьем в первые пятнадцать минут второго тайма - сможем сравнять», - вспоминает Сиссе в автобиографии. Он вышел за пять минут до конца основного времени при счете 3:3 и реализовал один из послематчевых пенальти. Джибриль опроверг прогноз своего спасителя, врача «Ливерпуля», и вместо восьми месяцев пропустил 164 дня, а сезон-04/05 закончил не двойным переломом, а победой в Лиге чемпионов.

Через три недели после стамбульского финала Сиссе женился на валлийской парикмахерше Джуд Литтлер. Свидетелем на свадьбе был Ги Ру. Новый сезон Джибриль начал с двух голов Акинфееву в Суперкубке (пусть один из них и был забит после игры рукой), но в ноябре 2005-го все равно нарвался на критику Бенитеса. «В Осере Джибриль не заботился об обороне и тактике, - говорил тренер в интервью Independent. - Но в таком большом клубе, как «Ливерпуль», ему нужно научиться работать на партнеров. Он должен понимать разницу между клубом, который стремится выиграть матч, и клубом, который стремится выиграть трофей».

В заключительных десяти матчах сезона Сиссе забил семь мячей. Последний его гол помог «Ливерпулю» отыграться в финале Кубка Англии (Джеррард написал в автобиографии, что за тот гол «Вест Хэму» Джибриля всегда будут помнить на «Энфилде»), но и это не впечатлило Бенитеса. То ли дело Раймон Доменек. Он включил Джибриля в состав сборной на чемпионат мира и выпустил в стартовом составе на последний контрольный матч перед вылетом в Германию - против Китая.

Доменек-то выпустил, но на одиннадцатой минуте Сиссе упал после удара Чжэн Чжи и схватился за ногу. «Вставай», - крикнул подошедший Патрик Виеqра. Сиссе не мог. Снова двойной перелом. Теперь - правой ноги. В этот раз ему позвонил со словами поддержки Жак Ширак.

Через два месяца Джибриль впервые в жизни прилетел в Абиджан. Президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо пригласил его в свой дворец и попросил помириться с отцом, которому Джибриль не прощал уход из семьи. В итоге они сфотографировались на пресс-конференции, но не более. Отца Джибриль так и не простил и в следующий раз приехал в Абиджан только через три года - на его похороны.

К тому времени Сиссе уже оставил «Марсель», куда перешел перед вторым переломом. Пока восстанавливался, он сыграл камео в комедии «Такси 4» (когда ему впервые позвонил Люк Бессон, Джибриль бросил трубку - решил, что его разыгрывают), потом забивал почти в каждой второй игре за «Марсель», но не ужился с тренером Геретсом и на год перешел в «Сандерленд». После поражения от «Портсмута» в ноябре 2008-го новый клуб Сиссе опустился на предпоследнее место. Следующая игра, в Блэкберне, тоже началась плохо: 0:1 после первого тайма. В перерыве тренер «Сандерленда» Рой Кин назвал Джибриля «гребанным высокомерным французом, который не умеет забивать решающие голы». На 71-й минуте Сиссе сделал счет 2:1 в пользу «Сандерленда» и, подбежав к тренеру, поинтересовался: «Этот гол достаточно решающий?» Кин рассмеялся, а после матча отметил: «Вы, французы, хороши, только когда вас провоцируешь».

«Сандерленд» не смог выкупить трансфер Сиссе, и он махнул в Грецию. В афинском аэропорту его с петардами и файерами встретили четыре тысячи фанатов. Сиссе всего лишь прилетел на переговоры, но после такого приема понял, что не сможет отказать. В тот же день он получил от президента «Панатинаикоса» Николаоса Патераса золотые часы Rolex cо своим именем на зеленом фоне. Сиссе забил в Греции больше полусотни мячей, вернулся в сборную, но из-за финансового кризиса Патерас больше не мог платить ему зарплату и отпустил в «Лацио», закатив прощальную вечеринку на берегу Эгейского моря - сам Джибриль выступил на ней диджеем.

В атаке «Лацио» он неплохо ассистировал Мирославу Клозе и в середине сезона шел вторым распасовщиком серии А после Андреа Пирло. Но своих голов было мало, и Сиссе метнулся в лондонский «КПР». Там он забивал почти еженедельно и спас клуб от вылета, но из-за тяжкого бракоразводного процесса провалил старт следующего сезона. Аренда в катарскую «Аль-Гарафу» отвлекла от семейных проблем. Правда, играть приходилось при нескольких десятках болельщиков на стадионах, вмещавших сорок тысяч. Температуру внутри арен понижали на двадцать градусов, но за пределами стадионов стояла адская жара. Отработав в Дохе полгода, Сиссе переместился в Краснодар.

«Когда я подписывал контракт с «Кубанью», меня не интересовали деньги, - уверяет Джибриль в своей книге. - Клуб участвовал в Лиге Европы, и я хотел, чтобы меня заметили и позвали во французскую команду. Мечтал забить сотый гол в лиге 1, потому что остановился на девяноста четырех. Я скучал в Краснодаре, вдали от всего и от всех, и в свободное время занимался в тренажерном зале». После пяти голов за пять месяцев Сиссе оказался в «Бастии». Встретил на Корсике новую любовь, в пятый раз стал отцом, купил дом на берегу моря, но из-за постоянной боли в тазобедренном суставе забил только два мяча. Он бегал от одного врача в другому, но всюду слышал: тяжелый артроз, пора заканчивать.

Он продолжал играть с травмой, несовместимой с футболом, забил три мяча в Кубке Лиги, но тренер Гислен Принтен не включил его даже в запас на финал с «ПСЖ». «Бастия» проиграла 0:4, и вскоре Джибриль оставил футбол. После ухода из «Осера» он сменил девять команд за десять лет, но нигде не был так хорош, как у Ги Ру - тренера, который запрещал делать сальто, кормил супом при простуде и уберегал от глупостей. Контролировал. Джибриль даже скрывал от Ги Ру свою первую Ferrari, потому что такой машины не было даже у мэра Осера, и тренеру бы это точно не понравилось. «Я всегда был шопоголиком: одежда, часы, тачки, - признает Сиссе в автобиографии. - У меня было до пятнадцати машин одновременно. Сейчас я и сам не понимаю, зачем мне столько, но в молодости я об этом не задумывался: когда есть страсть, можно оправдать любые излишества».

Два года назад Сиссе сосредоточился на карьере диджея. Впервые он очутился на дискотеке в четырнадцать лет - привел старший брат Абу. Уставившись на диджея Дидье Сабатье, Джибриль забыл про танцы. Ему так понравилось, как Дидье жонглировал пластинками, что через несколько лет он тоже купил вертушки. Весной 2016-го Сиссе выступил в Париже на разогреве у Мэрайа Кэри, а потом презентовал свой первый трек «Толстая труба».

Год назад, соскучившись по футболу, он начал тренироваться с «Осером», но так и не дождался контракта и летом 2017-го подписал однолетнее соглашение (на ежемесячную зарплату - 21 800 евро) с клубом третьей швейцарской лиги «Ивердон». Кажется, в мире футбола в него продолжал верить только один человек. «Думаете Сиссе будет полезен на поле после двух лет вне игры?» - спросил журналист швейцарского издания La Matin. - «Уверен в этом, - ответил Ги Ру. - Я же видел, в какой он форме. Он умный и трудолюбивый парень. Он дважды возвращался после тяжелых травм, и у него лучший в мире удар с правой ноги. Напишите в своем журнале, что я приеду на игру Сиссе в «Ивердоне». Надеюсь, на вашем стадионе найдется место для меня - насколько помню, трибуны там не очень большие».

Ги Ру приехал, а Сиссе забил пятнадцать мячей в шестнадцати матчах. У него искусственный тазобедренный сустав, на трибунах пятьсот-шестьсот человек, но он снова кайфует от футбола - и это главное.

Фото: Ezra Shaw / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Bryn Lennon / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Scott Barbour / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Matthew Lewis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru