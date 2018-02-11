«МЮ» в кризисе? Теперь Моуринью проиграл «Ньюкаслу»: лучшие моменты матча

«МЮ» в кризисе? Теперь Моуринью проиграл «Ньюкаслу»: лучшие моменты матча

11 февраля 19:34

«Манчестер Юнайтед» проиграл в 27-м туре АПЛ «Ньюкаслу» (0:1) и отстал от первого места на 16 очков.

  • После игры «МЮ» остался на втором месте с 56 очками, а «Ньюкасл» с 18-го места поднялся на 13-е – с 28 очками.
  • «МЮ» нанес 10 ударов (четыре – в створ), «Ньюкасл» — 7 (3).
  • Победный мяч забил полузащитник Ричи на 65-й минуте.
  • «МЮ» проиграл второй выездной матч подряд в АПЛ, до этого было поражений от «Тоттенхэма» — 0:2
  • «Ньюкасл» прервал серию из восьми матчей без побед дома.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 27

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл)  – «Манчестер Юнайтед» (Манчестер)  – 1:0 (0:0)

Гол: Ричи, 65 (ВИДЕО). 

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Сейв де Хеа

Открыть видео

Выход один на один Марсьяля

Открыть видео

Санчес не забивает в пустые ворота

Открыть видео

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед. 1:0. Мэтт Ричи

Открыть видео

Великолепная игра Дубравки

Открыть видео

Два удара Марсьяля

Открыть видео

Фото: Mark Runnacles / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

Читайте также:

Вагнер Лав по-прежнему очень крут

«С иностранцами трудно. Некоторые не интересуются гольфом и даже не пьют». Футбольные цитаты, о которых вы могли забыть

«У меня было до пятнадцати машин одновременно». Джибриль Сиссе возобновил карьеру и снова много забивает

В Китае считают, что третьего сына Месси назовут Криштиану. Это вообще как?

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.