«МЮ» в кризисе? Теперь Моуринью проиграл «Ньюкаслу»: лучшие моменты матча

«Манчестер Юнайтед» проиграл в 27-м туре АПЛ «Ньюкаслу» (0:1) и отстал от первого места на 16 очков.
- После игры «МЮ» остался на втором месте с 56 очками, а «Ньюкасл» с 18-го места поднялся на 13-е – с 28 очками.
- «МЮ» нанес 10 ударов (четыре – в створ), «Ньюкасл» — 7 (3).
- Победный мяч забил полузащитник Ричи на 65-й минуте.
- «МЮ» проиграл второй выездной матч подряд в АПЛ, до этого было поражений от «Тоттенхэма» — 0:2
- «Ньюкасл» прервал серию из восьми матчей без побед дома.
Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 27
«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл) – «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – 1:0 (0:0)
Гол: Ричи, 65 (ВИДЕО).
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Сейв де ХеаОткрыть видео
Выход один на один МарсьяляОткрыть видео
Санчес не забивает в пустые воротаОткрыть видео
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед. 1:0. Мэтт РичиОткрыть видео
Великолепная игра ДубравкиОткрыть видео
Два удара МарсьяляОткрыть видео
Фото: Mark Runnacles / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images
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