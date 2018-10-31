Серхио Рамос – это Глушаков мадридского «Реала». Вот только в дубль его не переведут
Примета нашего времени – важно не только то, что пишут спортсмены в социальных сетях, но и что они «лайкают». В среду испанская, а за ней и мировая спортивная пресса сошла с ума из-за того, что капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поставил лайк посту, в котором критиковалась игра его команды.https://www.instagram.com/p/BpfBboAnjxd/
«Хватит уже. Что это было? Вы вообще помните, за кого играете? Почему наш голкипер – Куртуа? Он вообще в курсе, что он голкипер? Он бесполезен. Ужасная защита, боже мой, просто отвратительная, Начо выдал худший матч в карьере. С тех пор, как Варан стал чемпионом мира, он не ведает, что творит. Марсело и Рамос – единственные, кто что-то делал, хотя и у них были ошибки. Полузащита? Ее не было. Нападение? То же самое. Тренер? Его уволят. Все это из-за того, что игроки играют без мотивации, не хотят побеждать, просто бегают по полю не пойми зачем», — такую запись опубликовал аккаунт sergio_ramos_idol.
Доподлинно неизвестно, читал ли пост Рамос прежде, чем нажать «Мне нравится», или же только обратил внимание на свое фото в ленте, но сам факт его действия был зафиксирован очень быстро. Вскоре игрок опубликовал мотивационный пост в своем «твиттере»:https://twitter.com/SergioRamos/status/1057570560643883008
«Мы в курсе ситуации и несем за нее ответственность. Сейчас не время для разговоров, время действовать. Сегодня первый шаг», — так защитник анонсировал игру с «Мелильей». Более того, Рамос попросил и. о. главного тренера Сантьяго Солари внести его в заявку на матч, хотя теоретически в игре Кубка Короля против слабого соперника мог бы и отдохнуть.
Лидеры футбольных команд с годами только укрепляют собственный авторитет перед болельщиками, журналистами и одноклубниками. Часто это становится проблемой для тех, кто должен стоять выше по статусу – например, тренеров.
Дмитрий Аленичев поспособствовал отставке Александра Старкова из «Спартака» в середине нулевых. Дмитрий Лоськов конфликтовал с Анатолием Бышовцем в «Локомотиве», и оба также покинули клуб. До сих пор у всех на устах недавний эпизод в «Спартаке», когда Массимо Каррера сослал в дубль капитана Дениса Глушакова, который «лайкал» в соцсетях посты, критикующие тренера.
Случаи с Глушаковым и Рамосом отличаются тем, что капитан «Реала» как раз своего тренера поддерживал, причем во время обеих отставок. Перед стартом чемпионата мира, когда стало известно, что глава Испанской федерации футбола уволил Хулена Лопетеги за тайные переговоры с мадридским клубом, Рамос собрал пресс-конференцию и от имени всей команды заявил: «Мы не признаем решений Рубиалеса. Но у него есть власть, чтобы решать. Мы давно знаем Лопетеги, он идеально подходил сборной».https://twitter.com/sllaudes/status/1056476294299508742
Ситуация повторилась и сейчас. Издание El Pais называло Рамоса «последним бастионом замка Лопетеги» за слова капитана о поддержке тренера «до самой смерти». Нет, уходящий тренер получил от лидера команды только поддержку. А вот приходящий…
«Я всегда говорил: уважение надо заслужить, оно не появляется просто так. Для тренера управлять раздевалкой куда важнее, чем обладать широкими теоретическими знаниями», — так Рамос высказался после проигранного класико, когда пресса уже сватала в столичный клуб итальянца Антонио Конте. После этих слов букмекерские котировки на то, что именно Конте – блестящий тактик, конфликтовавший со звездами в предыдущих клубах, – возглавит «Реал», стали резко падать.http://www.instagram.com/p/BouDsf2HR7s/
Уместно вспомнить и цитату гендиректора украинской «Зари» после оформления трансфера вратаря Андрея Лунина. «Не секрет, что теневой президент «Реала» — Серхио Рамос. Я знаю, что он высказывался против трансфера Лунина. А тренер, президент очень хотели этого трансфера», — рассказывал Сергей Рафаилов две недели назад.
В предыдущие годы авторитет Рамоса в команде соперничал с авторитетом легенды и главного тренера Зинедина Зидана, а также с авторитетом лучшего игрока в истории клуба Криштиану Роналду. Как только они ушли, защитник, защищающий цвета «Реала» с 2005 года, небезосновательно почувствовал себя персоной номер один. Остался только президент Флорентино Перес, у которого с Рамосом давно сложились весьма специфические отношения.
В июне 2015-го у Серхио Рамоса заканчивался контракт, и через своего агента он запустил информацию о том, что готов перейти в «Манчестер Юнайтед». Мадридская пресса, контролируемая Пересом, жестко прошлась тогда по Рамосу, обвиняя его чуть ли не в предательстве, но в конечном счете президент отступил и дал защитнику новый контракт. Позднее Перес признавался, что если бы он позволил Рамосу уйти, то ему бы пришлось подавать в отставку.
Зимой того же года четвертый номер «Реала» после победы над «Райо Вальекано» со счетом 10:2 открыто проговорился прессе, что в команде все решает не тренер Рафаэль Бенитес, а Перес: «Если президент что-то говорит, значит у него есть на то причины. Мы все здесь пешки, а он король». Слова Рамоса подтвердились в класико, когда против «Барселоны» вышел не самый эффективный состав (с Каземиро), а самый дорогостоящий. Матч «Реал» проиграл со счетом 0:4.http://www.instagram.com/p/BU8mBIVBvKx/
«Флорентино ведет переговоры, Флорентино продает, Флорентино покупает. Иногда он прислушивается к директору Хосе Анхелю Санчесу, но чаще всего делает то, что сам пожелает. Нет никакого планирования. Иначе как можно задуматься о переходе от Лопетеги к Конте, а в случае провала переговоров с Конте выбирать между Роберто Мартинесом и Жозе Моуринью? Все это совершенно разного типа тренеры», — передает слова источника из мадридского клуба издание The Guardian.
Ситуация, когда мнение футболиста значит больше, чем мнение тренера, кажется дикой, но в мадридском «Реале» она происходила неоднократно. В пятидесятых годах президент «Реала» Сантьяго Бернабеу заполучил лучшего игрока своего поколения Альфредо Ди Стефано и постоянно консультировался с ним по поводу назначения того или иного тренера. С 1955-го по 1960-й «Реал» выиграл пять Кубков чемпионов, хотя клуб сменил за этот период пятерых специалистов.
И для Флорентино Переса приобретение футболистов практически всегда было важнее, чем назначение тренера. Он создал первых «галактикос» и команду имени Роналду, выигравшую Лигу чемпионов пять раз, но за все время его правления команду тренировали в том числе ноунеймы типа Марьяно Гарсии и Хуана Рамонса Лопеса Каро. Он не прислушивался к пожеланиям Мануэля Пеллегрини и откровенно помыкал Рафой Бенитесом. Моуринью был единственным тренером, которого он назначил с удовольствием и увольнял с сожалением, но по уровню медийности Моу посоревновался бы с любым футболистом в составе.
Рамосу нужно быть осторожным. Уж какими лидерами в свое время были Фернандо Йерро, Рауль и Икер Касильяс, но все они так или иначе впали в немилость и не смогли завершить игровые карьеры в «Реале». И для этого даже не потребовалось ставить лайк под критической заметкой в соцсетях или переводить кого-то в дубль. По сравнению с мадридским «Реалом» дублем покажутся 99% всех остальных клубов планеты.
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