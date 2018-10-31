Серхио Рамос – это Глушаков мадридского «Реала». Вот только в дубль его не переведут

Капитан «Реала» лайкнул пост, в котором критикуют его команду.

2018-10-31T22:56:10+03:00 Капитан «Реала» лайкнул пост, в котором критикуют его команду.

Примета нашего времени – важно не только то, что пишут спортсмены в социальных сетях, но и что они «лайкают». В среду испанская, а за ней и мировая спортивная пресса сошла с ума из-за того, что капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поставил лайк посту, в котором критиковалась игра его команды.

«Хватит уже. Что это было? Вы вообще помните, за кого играете? Почему наш голкипер – Куртуа? Он вообще в курсе, что он голкипер? Он бесполезен. Ужасная защита, боже мой, просто отвратительная, Начо выдал худший матч в карьере. С тех пор, как Варан стал чемпионом мира, он не ведает, что творит. Марсело и Рамос – единственные, кто что-то делал, хотя и у них были ошибки. Полузащита? Ее не было. Нападение? То же самое. Тренер? Его уволят. Все это из-за того, что игроки играют без мотивации, не хотят побеждать, просто бегают по полю не пойми зачем», — такую запись опубликовал аккаунт sergio_ramos_idol.

Доподлинно неизвестно, читал ли пост Рамос прежде, чем нажать «Мне нравится», или же только обратил внимание на свое фото в ленте, но сам факт его действия был зафиксирован очень быстро. Вскоре игрок опубликовал мотивационный пост в своем «твиттере»:

«Мы в курсе ситуации и несем за нее ответственность. Сейчас не время для разговоров, время действовать. Сегодня первый шаг», — так защитник анонсировал игру с «Мелильей». Более того, Рамос попросил и. о. главного тренера Сантьяго Солари внести его в заявку на матч, хотя теоретически в игре Кубка Короля против слабого соперника мог бы и отдохнуть.

Лидеры футбольных команд с годами только укрепляют собственный авторитет перед болельщиками, журналистами и одноклубниками. Часто это становится проблемой для тех, кто должен стоять выше по статусу – например, тренеров.

Дмитрий Аленичев поспособствовал отставке Александра Старкова из «Спартака» в середине нулевых. Дмитрий Лоськов конфликтовал с Анатолием Бышовцем в «Локомотиве», и оба также покинули клуб. До сих пор у всех на устах недавний эпизод в «Спартаке», когда Массимо Каррера сослал в дубль капитана Дениса Глушакова, который «лайкал» в соцсетях посты, критикующие тренера.

Случаи с Глушаковым и Рамосом отличаются тем, что капитан «Реала» как раз своего тренера поддерживал, причем во время обеих отставок. Перед стартом чемпионата мира, когда стало известно, что глава Испанской федерации футбола уволил Хулена Лопетеги за тайные переговоры с мадридским клубом, Рамос собрал пресс-конференцию и от имени всей команды заявил: «Мы не признаем решений Рубиалеса. Но у него есть власть, чтобы решать. Мы давно знаем Лопетеги, он идеально подходил сборной».

Ситуация повторилась и сейчас. Издание El Pais называло Рамоса «последним бастионом замка Лопетеги» за слова капитана о поддержке тренера «до самой смерти». Нет, уходящий тренер получил от лидера команды только поддержку. А вот приходящий…

«Я всегда говорил: уважение надо заслужить, оно не появляется просто так. Для тренера управлять раздевалкой куда важнее, чем обладать широкими теоретическими знаниями», — так Рамос высказался после проигранного класико, когда пресса уже сватала в столичный клуб итальянца Антонио Конте. После этих слов букмекерские котировки на то, что именно Конте – блестящий тактик, конфликтовавший со звездами в предыдущих клубах, – возглавит «Реал», стали резко падать.