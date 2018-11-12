Тяжело отходил от застолий, слишком доверял агентам, защитил диплом по обороне. «Спартак» подписал Кононова

Сегодня он стал новым главным тренером «Спартака».

2018-11-12T13:49:20+03:00 Сегодня он стал новым главным тренером «Спартака».

«Тяжело отходил от «мероприятий». Наутро лежал пластом»

В юности любимыми командами Кононова были бесковский «Спартак» и тбилисское «Динамо», выигравшее Кубок кубков. По-тренерски на него сильнее всего повлияла «Барселона» Гвардиолы, с которым Кононов познакомился и пообщался во время стажировки. Стать тренером Кононов хотел с детства. Усилила это желание не слишком удачная игровая карьера, прошедшая в основном в средних белорусских клубах.

Распад СССР Кононов встретил полузащитником витебской команды КИМ. В январе 2014-го бывший гендиректор этого клуба Владимир Базеко рассказал в интервью goals.by: «Не все легко переносили нарушения режима. К примеру, очень тяжело отходил от подобных «мероприятий» Олег Кононов из-за физиологических особенностей своего организма. Он очень техничный, мягкий, интеллигентный — как по жизни, так и на поле. Вот эта интеллигентность его иногда подводила. Не мог отказаться, когда вся команда употребляла. А наутро ему очень тяжело было — лежал пластом, когда другие были свежие как огурчики».

Защитил диплом по оборонительной работе

Десять лет назад, во время работы в «Карпатах», Кононов получил в Москве тренерскую лицензию PRO. Его дипломная работа называлась «Оборонительные действия при тактической схеме 4-3-3». «Ее защиту я построил на примерах из практической деятельности в «Карпатах», - говорил Кононов в интервью изданию «Команда». - Приятно, что авторитетная комиссия во главе с Никитой Симоняном оценила мою работу хорошо. Моими однокурсниками были такие известные специалисты, как Валерий Непомнящий, Анатолий Байдачный, Сергей Юран».

Получив лицензию, Кононов через агента Александра Глеба устроил себе стажировку в «Барселоне». Больше всего его поразило, что девятилетние футболисты играют в том же тактическом ключе, что и основа.

Через несколько месяцев Кононов объяснил свою любовь к схеме 4-3-3: «Это остроатакующий стиль, который пользуется популярностью у болельщиков, - говорил он пресс-службе «Карпат». - Он характерен тем, что постоянно наступательные действия сменяются защитными. И так по кругу. При такой схеме все игроки четко знают, что им делать, и поэтому позиция каждого исполнителя гармонично вписывается в командную структуру. Также важно, что моим игрокам с их антропометрическими данными подходит именно эта тактическая модель со скоростными маневрами на флангах, быстрым розыгрышем мяча в центральной зоне. И меня не беспокоит, что с тремя выдвинутыми вперед исполнителями в Украине больше не играет никто. Да мы и не собирались подстраиваться под кого-то. Наоборот, всегда стремились гнуть свою линию».

«Слишком доверился агентам»

Возглавить «Краснодар» Кононов мог в ноябре 2010-го, когда клуб финишировал пятым в первой лиге и еще не планировал занимать место «Сатурна» в РФПЛ. Галицкий и Кононов встретились в Киеве, где и было сделано предложение о переходе в «Краснодар». «В 2010 году я согласился. И даже написал заявление об уходе из «Карпат», - признался Кононов журналисту «Спорт-Экспресса» Андрею Анфиногентову. -. Отдал его гендиректору клуба, просил довести мое желание уйти до владельца Петра Дыминского. Но потом решил, что не стоит разрушать самому то, что создано. Команда играла в группе Лиги Европы, развивалась, у нас были неплохие перспективы в чемпионате Украины. Хотя мне было понятно, что «Краснодар» – это редкий шанс, таких в жизни очень мало».

Сербский защитник Неманья Тубич поиграл у Кононова в «Карпатах» и «Краснодаре». «Он – очень хороший тренер, - говорил о нем Тубич пресс-службе «Краснодара» за два года до прихода туда Кононова. - С его появлением в «Карпатах» поменялось все, от тренировочного процесса до менталитета. Раньше это была команда, привыкшая бороться за выживание, а он сумел привить футболистам психологию победителей и вывел ее в зону еврокубков. При этом поставил зрелищный, атакующий футбол, научил футболистов биться до последней секунды. У нас было немало матчей, когда мы уступали по ходу игры, но затем вырывали победу со счетом 3:2 или 4:3. «Забить на гол больше, чем соперник» – таков был наш девиз. Мы старались брать пример с «Барселоны» – на теоретических занятиях каждую неделю внимательно разбирали игры каталонцев, что-то стремились у них перенять. Конечно, болельщикам такой футбол нравился, и стадион во Львове на наших матчах никогда не пустовал».

Эстонский форвард Сергей Зенев, посвятивший «Карпатам» пять лет, вспоминал Кононова как очень доброго тренера: «Он живет футболом, полностью ему отдается, целый день проводил в клубе, в детской академии. Он мог крикнуть, но все привыкли видеть его таким добрым, так что это выглядело необычно, не верилось, что он может грубо накричать, - рассказывал Зенев в интервью журналисту «Р-Спорт» Николаю Зеневу. - Очень ему доверяли в команде и любили его».

Перед вторым еврокубковым сезоном в «Карпаты» массово хлынули иностранные игроки: «Ошибка заключается в том, что Олег Кононов слишком доверился агентам, - сетовал тренер «Карпат» Владимир Безубяк в интервью «UA-Футбол». - По кассете, по выборке моментов уровень футболиста определить сложно. Нарезать в наше время можно что угодно. Однако Кристобаля и Пачеко мы брали котами в мешке. Оба не прошли тренировочных сборов в Австрии, но приехали и всего через день подписывали контракты. Наверное, агенты позаботились, чтобы соглашение заключалось без просмотра. Это наша ошибка».

«Заключал с футболистами cоглашения, давая им завышенную зарплату»

Оставив «Карпаты», Кононов съездил на стажировку в «Милан», а потом стал генеральным директором «Севастополя», вылетевшего из украинской премьер-лиги.

«В этом есть свой интерес, - объяснил тренер переход на необычную должность в интервью goals.by. - Определенный азарт, который увлекает. Когда сам участвуешь в построении работы и организации клуба, получаешь новые знания, общение, опыт. За счет этого идет профессиональное развитие». Через полгода Кононов сменил Сергея Пучкова в роли главного тренера, сохранив директорский пост. Одно из его первых тренерских решений - приглашение на просмотр резервиста харьковского «Металиста» Сергея Ткачева, через год перешедшего в «Локомотив», в 2016-м ставшего чемпионом с ЦСКА, а в этом году воссоединившегося с Кононовым в Туле. Кононов вывел «Севастополь» в полуфинал Кубка Украины и премьер-лигу, после чего был повторно приглашен Сергеем Галицким.

В интервью Matchday.ua экс-хавбек «Севастополя» Александр Ковпак вспоминал: «Олег Кононов подбирал исполнителей под свое видение игры, перед командой стояли серьезные задачи. Но после того как он ушел в «Краснодар», все стало валиться как карточный домик. Не могу сказать, что с другими наставниками мы не показывали хорошей игры, просто начались определенные проблемы. Потом вмешалась политика, и каких-то задач перед нами никто не ставил».

«Определенные проблемы» - это долги по зарплате. Журналист украинского издания «Вести» Вячеслав Лашук со ссылкой на источник в «Севастополе» сообщил: «Задолженности связывают с бывшим главным тренером Олегом Кононовым. Якобы у него был полный карт-бланш, и он тратил больше средств, чем это было предусмотрено бюджетом. В частности, заключал с футболистами cоглашения, давая им завышенную зарплату, не советуясь при этом с владельцем».

Олег Кононов: 8 фактов о новом главном тренере «Спартака»

«Мотивирует и одновременно раскрепощает, дает свободу творчества»

Сначала «Краснодар» заявил Кононова старшим тренером, чтобы не платить налог на иностранного главного тренера - у него не было российского паспорта, только белорусский. «Олег Георгиевич родился в России и жил до 17 лет в Курске, - написал Галицкий в твиттере. - Как я понимаю, его родители и родственники живут в России. Только Михаилу Гершковичу выгодно, чтобы он не был россиянином. А он российский тренер, мы сделаем все, чтобы наши деньги не попали в лапы Гершковича. Уж я точно распоряжусь ими лучше для российского футбола, у меня больше 100 тренеров в школе. Есть куда их тратить, а не отдавать «сбитым летчикам».

Главным тренером «Краснодара» в сентябре 2013-го заявили Юрия Дроздова, бывшего игрока «Локомотива» и сборной России, а через пару месяцев Кононов получил российский паспорт: «На пять миллионов закладываем новый манеж на улице Благоева в Краснодаре, где будут тренироваться 300 детей», - сообщил тогда Сергея Галицкий по поводу сэкономленных от налоговых выплат средств.

В первый же год Кононов поднял «Краснодар» на пятое место, заявив на встрече с болельщиками, что пятое место - ничто, и ему нужно чемпионство. «Он здорово мотивирует нас и одновременно раскрепощает, дает свободу творчества на поле, - говорил пресс-службе «Краснодара» бразильский форвард Вандерсон. - Это позволяет нам всем лучше раскрывать свой потенциал – и личный потенциал каждого, и потенциал всей команды в целом».

«Под нажимом никогда и ничего делать не будет»

Впервые Кононов выразил несогласие с Сергеем Галицким осенью 2014-го - в интервью журналу PROспорт. «Я всегда стремился начинать свою деятельность, исходя из атаки. Но, конечно, она должна подкрепляться умением играть в отборе мяча, можно сказать, защищать свою атаку. Это моя жизненная и тренерская концепция. Но я хочу выигрывать как тренер, и титулы мне не чужды. Вот здесь я не соглашусь, наверное, с Сергеем Галицким, я не могу смириться с ролью середняка и нервничаю, когда не идет что-то».

В остальном Кононов и Галицкий были единомышленниками, что подтвердил в интервью Sportbox Роман Широков: «У Кононова и Галицкого общий взгляд на футбол, общая идеология. И вообще Кононов – тренер очень хороший. Он не производит впечатления харизматичного человека, как условный Черчесов. Кононов спокойный, интеллигентный, очень вдумчивый, он смотрит, как развивается футбол, и восприимчив к идеям. Нет такого, что «только мои идеи правильные» – и все».

Выбирая себе помощника в «Краснодаре», Кононов остановился на Андрее Тихонове, который помог ему усовершенствовать атакующий стиль. «Андрей рассказывал и о ряде интересных игр «Спартака», и о том, что в клубе происходило, - говорил Кононов Игорю Рабинеру. - Его всегда очень интересно слушать, и я извлекаю из этого для себя пользу. К тому, что наша группа атаки сейчас в каждом матче достаточно много забивает, Тихонов приложил немало усилий. Он из «Спартака», сам играл в такой футбол. Очень важно, как Андрей индивидуально работает с игроками атаки и полузащиты, а также с молодежью. Авторитет Тихонова очень помогает в работе».

Сергей Галицкий отметил, что Кононов не поддается давлению: «Он корректный и даже чуть мягкий человек, но под нажимом он никогда и ничего делать не будет, - отмечал владелец «Краснодара» в интервью «Спорт-Экспрессу». - Не представляю такую ситуацию. Сколько мы с ним обсуждали состав, он ни разу не поставил того, кого хотелось бы мне, а не ему. И я за это Кононову благодарен. Пусть он слышит мои аргументы, но поступает по-своему. Тренер – он, а не я. Человек должен видеть эту грань и быть свободным в своем творчестве».

Сын собирал вагоны в Могилеве, а потом устроился в БАТЭ

Зимой 2016-го Кононов занял восемнадцатое место в рейтинге самых стильных мужчин России по версии GQ. Главный редактор журнала Ким Белов так объяснил выбор редакции: «Сшитые на заказ костюмы, поднятые воротники, джинсовые рубашки с галстуком. Самый хорошо одетый человек во всей российской футбольной индустрии».

О своей семье Кононов рассказал в интервью goals.by семь лет назад: «Мою супругу зовут Инна. Она из Витебска. Закончила Белорусский педагогический университет. Сейчас получает второе образование во Львове. Дочка учится в лингвистической гимназии. Это моя семья, которая всегда со мной».

Сын Кононова от первого брака пытался стать футболистом, но еще в юности сосредоточился на учебе - поступил в государственный университет управления в Москве по специальности «менеджмент в игровых видах спорта». «Мучили травмы, - объяснил Илья Кононов в интервью «Прессболу». - Болела спина, потом начало опухать колено. Кстати, на нем до сих пор вылезает шишка, если поиграю на синтетике. На семейном совете было решено: или играть на хорошем уровне, или вообще не играть. Посыл был от отца, и я с ним согласился».

Вернувшись из Москвы в Могилев, сын Кононова устроился на вагоностроительный завод, благо в юности окончил железнодорожный колледж. Потом Илья тренировал детей в филиале донецкого «Шахтера» в Макеевке, но через несколько месяцев из-за военных действий вернулся в Белоруссию и стал детским тренером в БАТЭ.

«Получится изменить футбол в России - буду рад»

В апреле 2016-го Кононову досталось от болельщиков «Терека». «Неприятный эпизод в Грозном. Интервью с Олегом Кононовым было прервано из-за того, что в тренера полетели посторонние предметы с трибун», - написал в твиттере комментатор Михаил Моссаковский. В Кононова, в частности, бросили две монеты. Через год с небольшим Кононов подписал трехлетний контракт с «Тереком», вскоре ставшим «Ахматом», начал чемпионат с трех сухих побед, но в следующие три месяца потерпел восемь поражений и ушел в отставку.

Возглавив этим летом «Арсенал», Кононов не изменил своему стилю. «Мы сейчас продвигаем атакующий футбол. Кононов добивается, чтобы мы больше играли с позиции силы, - говорил «Известиям» вратарь Михаил Левашов. - Постепенно нащупываем этот стиль, стараемся много играть впереди». После всего одной победы в шести стартовых турах «Арсенал» добыл восемь очков в следующих пяти матчах, ярко победив «Крылья» и «Спартак». «Хотим, чтобы были красивые комбинации, дриблинг, отбор, - сказал Кононов после победы над «Спартаком». - Мне не нравится футбол от обороны. Я никогда не буду так играть. Получится изменить футбол в России – буду рад».

Фото: EuroFootball / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Виталий Тимкив

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