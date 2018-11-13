В сборной России уже пять иностранцев. Это нормально?

Одна пятая состава российской команды – иностранцы. Это то, что нам нужно?

2018-11-13T14:05:56+03:00 Одна пятая состава российской команды – иностранцы. Это то, что нам нужно?

В марте 2016 года за сборную России впервые сыграл натурализованный футболист – бразилец Гилерме провел тайм в товарищеском матче с Литвой (3:0). Спустя два с половиной года в обойму главной команды страны стабильно входят уже четверо натурализованных – тот же Гилерме, Нойштедтер, Рауш и Фернандес. А из-за травмы Дзюбы Черчесов вынужден был вызвать пятого – 32-летнего бразильца Ари. Получается, одна пятая состава – это игроки, которые абсолютно не имеют отношения к российской системе академий и школ. Не являются продуктом нашего футбола. Более того, если бы не травма Марио, то все пятеро вполне могли бы оказаться в стартовом составе.

Звучит чудовищно, потому что только один из пяти натурализованных – действительно игрок мирового уровня. Фернандес. И он мог бы играть за любую сборную, это доказал ЧМ-2018. Поэтому знание русского языка в рамках «спасибо» и «до свидания» Марио можно простить. Он не затыкает дыры, а делает нашу сборную лучше, показывает уровень, за которым должны тянуться остальные.

Но так ли необходимы еще четверо иностранцев? Тут надо отметить два момента. Во-первых, Черчесов в каждом интервью говорит, что двери в сборную открыты для всех, кто может за нее играть. Что у тренерского штаба нет никаких предрассудков. И как тогда не вызвать Ари, если по игре он сейчас лучший форвард РПЛ? Пусть и такие отрезки у него обычно не длятся больше двух-трех месяцев.

Второй момент: случаи Гилерме и Ари – особенные. Им никто не помогал получать паспорт, это была их личная инициатива и, что важно, абсолютно законная. Для Ари Россия вообще навсегда стала вторым домом. И это не просто слова – здесь у бразильца живет дочка. Он продолжает максимально участвовать в ее воспитании, несмотря на то, что с матерью ребенка футболист уже разошелся.

- Я в России 8 лет. Есть планы жить на две страны. В Бразилии у меня бизнес, дела, а здесь – дочка. Я хочу быть рядом с ней. К России я уже адаптировался, понимаю, как тут все устроено. И думаю, вся моя карьера – пример того, что я всегда максимально выкладываюсь и бьюсь до конца. Поэтому если буду играть за сборную России, то как за свою страну, за родную кровь! – рассказывал Ари в интервью «Матч ТВ» в феврале 2018-го.

Да и Нойштедтер с Раушем очень приятные ребята. Первый самый открытый миру и интересный как личность футболист. С ним можно сделать огромное интервью, в котором будет минимум вопросов про футбол. Вот лишь несколько тем:

Посмотрев фильм о веганах, Роман на год отказался от мяса и провел лучший сезон в «Фенербахче»;

Он интересуется модой и одевается лучше всех в сборной;

Работает с благотворительной организацией, которая помогает детям, живущим на улице и не имеющим возможность ходить в школу. Специально для общения с такими ребятами он ездит в Индию;

Мечтает поплавать с акулами, путешествует по местам, о которых действительно хочется расспрашивать. У него есть планы пожить в Токио пару лет;

На товарищеском матче с Австрией, когда Роман не попал в заявку, и было ясно, что это пролет мимо ЧМ2018, он на трибунах все равно пел гимн. Мелочь, но показательная.

Что касается Рауша, то это самый большой профессионал в сборной России. Речь не только о тренировках и матчах, но и о том, как он ведет себя вне поля. На сборе в Австрии перед ЧМ, когда все футболисты максимально закрылись от прессы, Рауш дал 4-5 интервью. Сам он после первых бесед двух не был настроен продолжать, но немецкая выучка не позволяла отказываться.

Это не попытка защитить их всех, просто факт – они достойные ребята. Но вместе с тем пять иностранцев в сборной – это подмена понятий. Попытка решить задачку, подглядев в ответы. Мы хорошо выступили на ЧМ, достойно продолжили в Лиге наций – казалось, футбол на подъеме. Но это неправда. Сейчас у нас самая обученная сборная в истории, да, но, вероятно, самая слабая по талантам. Пока нет никого близкого по уровню к Аршавину или Жиркову.

И это не проблема лимита, он лишь защищает скудные активы. Как пошлина на импорт – отечественные товары. Важно понимать, это не лимит заставляет тратить громадные деньги на зарплаты и бонусы для российских футболистов, потому что денег наши клубы попросту не зарабатывают. По крайней мере, подавляющее большинство. А значит, чтобы лимит не выжимал для молодых бешенные зарплаты, достаточно лучше контролировать финансы, являющиеся преимущественно государственными.

Если бы в нынешней реальности не было лимита, деньги уходили бы на классных иностранцев, которые выиграют конкуренцию у молодого футболиста в девяти случаях из десяти. И не надо вспоминать про времена Аршавина и других, ставших собой без лимита. Если бы Андрею Сергеевичу пришлось в 20 лет конкурировать с Халком, купленным за 100 млн, мы бы никогда не увидели русский покер на «Энфилде. Поэтому главное зло - неконтролируемые никем финансы.

Но вообще проблемы намного глубже, о двух из них «Матч ТВ» уже писал:

1) «Если займу очередь в манеж, через 5 лет дойду лишь до ее середины». Что убивает футбол в России

2) Кокорин с 10 лет жил в спортинтернате. Проблема российского футбола, о которой почему-то молчат

Но это далеко не все. И пяти иностранцев в сборной России (Марио травмировался, но Ари был вызван не вместо него) – это сигнал, что если ничего не менять, будет хуже. Другой вопрос, как быть именно сейчас, когда в России нет левого защитника лучше, чем Рауш, нет центрального защитника на голову сильнее Нойштедтера, форварда - более забивного, чем Ари, и трех вратарей, который бы во всем превосходили Гилерме. Ждать, надеяться и верить? Наверное, это тоже было бы глупо.

И вызов в сборную для условного Панюкова, который уже забил 4 в 8 матчах нынешнего сезона, был бы преждевременным и не до конца заслуженным. Он пока не выглядит игроком сборной России. Как и Смолов, до сих пор психологически не оправившийся от паненки. Поэтому действия Черчесова выглядят максимально адекватно. Он вызывает лучших. Но те, кто отвечают за российский футбол, должны понимать: ЧМ-2018 - приятный бонус, яркая вспышка, но если дальше число иностранцев в сборной будет расти, то такая команда никому не будет нужна.

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко