«После фильма про веганов отказался от мяса. Крутые ощущения». Роман Нойштедтер, каким вы его не знали

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в интервью «Матч ТВ» - о Турции, веганстве, стиле и многом другом.

- Вы почти два года играете в Турции. К чему тяжелее всего было привыкнуть в новой стране?

- Меня очень хорошо приняли – и команда, и люди, которые живут в городе. Многие говорят по-английски, это было важно, потому что я не знал турецкий. Думаю, единственная сложность – это то, что я оказался так далеко от друзей. Но это поначалу. А потом со многими подружился. Чувствую себя, как дома.

- «Фенербахче» стал вторым в чемпионате. Как оцените сезон?

- Могли стать чемпионами. Сами виноваты, что не получилось. А лично для меня сезон – очень хороший. Почти все матчи провел.

- В первый год вы мало играли. Учитывая, что раньше такого почти не случалось, это был самый сложный сезон в карьере?

- Ситуация нелегкая. Тренер, который меня взял, был уволен через четыре недели. Приехал Дик Адвокат – и захотел играть по другой системе. Не с тремя центральными защитниками, как планировал прежний тренер и специально под эту схему звал меня, а с двумя. Конечно, без практики тяжело – сложно показать себя, если до этого месяц не играешь. Потом уехал один защитник (Кьер – в «Севилью». – «Матч ТВ»), сменился тренер – и в этом сезоне я всегда выходил в старте. Иногда со мной в паре был Шкртел, иногда – Нету.

- В Турции футбол очень популярен. Вы можете пройтись по улице, чтобы никто не попросил сфотографироваться?

- В этом году очень сложно. Каждый узнает, и многие просят сфотографироваться. Если команда хорошо идет, а ты играешь, это очень приятно. Да и если проиграли, то ничего страшного не происходит.

- Вы выучили турецкий. Это было требование клуба?

- Это мое желание. Я учил не через книги, а просто запоминал, что пацаны в команде говорят. Услышал что-то, потом спрашиваю, что это значит. И запоминаю. Сейчас уже говорю по-турецки.

- Сколько языков знаете?

- На четырех могу хорошо говорить – на русском, немецком, английском и французском. Еще немного по-испански. Ну, и турецкий теперь добавился.

- В «Фенербахче» играет Матье Вальбуэна, который выступал за «Динамо» в РФПЛ. Что он вам рассказывал про Черчесова?

- Что очень хорошее время было у него в «Динамо». И что Черчесов для него, как папа был. Матье очень его уважает. Всегда, когда я отправляюсь в сборную, просит передать привет тренеру.

- Сейчас идет Рамадан. Вы играли в Германии, где достаточно футболистов-мусульман, и в Турции. Это действительно очень влияет на футболистов, соблюдающих пост?

- Думаю, организм у них привыкает к таким вещам. В день игры это тяжело, наверное, делать, хотя лично знаю, что некоторые и в день матча постятся. Для них нет проблем. Например, в «Фенербахче» Мусса Сов, который приедет на ЧМ в составе сборной Сенегала, и марокканец Аатиф Шаэшуэ не кушали даже в день игры. И на тренировках оба работали наравне со всеми. Перед последним туром тренер говорил Шаэшуэ: «Я не знаю, буду ли ставить тебя в состав». Он отвечал: «Да без проблем. Но это моя религия – и я все равно буду это делать». Тренер в итоге не поставил его на матч.

- Одна из проблем в России, что молодые, быстро получив хорошую зарплату, теряют голову. У вас было такое?

- Думаю, это зависит не от страны, а от игрока. И от того, чего он хочет добиться в жизни, в карьере. Конечно, если очень много денег появляется и ты начинаешь зарабатывать гораздо больше, чем твои родители или друзья, могут быть какие-то трудности. Но, думаю, нельзя отвлекаться на такие вещи, надо фокусироваться на своем деле.

- На что вы потратили первую зарплату?

- Купил машину. Копил, копил долго, а потом купил. Какую? Не помню - маленькая какая-то.

- Вы рассказывали, что в школе «Майнца» занимались на гаревых полях. Тогда еще в Германии не было такой мощной инфраструктуры?

- Строиться все начало, когда мне было 18-19 лет. Я тогда уже выходил из юношей. И поля стали хорошие, и академия появилась. А до этого, да, на «гарюхе» играли. Наверное, так много где было.

- Сколько болельщиков ходило на вторую бундеслигу, когда вы выступали за «Майнц»?

- Стадион почти всегда полный был. Где-то 19-20 тысяч.

- Клоппа застали?

- Да, год был у него в команде, но не играл. Я еще молодой был, он меня подтянул из второй команды. За нее и играл, а тренировался с первой.

- Чем запомнился молодой Клопп?

- Все видят, какой он. И это правда, а не какая-то игра или театр. Он очень эмоциональный. И у него всегда хорошие отношения с игроками, он умеет мотивировать. Если ты с ним поговоришь, то хочешь просто выйти на поле и рвать, биться за него.

- В «Боруссии» Менхенгладбах вы подружились с главным талантом Германии Марко Ройсом. Как это было?

- Мы оба пришли в клуб летом 2009 года. На первых сборах жили в одной комнате. Так и пошло. Потом, когда вернулись, у нас образовалась своя компания – из 4-5 человек. Тесно общались. Но сейчас уже перестали.

- В «Боруссии» М вас тренировал Люсьен Фавр, с нового сезона он начнет работать в другой «Боруссии» – из Дортмунда. Марко Ройс о нем сказал недавно: «Это лучший тренер в моей карьере».

- Мой – тоже.

- Чем он вам запомнился?

- Когда он пришел, мы шли на последнем месте в бундеслиге. Сразу стали много играть 11 на 11, чтобы он увидел каждого футболиста. И ему понравилось, как я играю. Он очень много проводил индивидуальных бесед - и со мной, и с другими ребятами, и с теми, кто не попадал в состав. Он звал к себе в комнату, объяснял тактику и прочее. Это очень помогло. Он научил меня играть в футбол – грамотно и тактически. Мы все еще общаемся.

- Говорят, Фавр после каждого матча раздавал футболистам индивидуальные DVD-диски, чтобы те могли анализировать свою игру.

- Было такое. На общих просмотрах он тоже разбирал игру каждого. Причем не говорил: «Ты куда мяч отдал?» Нет, он по-другому объяснял: «Может, ты там не увидел, но смотри – в этой ситуации есть и другие возможности отыграть мяч. Не надо его просто вперед отдавать. Можно еще раз сыграть назад». То, что он с этой командой сделал через год, показательно («Боруссия» М стала четвертой в бундеслиге. – «Матч ТВ»).

- В «Шальке» вы переходили еще опорным полузащитником.

- Да. Первые три года играл в полузащите. Только когда все защитники получили травмы, тренер поставил меня в оборону. Потом пришел Ди Маттео, он взял схему с 5 защитниками – и я снова играл в защите, лишь иногда помогая в опорной зоне.

- Не считаете, что в средней линии вы сильнее?

- Смотря какая система, какой тренер и чего он хочет от опорника. Я был очень рад, что мне доверяли – все равно на какой позиции. Сейчас в Стамбуле я иногда тренируюсь в опорной зоне, эта позиция мне все еще нравится. Так что я был бы не против сыграть там пару раз. Но, конечно, нужно какое-то время, чтобы это наиграть.

- В сборной при Черчесове на тренировках не пробовались опорником?

- Нет.

- Если не считать экспериментальную игру с «Динамо», то после Кубка конфедераций вы выходили за сборную России только в одном матче – против Франции. Могли сыграть лучше?

- Всегда можно лучше сыграть. Рад, что мне доверили. Но действительно за два года провел в сборной только два матча. И как сам заметил, если долго не играю с определенными партнерами, то потом тяжело показать себя. Другое дело, когда вы регулярно выходите вместе на матчи, и потом уже не надо много говорить – понимаете друг друга без слов. Конечно, хотелось бы больше возможностей, но решает тренер.

- В матче с Францией вы дважды оказались один в один с Мбаппе – и было два гола. В России многие критиковали вас за это. Но согласны, что оставлять защитника один в один с Мбаппе – это не индивидуальная ошибка, а командная?

- Не думаю, что это командная ошибка. Бывает такое в игре. Конечно, все знают Мбаппе, что он часто уходит при дриблинге в середину, но все равно не получилось закрыть его. Но мы команда, поэтому важно, как мы сыграем до этого момента, отберем мяч или не проиграем единоборство. Не просто так, что сейчас нападающий обыграл и забил, значит – виноват защитник. Надо смотреть, что было до этого эпизода. Если люди пишут [критики], пускай пишут. Не знаю, пусть сами встанут и сыграют против Мбаппе. Я тоже смотрю футбол, тоже вижу, как он играет. Он ведь это почти с каждым защитником делает.

- Это самый сильный дриблер, против кого вы играли?

- Пока – да.

- Черчесов получал образование в Европе. Его тренерский стиль похож на немецкий?

- А что для вас немецкий стиль?

- «Бавария» Хайнкеса. Не по уровню, а именно – по стилю. Вертикальные атаки, быстрый выход из обороны, агрессивный прессинг.

- Думаю, он европейский тренер. Он хочет, чтобы мы играли в современный футбол. Много работает по тактике, это то, что нам нужно. Это в «Реале» каждый футболист знает, кто, куда и когда бежит. Когда мяч придержать, а когда вперед отдать. Все наигранно. Надеюсь, сейчас еще неделю до ЧМ поработаем хорошо, и тогда нам будет легче взаимодействовать.

- С кем больше общаетесь в сборной?

- С Раушем и Черышевым. А на тренировках со всеми общаюсь.

- Смолов спрашивал что-то про Турцию? Его туда звали недавно.

- Он рассказывал, что его приглашали, да, но ничего не спрашивал. Я ему сказал: «Если хочешь, приезжай. Я уже там».

- Посоветовали бы ему переехать в Турцию?

- Безусловно. Понятно, что это не то же самое, что поехать из России в Англию или Германию, но все равно что-то новое и интересное. Но будь я на его месте, отправился бы в Англию или Германию. Если есть возможность.

- Он готов к Европе?

- Не знаю. Мы не так много еще вместе играли. Но шансы у него есть, да. Это хороший игрок.

- Зимой и летом вы действительно могли перейти в «Спартак»?

- Это было несерьезно. Для меня по крайней мере. Звонили какие-то люди, но не моему агенту, а мне. Я отвечал: «Связывайтесь с моим с агентом. Вы знаете, кто это». Но, как я понял, никто не перезвонил.

- У вас в инстаграме есть видео тренировок по боксу. Давно занимаетесь?

- Когда я переехал в Стамбул, один знакомый, которого мой папа тренировал в «Майнце», уже занимался у местного тренера. И вот раз в неделю я старался стабильно выбираться. Только в этом году мало ходил, было слишком много игр – и в чемпионате, и в Кубке провел все матчи.

- Для чего вам бокс: выброс адреналина или так форму поддерживаете?

- Это очень полезно для всего тела: и быстрота тренируется, и мощь, и реакция. Все есть – мне нравится.

- За профессиональными единоборствами следите – ММА, бокс?

- Нет. И ни за кого не болею.

- Когда последний раз дрались вне зала?

- Лет в 16-17. Из-за чего - не помню.

- У вас много татуировок. Когда вы сделали первое тату, как к этому отнеслись родители?

- Были против, но мне было все равно. Я их сразу предупредил, что рано или поздно это сделаю. И после дебюта в бундеслиге, написал имя родителей на запястье.

- Сейчас они смирились?

- Да, после первой недели уже приняли это. Сказали только: «Сам виноват будешь, если захочется стереть это все».

- Тату действительно как зависимость: сделав одно, уже думаешь о следующем?

- Было такое. Но последние два-три года ничего нового не делал. Если время будет и если найду что-то интересное, то могу. Но пока не хочу.

- Какая была последняя татуировка?

- Вот на бедро сделал динозавра. Почему? Просто понравился. Раз на одной ноге уже есть тату, решил и на вторую сделать.

- Вы очень стильно одеваетесь. С чего это началось?

- Я просто смотрю, в чем себя вижу, в чем мне комфортно. Если хочу, могу и просто шорты со шлепками надеть и пойти куда-то. А если меня зовут на ужин, то, конечно, надо получше выглядеть. Мне просто нравится хорошо одеваться. Я не то что хожу каждый день по магазинам и выбираю что-то, нет. Вообще не люблю отовариваться в городе, в котором живу. Нравится в отпуске купить какую-то вещь как сувенир. На память. Люди потом спрашиваю: «О, а откуда это у тебя?» Приятно вспомнить.

- Могли бы в будущем работать моделью?

- Не знаю. Я не знаком с этой работой. Все-таки те фотографии, что я делаю, это больше хобби. Друзья спрашивают, давай сделаем пару фоток, а я: «Давай! Почему нет?» Это на будущее и для меня, и для них.

- Но вам самому бы было интересно попробовать себя в этом?

- Думаю, да, интересно.

- У вас есть видео в инстаграме из Индии, где вы танцуете вместе с местными детьми. Что за история?

- Я работаю с одной благотворительной организацией, она помогает детям, которые живут на улице и не ходят в школу. Эта организация помогает им каждый день, кормит, учит их. Я об этом узнал от Мануэля Фридриха, который играл в Германии, а потом перешел в индийский клуб. Он этим всем занимался, и когда я отправлялся в отпуск в Индию, то спросил у него контакты этой организации. Списался с ними, сказал, что тоже хочу помочь. И вот уже два-три раза приезжал. А последний раз, когда я там был с вместе женой, попал на видео. Дети специально выучили танец, чтобы показать нам. Это, конечно, очень приятно. Сердце открывается, когда видишь, как дети смеются, веселятся. Как они рады твоему приезду, что ты столько времени проводишь с ними, даришь свою любовь.

- Где больше всего нравится отдыхать?

- Я очень много мест посетил, и почти везде понравилось. Потому что везде – по-другому. Был в Чили, Аргентине, Мексике, Японии. В Токио очень понравилось – с радостью пожил бы там пару лет.

- Чем Токио зацепил?

- Атмосферой. Меня заклинило на нем после поездки. Там люди очень приятные, спокойные. Везде все очень аккуратно и дисциплинированно. И чисто. Никто не орет, если выходишь в город. Вроде так много людей, но тихо. Просто шикарно!

- У вас была мечта – поплавать в клетке с акулами. Получилось?

- Нет. Жду пока. Хочу именно в океане, в чистой природе. Если будут дети, то мы вместе с ними поедем в Африку – на сафари. И сделаем это вместе. Наверное, им тоже очень захочется такое проделать.

- Самое яркое воспоминание из детства?

- Рыбалка с дедушкой. Это в Киргизии было. Когда приезжали туда, всегда ездили на рыбалку – летом или зимой.

- Что смотрите на YouTube?

- Ничего. Только если новые музыкальные клипы. Какие? Моего друга из Германии – рэпера Summer Jam, который как раз презентует новые песни. Он очень популярен.

- Поступок, за который вам, возможно, немного стыдно?

- Ничего стыдного не было.

- Книга или фильм, которые сильно на вас повлияли?

- Книг таких нет, а из фильмов назову «What the Health» от Netflix. Он рассказывает, что веганом жить лучше. Документалка. Это вообще меня так раскрутило, я потом три месяца был веганом. Много веса скинул, тяжело было первое время. Сейчас я, бывает, один раз в неделю поем мяса, а в остальное время себя ограничиваю. И чувствую себя прекрасно. Регенерация и восстановление идет лучше, спать меньше хочется – после обеда теперь вообще не сплю. Очень хорошие ощущения.

- Давно отказались от мяса?

- С прошлого лета.

- Получается, после отказа от мяса вы провели хороший сезон в «Фенербахче». И физически все было в порядке?

- Да.

- А что говорилось в фильме? Что вредно есть мясо убитого животного, потому что оно содержит отрицательную энергетику?

- Не знаю, правда это или нет. Кто-то верит, кто-то не верит, я решил попробовать. Стал больше салатов есть и всего такого. Энергии на все хватало. Но я начал это делать, когда у нас пошла подготовка к сезону. На сборах тяжело иногда что-то найти [из веганского рациона] – там же нужен специальный план питания. Дома его легче соблюдать, конечно. Поэтому на сборах иногда ем что-то мясное, а дома - почти только рацион вегана.

- Самый сильный футболист, против кого приходилось играть?

- Криштиану Роналду.

- Вы, кстати, за «Шальке» обыграли «Реал» в гостях, который на тот момент был победителем Лиги чемпионов вместе с Анчелотти. Это самая лучшая игра в карьере?

- Конечно, победить такого соперника – запоминающееся событие. Даже не знаю, как нам тогда это удалось (счет был 4:3. – «Матч ТВ»). До сих пор иногда вспоминаем тот матч, когда пацаны, с которыми вместе играли, спрашивают: «Они сейчас всех побеждают, а помнишь, как мы тогда сыграли?»

- С каких сайтов начинается ваш день?

- Ни с каких.

- Где бы хотели жить после карьеры?

- Как раз думаю об этом, но пока не знаю.

- Самая дорогая покупка за последнее время?

- Парфюм - 80 евро.

- О чем мечтаете?

- О том, чтобы сыграть на чемпионате мира.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Даничев