Нойштедтер не провалился, его подставили. Четыре вывода по матчу Россия - Франция

Защитник «Фенербахче» провел неплохой матч, если бы не два эпизода, в которых его подставили партнеры.

Матчи с топ-сборными - ошибка

Может быть, дело и не в схеме. И не в Черчесове. Это если говорить глобально, потому что по деталям к тренеру, конечно, вопросов хватает – о них позже. Но! Если твои игроки один в один проигрывают почти все, то играй хоть «дубль-ве» с Симоняном на острие, ничего не поможет. Ни-че-го.

По качеству ведения единоборств сборная России просто провалилась: всего 41 процент удачных. Причем во втором тайме уровень сопротивления упал до 36 процентов успешных единоборств. Это пропасть. Бездна. Ямы на дорогах Твери.

Чтобы вы понимали, кем мы проходимся французам: молодежка «Краснодара» в недавнем товарищеском матче с основой выиграла 43 процента единоборств, СКА против «Спартака» - 40. Даже с бразильцами в этом компоненте мы были более удачливыми - 48 процентов. Но если против техники команды Тите у нас имелись хотя бы относительные стать и мощь, то против французов не нашлось ничего. Они и быстрее, и техничнее, и мощнее.

Да, в плохих матчах, при неудачной схеме и других трудностях процент выигранных командой единоборств может колебаться в пределах 44-46, может, чуть ниже, но если он подбирается к 40, скорее всего, вы выбрали не ту лигу.

В сборной России только трое показали терпимый уровень борьбы: Нойштедтер (83%), Самедов (71%), и это неожиданно, и Гранат (63%). Остальные – ощутимо хуже. По разным причинам. Например, Головин (аховые 29%), игравший опорника, попал под каток Канте-Рабьо-Погба. Тот же Ерохин (38%), думается, просто играл плюс-минус на своем уровне.

В любом случае суть одна: рано еще сборной России проверять себя против команд масштаба Франции. Как неокрепшие кулаки тренировать на взрослой, жесткой груше. Опасно и бессмысленно.

Головин полезнее в опорной зоне, чем Глушаков

Главный вопрос к Черчесову: как он планирует решать проблему с опорной зоной? В ней полный бардак. Это и временами неправильное расположение игроков, из-за чего пропадает подстраховка, и отсутствие профильного футболиста в этой зоне. Чистого разрушителя в команде сейчас нет.

После Бразилии, когда Глушаков снова провел слабый матч на позиции опорника, напрашивались изменения. Черчесов попробовал на эту роль Головина. Вышло - лучше. Да, по единоборствам в обороне Александр провалился (13%), но зато по всем остальным показателям был одним из лучших в сборной России:

Больше всех выигранных атакующих единоборств – 5 из 8

Больше всех обводок – 3 из 4

Был самым агрессивным в отборах (7), правда, удачных только 2

По перехватам (5) уступил только Кудряшову (7) и Нойштедтеру (6)

Лучший по точности передач – 93% (столько же у Кудряшова)

Достойные цифры. Есть хотя бы от чего отталкиваться. Какие еще могут быть варианты? Ну, Денисов, о котором много говорят. Но Черчесов по этому поводу десять раз все сказал: «Шансов у Денисова появиться в сборной нет. Дальше – тоже». Еще есть Кузяев, умеющий играть в отборе, Зобнин. Пожалуй, все.

Нойштедтер не провалился

Вместо Кутепова Черчесов попробовал в центре тройки защиты Нойштедтера. И тот сыграл нормально. Был лучшим по подборам и перехватам – 13 (7+6), по единоборствам (83%, неплохой, кстати, показатель), вместе с Дзагоевым стал лучшим по удачным отборам – 4. Вполне себе.

Да, дважды из под него забивал Мбаппе. Но винить в этом одного Нойштедтера – неправильно. Любой защитник мира, если его оставить один в один с Мбаппе и дать тому пространство (как было, например, при первом голе), скорее всего, будет растерзан. Нет приема против сумасшедшей стартовой скорости.

То же самое, что и вчера, Мбаппе делал против «Реала». Если кого-то оставляли против него без поддержки, он его обыгрывал. По сути, это был единственный механизм, работавший у Эмери в парижском матче. В игре с россиянами француз сделал 5 удачных обводок из 8, с «Реалом» - 5 из 9. Другое дело, что у испанского клуба работала подстраховка. На месте обыгранного оперативно оказывался новый кандидат.

В этом плане первый гол Мбаппе сборной России показателен: французу не только дали получить мяч на скорости, что уже почти приговор, но еще оставили ему огромную зону для маневра. И главное: когда Нойштедтер вступил с ним в единоборство, в радиусе 10 (!) метров больше никого не было. Ни полузащитников, ни партнеров по обороне. Это просто лохотрон. Только 1 из 10 защитников в такой ситуации что-то сможет сделать против топ-форварда.

Во втором голе Мбаппе вины Нойштедтера больше. Но опять же: почему снова оставили с французом один в один? Головин, думается, в этом моменте должен был страховать уход форварда вправо, а Роман – держать прорыв в лицевую линию. В итоге защитника «Фенербхаче» просто бросили.

Игроки «Реала» не давали столько свободы Мбаппе даже за пределами штрафной, не то что внутри ее. Вот посмотрите, как грамотно мадридцы страховали друг друга. Один вступал в единоборство, а второй находился рядом – в трех-четырех метрах.

Отсутствие компактности и неправильное расположение игроков, которое приводит к одиночеству в единоборствах, – это одни из главных претензий к сборной при Черчесове. Такие ошибки только разницей в классе не оправдать.

Смольников нужен в старте

Самедов провел неплохой матч: достойно смотрелся в единоборствах, не очень много ошибался, дважды останавливал опасные проходы Марсьяля. Но в то же время спартаковец играл не так, как требует его позиция.

Он недостаточно активно шел вперед, чаще находя варианты через пас, чем через забегания за спину сопернику или дриблинг. В итоге через правый фланг сборной России было большинство атак соперника, а сам Самедов почти ничего не создал впереди. Тот же Жирков отдал две ключевые (под опасный момент) передачи за матч – больше нет ни у кого.

Как должен играть современный фланговый защитник, показал Смольников. Он постоянно нагнетал, уходил чуть ли не к угловому флажку при позиционных атаках. Ну и голевой пас на Смолова – это топ. Трафаретный момент для крайнего защитника: вовремя заполнил зону и на скорости обострил. Класс.

Процент единоборств у Смольникова низкий – удачных 2 из 8. Но это из-за активной игры в атаке (5 единоборств, одно удачное). Самедов обострял в два раза реже.

Мбаппе разорвал защиту сборной России, а Смолов смог ответить только однажды: голы и лучшие моменты

Зашифровались. Сборная России сделала все, чтобы не выдать свою игровую идею

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Григорий Сысоев