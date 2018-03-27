Зашифровались. Сборная России сделала все, чтобы не выдать свою игровую идею

Вслед за разгромом от бразильцев последовало почти беспросветное поражение от французов.

Поиски смысла в игре наших начались с первых минут. Или даже раньше — с объявления составов. И не сказать, чтобы увенчались успехом.

Чем были продиктованы кадровые изменения по сравнению с матчем в Лужниках? Не только травмой Зобнина и паузой для Кутепова. На поле также возникли Жирков, Ерохин и Дзагоев, а Алексей Миранчук выдвинулся поближе к Смолову. Что это — бряцание креативом? Желание попробовать всех? Попытка сыграть первым номером?

Формально наша схема действительно превратилась из 5-4-1 в 3-5-2. Оставалось понять — зачем.

Логически рассуждая, мы решили, что Франция — не чета Бразилии, и что с ней можно понахальничать. Как на самом деле рассуждал тренерский штаб, ясно не вполне, но жизнь дала понять: куда важней то, что Россия не чета Франции. А как они там с Бразилией отравняются, нас на данном этапе волновать не должно.

Если мы и впрямь захотели сыграть в атакующей манере с соперником подобного уровня, цель может быть только одна: чтобы не делать так больше никогда. Или хотя бы в обозримом будущем.

Весь первый тайм российская оборона выстраивала себя высоко. Слишком высоко. Непростительно высоко для того, чтобы не пропустить. Мало того, что ей постоянно прилетало за шиворот, так еще и Мбаппе с Дембеле и Марсьялем, завладевая мячом, имели впереди пустые пространства для действий на скорости.

Вспомните, как нам забили первый. Проблема не в том, что Мбаппе индивидуально сильней Нойштедтера. Кто-то сомневался? Проблема в том, что Гранат пытался прервать пас-шило, находясь в километре от собственных ворот. И не прервал. А таких непрерываемых пасов у французов по два-три за тайм набегает стабильно.

Что он там делал, Гранат, вместе с остальной обороной? Для кого и для чего российская защита держала перед штрафной свободную зону? Чего мы добивались высоким прессингом? Хотели помешать пасовать Погба и Канте? Не верили в открывания Мбаппе? Если на самом деле так, междометий больше, чем комментариев.

Сборная России попыталась сыграть в бетон с бразильцами. Не вышло, не додержали, не хватило опыта и сил. Казалось, это ли не повод шлифануть навык против французов? У них действительно труба пониже, дым пожиже. Но не настолько же, чтобы всерьез стараться их переиграть!

Всегда нужно ставить перед собой максимальные цели, все верно. Только целью обязан быть результат, а не процесс. А когда процесс, то ради результата. И если игра Франция — Колумбия (2:3) родила вдруг иллюзорное чувство французской слабости, это означает лишь то, что у нас проблемы с самооценкой. Ерохин не в силах остановить Погба без фола, юный Мбаппе, переходящий из «Монако» в «ПСЖ» за бездну миллионов евро, не может быть тупым и медленным, а процент нашей реализации почти никогда не превышает 25. Какую из этих истин мы пытались опровергнуть, нацеливаясь в Питере на креативный флирт с французами?

Мы и лучшие свои атаки, если вспомнить, выдали после стандартов либо в контрнаступлении. А ничто так не способствует этому игровому жанру, как угрюмая плотность вблизи своей штрафной. Если, повторяю, игра не имела целью окончательно убедить самих себя в собственных недостатках.

В отрицательном опыте, ясно, тоже есть польза. Но важно помнить: получая его, сборная России истратила полтора часа на моделирование неэффективной защиты. Хотя могла бы притереть брутальную. У нас есть игроки обороны, но много лет нет системы обороны. Мы пропускаем в восьмом матче подряд, если не считать «товарняк» с московским «Динамо». Но зачем-то оставляем зоны французам, получая граблями по привычному месту. Которое даже не голова.

В этом и есть, пожалуй, основное отличие французского матча от бразильского. В одном была заложена идея, пусть и не сработавшая, но способная сработать при определенных обстоятельствах. В другом мы предстали самими собой образца двухлетней давности. Когда надежда переходит в самонадеянность, а желания превосходят возможности.

Прежде чем вырезать по дереву, надо научиться рубить дрова. А рубят в последние десятилетия в основном нас. И делают это куда убедительнее, чем мы пытались изобразить во вторник.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

«Россия» () — «Франция» () — 1:3 (0:1)

Голы: Смолов, 68 (ВИДЕО). — Мбаппе, 40 (ВИДЕО), 83 (ВИДЕО). Погба, 49 (ВИДЕО).

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев