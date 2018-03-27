Справится ли российская оборона с Мбаппе? Онлайн и лучшие моменты

Справится ли российская оборона с Мбаппе? Онлайн и лучшие моменты

18:35

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных России и Франции.

Открыть видео

Факты о матче:

  • Обе сборные примут участие в ЧМ-2018.
  • Свои предыдущие товарищеские матчи команды проиграли - россияне дома уступили бразильцам (0:3), а французы - колумбийцам (2:3).
  • Стартовый состав сборной России: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Жирков, Головин, Ерохин, Дзагоев, Алексей Миранчук, Смолов.
  • Стартовый состав сборной Франции: Льорис, Косельни, Юмтити, Эрнандес, Погба, Рабио, Канте, Павар, Марсьяль, Мбаппе, Дембеле.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Читайте также:

Как нам обыграть Францию

Смолов – капитан, Лунев в воротах. Как Россия собирается побеждать Францию

«Карпин кричал: «Ну что, гребаные чемпионы мира, получили?» Лучший матч в истории сборной России

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.