Справится ли российская оборона с Мбаппе? Онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных России и Франции.Открыть видео
Факты о матче:
- Обе сборные примут участие в ЧМ-2018.
- Свои предыдущие товарищеские матчи команды проиграли - россияне дома уступили бразильцам (0:3), а французы - колумбийцам (2:3).
- Стартовый состав сборной России: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Жирков, Головин, Ерохин, Дзагоев, Алексей Миранчук, Смолов.
- Стартовый состав сборной Франции: Льорис, Косельни, Юмтити, Эрнандес, Погба, Рабио, Канте, Павар, Марсьяль, Мбаппе, Дембеле.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читайте также:
Смолов – капитан, Лунев в воротах. Как Россия собирается побеждать Францию
«Карпин кричал: «Ну что, гребаные чемпионы мира, получили?» Лучший матч в истории сборной России