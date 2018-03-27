Корреспондент «Матч ТВ» - о том, как прошел предыгровой день на арене «Санкт-Петербург»

Лунев вместо Акинфеева

Из-за того что сборная России перенесла тренировку с вечера на утро, предыгровой день на арене «Санкт-Петербург» получился, с одной стороны, длинным, с другой – насыщенным. Впрочем, запланированный сценарием порядок выхода действующих лиц не изменился, и первыми на стадионе появились россияне. Перед началом занятия Станислав Черчесов собрал команду в круг и объявил минуту молчания в память жертв трагедии в Кемерово.

Видимо, в том числе поэтому настроение у игроков было серьезно-сосредоточенным. Никто не шутил, друг друга не заводил, как это бывает в любой команде. Практически все предпочли в течение нескольких свободных секунд слегка повозиться с мячом, а потом – за работу: разминка, отработка передач и так далее.

По окончании тренировки, на которой, между прочим, присутствовал бывший игрок сборной Франции Вильям Галлас (вице-чемпион мира-2006 позднее посмотрел и на занятие соотечественников), отвечать на вопросы журналистов Черчесов взял с собой вратаря Андрея Лунева. И объявил, что во вторник ворота будет защищать именно он, а с капитанской повязкой выйдет Федор Смолов.

Но до этого главный тренер сборной России предложил помощь переводчице: «Если надо, могу говорить покороче». А критику после 0:3 от Бразилии разделил на негативную и позитивную.

– Хотим показать с Францией качественную игру, чтобы это нам помогло победить, – определил Черчесов цель на предстоящий матч и решительно хлопнул двумя руками по столу.

Франция переживает

Надо сказать, что на пресс-конференции было довольно много наших французских коллег. Так что в ожидании приезда «трехцветных» пресс-центр превратился в арену для дискуссий. Корреспонденту «Матч ТВ» удалось пообщаться с Франком Белонжи, работающим на Radio France.

– Чего ждете от игры? – в первую очередь поинтересовался автор этих строк у товарища по профессии.

– Конечно, победы Франции! – не стал лукавить мсье Белонжи. – После поражения от Колумбии (2:3) очень важно, чтобы наша сборная выиграла следующий матч. В данном случае – у России.

– Почему же Франция проиграла Колумбии?

– В той встрече было два разных тайма. Первый – хороший для нашей сборной, второй – плохой. Так что, конечно, хочется увидеть в Петербурге настоящий уровень Франции на сегодня. Какой он – высокий или не очень? В этом смысле поединок с Россией, считаю, будет серьезным тестом. Впрочем, таковым он станет и для вашей команды после поражения от Бразилии со счетом 0:3. А мы заочно сможем сравнить себя с пентакампеонами, – засмеялся коллега.

– Неужели проигрыш в товарищеском матче более чем за два месяца до чемпионата мира так огорчил французских болельщиков и журналистов?

– Да, конечно! А тренер Дешам расстроился, по-моему, еще больше. Поэтому столь значимо, в какой степени завтра наша команда будет именно командой на поле.

– Рискнете предположить, как сыграют Россия и Франция?

– Это зависит от многих вещей. В том числе от того, насколько хозяевам удастся справиться с потерями в составе.

– О том, что Кокорин не сыграет ни с вами, ни на ЧМ, наверняка уже слышали. На ваш сторонний взгляд, это сильно снизит атакующий потенциал россиян?

– А вы сами-то как считаете?

– Сильно!

– Согласен. Но сборная – это не один игрок, важно быть именно командой. И кстати, пожелаю, чтобы хорошее выступление России на домашнем ЧМ без Кокорина стало для вас приятным сюрпризом, – неожиданно заявил французский радийщик.

– На чемпионате мира работать собираетесь?

– Обязательно. В вашей стране я уже 11-й раз. А вот в Петербурге – первый. Прекрасный, конечно, у вас стадион, но, как пишут, очень дорогой.

– Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс, побывав здесь в феврале, сказал, что оно того стоит.

– Согласен, согласен, – рассмеялся француз, видимо, вспомнив, что за бортом арены и в этот день было полно снега и «минус пять». – И вообще не сомневаюсь, что в России летом будет настоящий праздник футбола.

Добавим, что пока мы разговаривали, на арене раза три сыграли «Марсельезу» и гимн России, так что с этим накладок быть не должно.

Трудности перевода

В отличие от нашей сборной, гости решили сделать все наоборот: сперва пресс-конференция Дидье Дешама и кого-то из игроков, потом – открытая тренировка. Причем из того, кто именно из футболистов сядет перед микрофоном, пресс-атташе французской команды устроил маленькую тайну. А из общения с журналистами – мини-шоу. Сначала мсье Филипп Турнон лично прошелся по залу, похлопывая коллег, в том числе российских, так, будто это его старые добрые друзья.

– Кто из игроков будет? О, это важный для нашей сборной футболист, – до последнего сохранял интригу функционер.

И вот ровно в 18:00 из-за ширмы вышел Лоран Косьельни. Защитник много говорил и часто шутил, но смысл сказанного из-за трудностей перевода понять можно было не всегда.

Равно как и Дешама, который, видимо следуя задумке режиссера и пресс-атташе в одном лице, появился из-за ширмы только тогда, когда со сцены ушел Косьельни.

В частности, говоря о сборной России, главный тренер французов явно назвал несколько фамилий, но в переводе прозвучало лишь «Глушаков». А как Погба вписывается в состав в зависимости от схем 4-4-3 или 4-4-2, так и осталось неизвестным.

К слову, Погба, как и обещал, вышел на поле с желто-синими волосами. Бывало, что нападающий выстригал на своей прическе первые ноты «Марсельезы». На этот раз он решил посвятить композицию на голове сайянам – воинам из японского комикса «Жемчуг дракона».

Слегка отстал от него Мбаппе, который ограничился лишь одним красным цветом на голове. Зато именно он «заводил» партнеров, подталкивая перед тренировкой то одного, то другого. А на само поле и вовсе въехал, повиснув на ком-то из партнеров.

Как бы там ни было, по словам Дидье Дешама, его команда намеревается в Санкт-Петербурге побеждать. Напомню, такую же задачу ставит перед россиянами Черчесов. Ну, а что из этого выйдет – узнаем в районе 21 часа по московскому времени.

Прямая трансляция товарищеского матча Россия – Франция – в 18:00 на канале «Матч! Футбол 1»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, globallookpress.com