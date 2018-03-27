Как нам обыграть Францию

Понимать, что делать с инициативой

После московского поражения от Бразилии (0:3) сборная России приехала в Санкт-Петербург показывать «другое лицо». И она действительно способна менять его выражение, как прошлой осенью от Аргентины (0:1) до Испании (3:3) – на том же маршруте от «Лужников» до Крестовского острова.

Но мы должны иметь в виду, что и французы планируют сменить парижскую гримасу недовольства после поражения от Колумбии (2:3) на что-нибудь поспокойнее. Матч в Сен-Дени после исполнения 80 тысячами «Марсельезы» a capella они начали великолепным 30-минутным отрезком – с высоким прессингом, атаками в восемь полевых игроков и двумя забитыми мячами. Потом тренер колумбийцев Хосе Пекерман увидел, как надломить игру хозяев, и в итоге сумел нейтрализовать ее полностью: во втором тайме Франция потеряла инициативу и капитулировала.

В Петербурге Дидье Дешам планирует семь изменений в составе и новое построение команды. Ее поведение на поле тоже изменится. Им после проигрыша нужен хороший результат. Нам – тем более, но мы еще и дома, поэтому первого выпада французы будут ждать от сборной России. Нашей команде нужно понимать, как распорядиться мячом. Вовремя вступать в единоборства и поджимать соперника в зонах, как в удачном первом тайме с Бразилией, уже будет недостаточно.

Их ожидания от нашего состава

Французы услышали Станислава Черчесова и знают, что в воротах сборной России начнет Андрей Лунев, а Федор Смолов сыграет с капитанской повязкой на острие атаки. Соперник ожидает, что схема российской команды не изменится. Алексей Миранчук сыграет вторым нападающим, Алан Дзагоев заменит в центре поля Романа Зобнина, а Игорь Смольников выйдет вместо Александра Самедова справа.

При этом в появление на левом фланге Константина Рауша французы не слишком верят и ждут нового выхода Дмитрия Комбарова. Вероятно, они делают такое заключение, исходя из своего понимания реакции Черчесова на нарушение режима в сборной. Но при этом Романа Нойштедтера в тройке центральных защитников они ждут.

Как сыграет Франция

Дидье Дешам играл против Колумбии по схеме 4-4-2, в которой были заложены значительные перестроения. Килиан Мбаппе справа и Тома Лемар слева, конечно, даже не пытались изображать фланговых полузащитников. Они постоянно шли в центр поля: первый к штрафной, второй – чуть глубже. При этом открывались края для острых подключений крайних защитников.

В России Франция намерена использовать схему 4-3-3 с более традиционными в ее рамках ролями для игроков. И значительным омоложением среднего возраста команды. В воротах нет альтернативы капитану Уго Льорису, а одним из центральных защитников станет второй и последний игрок состава, перешагнувший за рубеж 30-летия – Лоран Косьельни. Его напарником должен стать Самюэль Юмтити, а на флангах обороны появятся два новичка сборной: Бенжамен Павар справа и Лукас Эрнандес слева. Кстати, пресс-атташе французской сборной уточнил, что прожившего 18 из 22 своих лет в Испании Эрнандеса нужно звать именно так, а не «Люка».

В опорной зоне снова появится Нголо Канте, но в этот раз с двумя напарниками: Полем Погба и Адриеном Рабио. Усман Дембеле выйдет на месте правого нападающего, Антони Марсьяль – левого, а в центре сыграет Килиан Мбаппе.

Этот состав имеет более четкую мотивацию, чем парижский. Здесь есть игроки, которые едва попали в сборную и полны энтузиазма через два с половиной месяца вернуться в Россию (Павар, Эрнандес), есть игроки, у которых не складывается клубный сезон, и хорошая игра за сборную для них – единственный шанс быть в сборной или рассчитывать на основную роль в ней (Марсьяль, Погба). И абсолютно все французы – и основы, и запаса – в курсе, что матч в Санкт-Петербурге – последний перед оглашением списка 23-х для поездки на чемпионат мира, которое запланировано на 15 мая. Они будут очень стараться показать себя именно сегодня.

Принуждать Льориса к длинному пасу

Против Колумбии слабо сыграла связка центральных защитников Рафаэль Варан – Самуэль Юмтити, которая до этого воображалась идеальной. Действительно, немногие сборные могут позволить себе такую роскошь – пару основных игроков «Рела» и «Барселоны». Но они так и не смогли пока выстроить свою иерархию, потому что в клубах находятся в положении подчиненных у Серхио Рамоса и Херарда Пике соответственно.

Теперь в вожаки автоматически назначен капитан «Арсенала» Косьельни. В связке с Юмтити он провел в общей сложности шесть матчей, четыре из которых были выиграны, и сборная Франции пропускала в этих играх в среднем по 0,5 мяча – это лучшие цифры из всех возможных для нынешнего состава команды. Косьельни-Юмтити играли в основе французов на Евро-2016, начиная с четвертьфинала против Исландии (5:2).

В матче с Колумбией была подмечена любопытная нестыковка между вратарем и Юмтити. Защитник в «Барселоне» приучился располагаться на линии штрафной при начале атак. Самюэль ждет короткой передачи от Марка-Андре Тер Стегена, и этот навык перенес в сборную. Но Льорис часто игнорировал Юмтити и выбивал мяч далеко, даже после того, как высокий (192 см) нападающий Жиру был заменен на миниатюрного (170) Бен Йеддера.

С сегодняшним составом нападения французов их было бы полезно и дальше вынуждать к длинному началу атак.

Канте и Погба – не слишком сильные звенья

Центральные полузащитники из английских клубов в этом сезоне не так хороши, как раньше. Погба при всех своих талантах сейчас в двойственном положении игрока между полем и лавкой, это нервирует его и провоцирует действовать слишком индивидуально. Канте растерялся в контактной игре с колумбийскими полузащитниками и терял мячи прямо перед собственной штрафной.

Плохо, что сборная России не может рассчитывать на Романа Зобнина и Далера Кузяева. Они умеют создавать дискомфорт у соперника в зонах. Но это значит, что Александру Головину стоит плотнее заняться Канте.

Разменять Лемара

Самый конструктивный игрок этой сборной Франции, Тома Лемар, выйдет на замену. Он расположится условно слева, но играть будет в середине – классического плеймейкера. В игре с Колумбией он совершил больше всех французов касаний мяча и связывал всю атаку воедино. Тренер Пекерман увидел это и уже в середине первого тайма приставил к нему персонального сторожа: опытный Абель Агилар ушел с фланга за Лемаром и сковал его в центре поля. Это сработало: у Франции так и не нашлось запасного плана в организации атак. Если Лемар появится на поле, он должен стать главным объектом опеки.

Фото: Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Aurelien Meunier / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mike Hewitt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Песня