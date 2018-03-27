«Карпин кричал: «Ну что, гребаные чемпионы мира, получили?» Лучший матч в истории сборной России

У сборной России были и более статусные победы, чем над Францией в 1999-м. Например, в игре против Голландии на Евро-2008. Но никогда прежде мы не побеждали лучшую команду мира в ее расцвете.

А Франция тогда находилась на пике – после победного чемпионата мира прошел год, а еще через год будет добыто и золото Евро.

Сборная России под руководством Анатолия Бышовца начала отборочный этап Евро-2000 с трех поражений подряд – против Украины, Франции и Исландии (с тем самым автоголом Ковтуна). Чтобы выходить из группы, сборной нужно было побеждать во всех семи оставшихся матчах.

На четвертую игру в отборе – с Арменией – сборную вывел уже Олег Романцев. Команда победила, как и в следующем матче - против Андорры. Но перед выездной встречей с Францией сборная России отставала от украинцев на 8 очков (у них было на одну игру больше) и от французов – на 5. Поражение и даже ничья означали – все, мимо Евро.

Состав у той сборной был сумасшедший, конечно. Онопко (тогда играл в «Овьедо»), Титов, Тихонов (оба - «Спартак»), Карпин и Мостовой («Сельта»), молодой Смертин («Локомотив», а через год он уедет в «Бордо»), Семак (ЦСКА), Панов («Зенит»), Бесчастных («Расинг»). Перед игрой заболел и не смог выйти на поле Аленичев («Рома»).

У французов в старте вышли шесть человек, который были героями ЧМ-1998 - Бартез, Тюрам, Десайи, Дешам, Пети, Джоркаефф. Но не смог сыграть Зидан.

Одна из ключевых идей Романцева – это выход Панова вместо звездного Юрана. Олег Иванович решил так: в центре у французов мощные, но не скоростные Десайи и Блан. Нужно выставить против них юркого и маневренного форварда.

- Если честно, до игры я находился в расслабленном состоянии, потому что не был уверен, что выйду на поле, - рассказывал Александр Панов. - Только за несколько часов до начала узнал, что попаду в стартовый состав, и тут пробежало легкое волнение, потому что это решение было для меня неожиданным. К матчу, вне зависимости от соперника, я всегда готовился одинаково, был сконцентрирован. Так как полузащита состояла из футболистов «Спартака», был уверен, что ребята создадут моменты, и я забью голы, если у меня будут шансы. Так и получилось.

Романцева беспокоили две вещи: то, что Онопко мало играл в «Овьедо», и старая травма Мостового. В итоге обоих выпустили в старте. Полузащитнику «Сельты» вкололи обезболивающее в надежде, что его хватит хотя бы на тайм. Но уже на 26-й минуйте Мостовой попросил замену. Вместо него вышел Хохлов.

Наши как обычно скомкано входили в игру, много ошибались, но выручал Филимонов. Особенно здорово вратарь сыграл в моменте с ударом Джоркаеффа. Потом хозяева поля забили, но – оффсайд. До 38-й минуты у гостей мало что получалось. Но затем случился проход Титова по флангу, прострел – и после рикошета всех опередил юркий Панов. 1:0.

В перерыве матча у Романцева были мысли сыграть от обороны. Но он решил ничего не менять, понимая, что, отдав инициативу, выстоять 45 минут будет сложно. В начале тайма французы провели массу атак. Все началось с нелепого гола Пети: он со штрафного пробил не очень точно, но Семак неудачно подставил ногу – рикошет, и 1:1. Затем Вильтор пробежал все поле, обыграв полкоманды, и сделал счет 2:1. 80 тысяч человек на стадионе запели «Марсельезу». После этого момента французы еще минут 20 возили россиян. Снова спасал Филимонов.

Обзор матча Франция - Россия

Но на 75-й минуте Хлестов вдруг исполнил Зидана, выдав разрезающий пас на 30 метров. Передача была точной, но верхом – обработать ее в окружении двух защитников было непросто. Панов, однако, все сделал за два касания – опустил мяч на землю с уходом и пробил точно в «девятку». В этот момент надо было видеть лицо главного тренера французов Роже Лемерра. Он абсолютно не понимал, как это случилось.

А затем сборная России выдала лучшие 15 минут в истории. Мы действительно давили чемпионов мира на их стадионе, где они ни разу в своей истории не проигрывали. Они вообще дома на тот момент за последние шесть лет проиграли лишь однажды.

Еще перед вторым голом сборной России – на 72-й минуте – Романцев сделал великую замену. Он видел, что Тихонов, проводивший мощнейший матч, затерзал Вильтора на своем фланге. И решил выпустить свежего Илью Цымбаларя. В итоге именно тот, «раздев» защитников, выдал пас на пустые ворота Карпину. 3:2.

Эта победа вернула веру страны в свою сборную.

- Главное воспоминание и впечатление - это то, как полный «Стад де Франс», 80 тысяч болельщиков, пели в унисон «Марсельезу» вместе с футболистами. Это пробило до мурашек, - делился Титов. - Конечно, хотелось, чтобы в России было так же. И так и было, когда мы играли отборочный матч с Исландией на стадионе «Динамо» (спустя четыре дня, 9 июня 1999 года россияне победили - 1:0). Это было сумасшествие в хорошем смысле. Ничего подобного я ни до, ни после не видел.

После той победы сборная помчала в аэропорт, чтобы успеть на рейс. Отпраздновали скромно, ограничившись пивом.

- Ребята очень устали. Карпин после матча – нос распухший, гетры снимает, кричит: «Ну что, гребаные чемпионы мира, получили?» - вспоминал тогдашний генменеджер сборной России Александр Полинский. - Помню, я подошел к Цымбаларю: «Илюш, поздравляю, спасибо!» А у него юмор-то одесский: «Да я еще и не так могу!» Гершкович кричал: «Ребятам нашим – ура! Настоящим мужикам – ура!» Прямо со стадиона поехали в аэропорт – через несколько дней в Москве надо было играть с Исландией. А Романцев как праздновал? Он почти сразу ушел на пресс-конференцию. Олег Иванович, конечно, счастлив был, улыбался, смеялся, радовался, но не так, чтобы через край.

К сожалению, для той прекрасной сборной все закончилось ошибкой Филимонова в последней игре отбора - против Украины - и одним из самых разочаровывающих вечеров в истории российского футбола. Во многом гол Шевченко сломает карьеру нашему вратарю, но при этом надо помнить: если бы не Филимонов, борьба за Евро-2000 закончилась бы для России еще в матче на «Стад де Франс». Панов именно его называл лучшим игроком того дня. Именно Филимонов спасал, пока к полевым игрокам не пришла уверенность. Именно он не дал окончательно провалиться при 1:2, сделав реальной лучшую игру сборной России в истории.

5 июня. Сен-Дени. «Стад де Франс».

Отборочный матч чемпионата Европы 2000 года.

Франция - России – 2:3. Голы: Панов, 38 – 0:1. Пети, 48 – 1:1. Вильтор, 53 – 2:1. Панов, 75 – 2:2. Карпин, 87 – 2:3.

В статье использованы материалы «Р-Спорт», ТАСС и «Советского спорта».

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Фото: Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Сергей Киврин