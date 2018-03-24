У сборной России есть проблема важнее центра защиты. Но Черчесов ее не признает

Денис Глушаков – не опорник, как я – не Василий Уткин.

Три мяча за 13 минут. Остановить Бразилию у нас не получилось. Голы и лучшие моменты

Но для начала о позитиве. Во-первых, три мяча от бразильцев - не позор. Не путайте системы координат: мы играли против одной из лучших сборных мира. Это если официально. А неофициально: летом Бразилия должна стать шестикратной и снова великой. Такой концентрации талантливых игроков и качественных тренерских идей у них не было давно.

Ну, и на позорных матчах болельщики не гонят вперед на 80-й минуте при 0:3.

Во-вторых, окончательно стало очевидно, что у нас дико талантливая полузащита. С 30-й по 45-ю минуты Головин и особенно Миранчук уверенно отправляли бразильцев в буфет. Не лучший матч провел Зобнин (36 процентов удачных единоборств, это караул), он может гораздо сильнее, но и его потенциал все равно радует. Эти ребята уже могут играть против лучших - и будут еще прибавлять.

В-третьих, был прессинг - важнейший инструмент современного футбола. Да, только отрезками, но все же. Плюс в первом тайме здорово убегали в отрыв.

Теперь о главном. Матч снова высветил две основные проблемы сборной – защита и опорная зона. Первая очевидна: выбыли два ключевых игрока - Джикия и Васин. Оба вряд ли успеют полностью восстановиться к ЧМ. У Черчесова практически не остается выбора: приходится играть тройкой Гранат – Кутепов – Кудряшов. Ситуацию с Березуцкими обстоятельно объяснил сам тренер.

- Последний раз отвечаю. Когда у нас был сбор после матча с Коста-Рикой, мне позвонил Василий, попросил встретиться. Он сразу сказал, что хочет завершить карьеру в сборной, как и Игнашевич. На что я ответил, что завершить всегда можно успеть. А вдруг эмоции схлынут, но слово уже придется держать. Поэтому предложил, чтобы они только приостановили карьеру. Спокойно играли в клубе, следили за состоянием, здоровьем. От пропущенного матча с Ираном Березуцким не хуже, не лучше не станет, верно? Перед Кубком конфедераций лично съездил в Ватутинки, пообщался еще раз. Мне сказали, что играть не готовы, сил нет. Окей. Приостановили дальше. До начала предпоследнего сбора снова сам позвонил Василию. Мне сказали: «Нет, не можем». Вот и вся история. Если бы я сам не просил, они бы завершили карьеру еще полтора года назад. Поэтому остается только уважить их решение. Я рассказал вам, как было на самом деле. Если бы не хотел их вернуть, то пожал бы руку и сказал спасибо. Но в 33 года силенок может не быть, а в 34 они снова появляются. Бывает и так. Так что желание видеть их в сборной было. Я братьев реально уважаю и люблю. Но вот такая ситуация.

Из центральных защитников против бразильцев какие-то надежды оправдал только Кутепов: 78 процентов выигранных единоборств, 9 перехватов, 5 подборов. Цифры – не великие, но у остальных защитников сборной все показатели еще ниже. Для сравнения бразильский центр Миранда – Тьягу Силва выдал 75 и 80 процентов выигранных единоборств. Правда, на них и давления было меньше.

Здорово спартаковец играл против восходящей звезды Бразилии – Жезуса (этот 20-летний парень, если не будет травм, станет круче Роналдо. Доказательства – тут). Кутепов выиграл у вундеркинда 5 из 6 эпизодов. В моменте с первым голом защитник проиграл важное единоборство Силве, но это часть футбола: нельзя выигрывать вообще весь вверх. В любом случае Гранат допустил более грубую ошибку – просто проглядел Миранду, закрывшего дальнюю штангу.

Нивелировать проблемы мог бы классный опорник. Но такого в сборной нет. По крайней мере чистого опорника. Глушаков лишь занимал эту позицию в матче с Бразилией, но он не так хорош в единоборствах, в чтении игры при обороне и, собственно, в отборах. Как уже много раз говорилось, Денис – силен в атакующей трети поля. А при начале своих атак и разрушении чужих он менее полезен.

Настоящий опорник – это Каземиро. Важно: никто не сравнивает спартаковца с одним из лучших игроков мадридского «Реала». Сравниваются лишь ролевая функция – и ее реализация.

Каземиро делает больше всех перехватов в команде – 13 (у Глушакова – 3, половина сборной России сделала больше), бразилец убийственно точен в передачах, потому что играет наверняка – 91% (Глушаков – 69, самый низкий показатель из стартового состава), следовательно, опорник у Тите делает минимум потерь – 3 (Глушаков – 6, больше только у нападающих). Это проблема.

Будь в сборной чистый опорник, существенная часть нагрузки с центра защиты бы снималась.

Имелись мысли о переводе в опорную зону Зобнина или Головина, но они игроки другой формации. И с их потенциалом было бы преступлениям нагружать ребят только черновой работой. Вот и получается, что в команде, которая из-за травм наигрывает оборонительные взаимодействия, как сказал Черчесов, с нуля, нет главного по разрушению.

Сам Черчесов не видит проблемы. Или не хочет лишний раз говорить об этом. Вот как он отреагировал на вопрос в тему.

- Согласны, что сборной не хватает чистого опорника? Разговор не только о Денисове, но, например, и о Нойштедтере, который в Германии успешно играл на этой позиции.

- Вы называете то одну, то другую фамилию. Будто с другими фамилиями мы чемпионат мира и Европы пять раз выигрывали. Давайте дадим нам принимать свои решения. По поводу Нойштедтера: он не играет сейчас опорника в клубе. И почему мы должны вдруг против такого соперника выпускать его на этой позиции и бросать в пекло? Если бы у нас было несколько игр со слабенькими командами, то мы могли бы потихоньку вводить футболиста. И еще: помните матчи сборной на Евро-2016? Там Роман играл опорника. И чем он помог тогда? Не люблю оглядываться назад, но после Евро писали петиции, требовали всех убрать, новых набрать. Теперь нам навязываете футболистов.

- Но сборной нужен чистый опорник, который только разрушает игру?

- И свою, и чужую?

- Желательно только чужую.

- Что вы имеет в виду под чистым опорником?

- Игрок, который, условно говоря, не переходит середину поля. Сконцентрирован на обороне.

- Сейчас вратари иногда ходят в атаку на последних минутах, бьют пенальти. Ответьте на свой вопрос сами, тогда будем думать. А то мы и 0:7 проигрываем, и 1:8, а все почему-то ничего не видят.

Черчесов аргументированно «приложил» два варианта решения вопроса: действительно Нойштедтер слабо смотрелся на Евро в центре поля (правда, там вообще был хаос в плане построения игры, поэтому не до конца показательный момент), а Денисов не помешал «Атлетико» растерзать «Локо». Причем Игорь не был жертвой в московском матче. Например, при счете 1:1 он сам допустил грубую ошибку, упустив Сауля. Это был его игрок по эпизоду.

А, кстати, в другом важном матче - против «Спартака» - лучшим в опорной зоне был Коломейцев. Денисов привычно круто играл на перехватах, грамотно подстраховывал, но единоборства вел хуже обычного.

Общественное мнение отчасти идеализирует нынешнюю игру капитана «Локомотива», делая из него суперигрока и закрывая глаза на ошибки. Люди всегда сопереживают тем, с кем, как им кажется, несправедливо обошлись. Но нельзя отрицать и такой факт: как опорник (речь только об этой позиции) Денисов сильнее Глушакова. И посмотреть на него в новой сборной было бы интересно.

Но Денисов сам закрыл эту тему. И дал возможность Черчесову чуть увереннее чувствовать себя на пресс-конференциях и в интервью. Тем не менее все это не отменяет существования проблемы, которая рушит баланс команды. И если нет другого решения, кроме очередной попытки - уже на 32-м году жизни - сделать из Глушакова опорника, то на ЧМ будет больно.

И не помогут ни Акинфеев, ни дико талантливая молодежь, ни прогресс Кутепова.

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Антон Денисов