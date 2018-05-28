Александр Головин: «На Евро боялся ошибиться, избавлялся от мяча. А теперь стал увереннее»

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин ответил на вопросы после открытой тренировки.

– Понимаете, как будете играть с Австрией?

– У нас довольно много тактических схем. Тренируем расстановки и в два, и в три центральных защитника. Варианты есть, – говорит Головин.

– В матче с Францией вас пробовали на позиции опорника. На ЧМ будет так же?

– Мне по большому счету нет разницы, играть нижнего опорника или инсайда. Главное – играть.

– Ощущение перед Евро-2016 и ЧМ-2018 разные? Чувствуете себя старожилом?

– Старожилом – нет. Но, конечно, чувствую себя намного увереннее по сравнению с Евро. Там я немного боялся, где-то даже старался избавиться от мяча, если честно. Сейчас я стараюсь заставить соперника ошибиться и не бояться ошибиться самому.

– Много разговоров, что вы можете уехать в Европу. Это отвлекает?

– Вообще об этом не думаю. Цели – хорошо провести ЧМ. А там как будет, так и будет. До меня никакие разговоры не доходят. Вижу, что пишут в интернете, но мне ничего не говорят.

– У вас хороший удар. Будете чаще бить?

– Как предоставится возможность, буду бить, да.

– Чувствуете, что вас теперь рассматривают не просто игроком на перспективу, а реально лидером команды?

– На самом деле не чувствую. У нас много лидеров – и каждый из них будет стараться приложить максимум усилий. Думаю, только за счет командной игры мы можем добиться успеха.

– Как справляетесь с ответственностью, которая на вас ложиться?

– У каждого футболиста есть задачи. Надо их выполнять – и все будет нормально.

– Вы забили несколько потрясающих голов в этом сезоне. Назовите лучший?

– Наверное, с лондонским «Арсеналом» – со штрафного.

– Вы до этого не били штрафные, а после гола «Арсеналу» стали делать это регулярно. Как это происходило?

– Где-то матча за 3-4 до игры в Лондоне тренер назвал трех человек, который будут бить штрафные в ближайших матчах. Одним из них был я. Но перед этой игрой долго не было возможности, не создавали штрафные. Был уговор, что первый штрафной бью я. И с «Арсеналом» вот получилось.

– На тренировках это отрабатываете?

– В основном как и сейчас – после занятия остаемся на 10-15 минут.

– Получается, Гончаренко подтолкнул вас к исполнению штрафных?

– Ну да. Еще при Слуцком тоже исполнял, но потом на какое-то время при Гончаренко били другие.

– Кто в сборной отвечает за стандарты?

– Всегда знаем, что Саша Самедов бьет. А там, как тренер решит.

– В финале Лиги чемпионов за кого болели?

– За «Реал». Симпатична эта команда. А вообще – за красивый футбол.

– Кто реальный творец успеха «Реала» – Роналду, Бэйл или полузащитники?

– Думаю, Модрич. Он делает большой объем работы, помогает сзади и впереди. Много обыгрывает, вступает в единоборства. У него же самая высокая статистика среди центральных полузащитников в мире.

– Когда видели плачущего Салаха, о чем подумали?

– Было жалко его. Потому что если бы он не ушел, то точно что-то бы сделал – забил или отдал. И интрига бы до самого свистка, было бы интересно смотреть.

– О матче с Египтом не думали в этот момент?

– Нет.

– Игнашевич выкладывает в сториз инстаграма, как он катается на велосипеде – с вами и Чаловым. Чем вы занимаетесь еще в Австрии?

– Да, на великах катаемся. В компьютер играем, гуляем. Много времени занимает восстановление.

– Поддерживаете связь со Слуцким?

– Практически после каждой игры списываемся, созваниваемся. Он мне говорит о моих ошибках, что надо подправить. Очень хорошо общаемся.

– Дзагоев сказал, что постоянно наставляет вас, чтобы вы уезжали в Европу. Все так?

– Нет, это он шутит.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Григорий Сысоев